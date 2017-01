Viorel Măstăcăneanu crede în proiectul CSM Ceahlăul

Fostul președintele al Consiliului de Administrație de la FC Ceahlăul Viorel Măstăcăneanu a rămas aproape de fotbalul din Piatra Neamț, chiar dacă nu mai ocupă nicio funcție administrativă la clubul pietrean. Acesta a renunțat la a mai conduce clubul de sub Pietricica, după acesta a intrat în faliment și s-a desființat, iar în ultimul an de zile a urmărit ca simplu spectator activitatea de la noul club, CSM Ceahlăul. Viorel Măstăcăneanu crede în noul proiect început în vara anului trecut la Piatra Neamț și spune că va fi totul timpul alături de fotbalul pietrean. „Mi se pare normal ca în această perioadă să fim alături cu sufletul de cei care au încurajat și sprijină fotbalul pietrean. Chiar dacă este foarte greu, și traversăm vremuri de restriște, e bine să credem în proiectul celor de la CSM Ceahlăul, domnul Bătrânu și ceilalți care au apărut lângă echipă. Am urmărit majoritatea partidelor din tur, îmi place ce s-a început la Piatra Neamț, și consider că această formație poate avea un viitor frumos. Eu sper și îmi doresc să reușească și, dacă voi putea, voi fi alături de ei. Le urez succes în noul an, putere de muncă jucătorilor acum la reluarea pregătirilor, și să își îndeplinească tot ceea ce și-au propus“, a declarat fostul oficial de la FC Ceahlăul.

„Enache, Ilie și Lefter pot forma o academie de fotbal în țările arabe“

Viorel Măstăcăneanu a rămas la curent cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, chiar dacă în ultimul an nu a mai fost în contact direct cu fenomenul. Fostul președinte al CA de la FC Ceahlăul, spune că echipa pietreană a dat de-a lungul anilor jucători de valoare, iar o parte dintre ei au ajuns antrenori importanți la formații din România sau din străinătate. „Faptul că Enache a ajuns să antreneze o echipă națională, Ilie este secund în liga întâi sau Lefter secundul lui Gâlcă în Arabia Saudită, confirmă că la Piatra Neamț a fost o echipă de valoare, care a fost pregătită de-a lungul anilor de cei mai buni antrenori din țară, iar tinerii noștri tehnicieni au avut de la cine învăța. Trebuie să recunoaștem încă o dată, dacă nu era Gheorghe Ștefan, nu se făcea ceea ce s-a făcut la Piatra Neamț, baza sportivă și rezultatele lui FC Ceahlăul din ultimii 20 de ani. E clar că jucătorii care s-au format la FC Ceahlăul și care, iată acum au ajuns antrenori buni în România, au avut această mare șanse să crească la echipa condusă de Gheorghe Ștefan. Îi cunosc foarte bine pe toți acești tineri antrenori pietreni, am lucrat foarte mulți ani împreună, și consider că au un viitor frumos în cariera de antrenori. Sunt convins că cei 3, într-un viitor apropiat, vor lucra împreună și în văd capabili să formeze o academie de fotbal în zona țărilor arabe. Radu Lefter a făcut un prim pas, dar cred că și ceilalți pot ajunge să antreneze în acea zonă a Asiei, iar eu le urez mult succes“, a spus Viorel Măstăcăneanu.

Costel Enache, Radu Lefter și Costel Ilie au pregătit în ultimii ani formația la care s-au consacrat, FC Ceahlăul, atât în calitate de antrenori principali cât și secunzi. Enache este selecționerul naționalei sub 18 ani a României, Ilie este secundul lui Dan Alexa la Concordia Chiajna, iar Lefter este antrenor cu portarii la Al Taawon, formația din Arabia Saudită pregătită de Costel Gâlcă.

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul au revenit cu poftă de muncă la pregătiri

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț au susținut luni primul antrenament din noul an, după ce s-au reunit la stadionul Municipal. La prima ședință de pregătire nu au răspuns prezent toți cei 19 jucători din lot, însă cei care au lipsit motivat s-au alăturat marți și miercuri colegilor și au efectuat vizita medicală pe plan local. Începând de mâine, după vizita medicală, galben-negrii au programate câte două antrenamente pe zi, ambele cu caracter fizic, pentru readaptarea organismului la efort. Din cauza terenurilor înghețate, deocamdată nu se fac și antrenamente tehnico-tactice, cu mingea, iar ședințele de pregătire se bazează pe alergări pe pista terenului principal. La primul antrenament din 2017, toți jucătorii au răspuns bine, au arătat poftă de muncă și le-au demonstrat antrenorilor că vor să se pregătească cât mai bine în această perioadă pentru a fi în formă maximă la primele meciuri oficiale. „Mi-a plăcut reacția băieților la primul antrenament, și toți au arătat că vor să muncească și să se pregătească cât mai bine. Deocamdată facem antrenamente pe pistă, terenurile nu pot fi folosite în aceste zile, pentru că s-au adunat bucăți de gheață care împiedică o pregătire adecvată. Să vedem cum va fi vremea în zilele următoare, dacă nu mai ninge și se va curăța suprafața de gheață, ne vom putea antrena și pe sintetic. Trebuie să avem grijă, pentru că este o perioadă de pregătire grea, jucătorii sunt tineri, și vrem să evităm accidentările sau stările de oboseală din partea lor. Cred că am stabilit un program echilibrat împreună cu colegii, iar jucătorii nu vor simți un efort prea mare la antrenamente. Sperăm să ne completăm și lotul, numeric suntem cam subțirei, avem soluții pe plan local și credem că vom ajunge la un acord cu jucătorii pe care ni-i dorim. Vizita medicală a decurs normal pentru băieți, nu sunt probleme de sănătate sau de ordin medical, iar marți și miercuri, după controlul medical, am făcut și câte un antrenament. Începând de joi trecem la antrenamentele duble pe zi“, a spus Lidi Chertic, ultimul antrenor cooptat în staff-ul tehnic al celor de la CSM Ceahlăul.

Cel mai probabil, CSM Ceahlăul va susține primul meci oficial din 2017, în Cupa României, iar în campionat va debuta pe teren propriu cu Stejarul Țibucani.

„Vrem performanță cu CSM Ceahlăul“

Jucătorii de la CSM Ceahlăul vor efectua, începând cu 4 februarie, un stagiu centralizat de 13 zile în stațiunea Sovata din județul Mureș. După acest cantonament, se va reveni la Piatra Neamț și va începe și seria partidelor de verificare cu formații din zonă. Venit la echipă la jumătatea turului, pentru a îi ajuta pe Toader Șteț, Vali Avădanei și Florin Anton, antrenorul Lidi Chertic este mulțumit de ceea ce a găsit la nou înființatul club pietrean. Tehnicianul pietrean cunoaște majoritatea băieților din lot, pe care i-a antrenat mai bine de 6 sau 7 ani la juniorii de la FC Ceahlăul, și cu care a evoluat în campionatele de juniori sau la elită.

Lidi Chertic consideră că la Piatra Neamț se poate face din nou performanță în fotbal, însă este nevoie de răbdare, muncă și susținere financiară. „La fiecare început de an, dorințele mele sunt aceleași ca și în anii anteriori, sunt adeptul performanței și îmi doresc să promovez an de an cu această echipă pentru a readuce-o acolo unde îi este locul, în primele eșaloane. Nu este ușor să iei o formație de la liga a cincea, cu jucători foarte tineri și fără prea mare experiență la acest nivel, dar este un nou început și până acum totul a decurs bine. Avem și această susținere financiară în spate, din partea celor 2 oameni care au vrut să se implice în noul proiect, iar asta ne-a ajutat și ne ajută foarte mult. Sunt convins că dacă vom fi susținuți din toate punctele de vedere, acești copii vor crește frumos împreună și vor forma o echipă competitivă și de viitor la Piatra Neamț. E nevoie de muncă și răbdare, ceea ce am observat că acești băieți o au, și sper ca împreună cu colegii antrenori să facem o treabă cât mai bună. Avem mai multe priorități pentru acest an, dar cea mai importantă este promovarea“, a spus Lidi Chertic. CSM Ceahlăul conduce detașat în clasamentul seriei a doua din liga a cincea, are maxim de puncte din 8 partide, și este principalul favorit la promovarea în liga a patra.