Victorie la limită, dar prețioasă

CSM Roman – SCM Craiova 25-24 (14-13)

Pauza competițională în Liga Națională de handbal feminin, datorată meciurilor naționalei României contra Spaniei, a fost una benefică pentru handbalistele de la CSM Roman. Elevele lui Gheorghe Covaciu și Viorel Lazăr au revenit cu o victorie în campionat, după 25-24, joi pe teren propriu cu SCM Craiova, în etapa a 21-a a competiției interne. Așa cum era de așteptat și anticipat, duelul cu oltencele a fost unul încleștat și pe muchie de cuțit pentru fetele de la Roman, care au avut în față un adversar aflat într-o formă foarte bună, dar și cu un joc destul de bun și eficient. Cu două piese de bază care nu au putut evolua tot meciul, golghetera Irina Glibko și Cynthia Tomescu, nerecuperate complet după participările la loturile naționale ale Ucrainei și României, CSM Roman a început bine confruntarea de joi, a condus mai tot timpul ostilitățile în teren dar și pe tabelă, a avut și 3 goluri diferență, 13-10 în minutul 28, însă la pauză a condus doar cu 14-13, după o revenire spectaculoasă a oaspetelor în ultimele două minute. Partea a doua s-a desfășurat sub aceleași coordonate, Stoleru și compania s-au distanțat din nou la 3 goluri, însă sportivele de la Craiova au revenit din nou pe tabelă, și chiar au condus cu 17-16, în minutul 42. S-a mers apoi cap la cap până spre final, când trupa de la malul Moldovei s-a desprins la 25-23 în minutul 56, dar elevele lui Bogdan Burcea au redus din handicap cu un minut înainte de final și s-a făcut 25-24. Finalul a fost unul tensionat și pe muchie de cuțit. Gazdele au avut atacul când mai erau 12 secunde, l-au ratat, însă nici oaspetele nu au știut să profite, cei 2 arbitrii au acordat un fault în ofensivă și partida s-a încheiat în cele din urmă cu succesul la limită pentru CSM Roman, scor 25-24. Victoria de joi a fost una muncită și meritată pentru fetele de la Roman, care au condus aproape în permanență pe tabelă, iar jucătoarele care au intrat pe teren și-au făcut pe deplin datoria.

„A fost unul dintre cele mai tensionate partide pe care le-am avut de când am venit la Roman. Am fost nevoit să menajez jucătoarele care au venit obosite de la loturile naționale, în condițiile în care mai avem 4 runde de campionat. A fost un joc disputat, nouă ne-au trebuit mult punctele, dar și lor, pentru că vor să ajungă pe locul 2, dar până la urmă a ieșit un meci frumos, cu răsturnări de scor, fetele au făcut un joc bun și consider că au meritat victoria“, a declarat la final principalul gazdelor, Gheorghe Covaciu.

Cea mai eficientă jucătoare din tabăra romașcană a fost Luciana Popescu, autoare a 5 goluri, Iuganu, Glibko, Chitacu și Stoleru au marcat câte 4 goluri, iar Vădineanu și Toskovic câte două. De la formația craioveană, Zamfir a fost de departe cea mai bună, marcând 11 goluri în poarta gazdelor, iar Băbeanu a avut 4 reușite. După victoria de joi, CSM Roman a ajuns la 28 de puncte și a urcat un loc în clasament, până pe 5, programată luni, 27 martie, va evolua în deplasare cu Universitatea Cluj.

Rezultate, etapa XXI

CSM Roman – SCM Craiova 25-24 (14-13)

Dunărea Brăila – Corona Brașov 27-25 (12-11)

CSM București – HCM Râmnicu Vâlcea 37-23 (19-9)

HC Zalău – Universitatea Cluj 29-26 (15-12)

Unirea Slobozia – CSM Bistrița 27-29 (15-14)

Danubius Galați și Măgura Cisnădie au stat

Clasament

1.CSM București 18 17 0 1 552-384 51p

Dunărea Brăila 18 13 1 4 467-443 40p HC Zalău 18 11 2 5 453-425 35p SCM Craiova 18 10 2 6 477-444 32p CSM Roman 18 8 4 6 451-427 28p HCM Râmnicu Vâlcea 17 9 1 7 418-438 28p Corona Brașov 18 7 1 10 462-487 22p CSM Bistrița 18 7 0 11 482-503 21p Universitatea Cluj 18 5 3 10 446-450 18p Măgura Cisnădie 17 5 2 10 388-448 17p Danubius Galați 18 4 0 14 365-454 11p Unirea Slobozia 18 2 2 14 436-494 8p

Handbal

HCF Piatra Neamț revine în campionat cu Știința București

După o pauză competițională de aproximativ două săptămâni, astăzi se vor relua meciurile din divizia A de handbal feminin, odată cu disputarea rundei a 19-a. Cu această ocazie, fetele de la HCF Piatra Neamț vor primi pe teren propriu replica studentelor de la Știința București, într-o confruntare care se joacă de la ora 11 la sala Polivalentă. Duelul cu trupa din capitală se anunță unul destul de greu pentru elevele lui Dan Valentin, care vor întâlni un adversar destul de incomod al seriei A, și care, în clasament, se află înaintea pietrencelor. Știința are 33 de puncte și este pe locul 6, în timp ce HCF, cu 25 de puncte, ocupă poziția a șaptea. Întreruperea campionatului a fost benefică pentru gruparea pietreană, care și-a mai recuperat o parte dintre jucătoarele cu probleme medicale, și care vrea astăzi să-și treacă în cont cel de-al optulea succes stagional. Gazdele sunt îndreptățite să spere la cele 3 puncte, mai ales că au învins în tur gruparea bucureșteană, chiar la ea acasă, cu 26-23, după una dintre cele mai bune evoluții din actuala stagiune. HCF Piatra Neamț a pierdut etapa trecută pe terenul lui Dinamo, în timp ce Știința s-a impus cu 32-26 în partida de acasă cu Neptun Constanța. Partida de la Piatra Neamț are ca oră de start, ora 11, și va fi arbitrată de cuplul, Pârvu – Potârniche, din București și Buzău. Tot în etapa a 19-a, în seria A, se mai joacă meciurile, Șc. 181 București – SCM Pitești, Rapid București – CS Buzău, CSU Târgoviște – Dinamo București, CNOT Iași – Activ Plopeni, Neptun Constanța – CSM II București și Spatac București – Știința Bacău.

Fotbal

Se reia returul la liga a cincea. CSM Ceahlăul joacă acasă

După o pauză de mai bine de 4 luni, la finele acestei săptămâni, mai exact duminică, se reia campionatul ligii a cincea de fotbal, în cele două serii din județul Neamț. În seria a doua, liderul, CSM Ceahlăul, debutează în 2017 pe teren propriu într-un meci cu Stejarul Țibucani, ultima clasată din această serie. După o pauză de iarnă destul de activă, cu o pregătire foarte bună pe plan local, cât și centralizat în stațiunea Sovata, dar și cu mai multe partide amicale, tinerii fotbaliști pietreni sunt gata de startul în partea a doua a sezonului, unde și-au propus să continue parcursul perfect din tur. Gruparea pietreană este lider în clasamentului seriei a doua, are maxim de puncte după cele 9 etape disputate, 24, a marcat 62 de goluri și a primit doar 5. Băieții lui Șteț, Avădanei, Chertic și Anton au impresionat și în jocurile test, în care au marcat foarte multe goluri și au primit destul de puține. Duminică, CSM Ceahlăul dă piept cu echipa de pe ultimul loc, Stejarul Țibucani, pe care a învins-o și în tur cu 4-2. Meciul se joacă de la ora 11 pe terenul principal de la stadionul Municipal, iar intrarea este liberă. Tot în seria a doua se mai joacă partidele, Flacăra Brusturi – Viitorul Podoleni, Zorile Urecheni – Ozana Timișești, Voința Dochia – Energia Pângărați, iar Olimpia Grințieș va sta. Tot duminică, dar în seria întâi, sunt programate întâlnirile, Viitorul Ruginoasa – Stejarul Stănița, Voința Bozieni – Voința Valea Ursului și Arsenal Văleni – Siretul Doljești. Unirea Dulcești și Moldova II Cordun vor sta, aceasta din urmă deoarece adversara, Voința Botești, s-a retras din campionat.

Futsal

Examen greu pentru Futsal Ceahlăul

La finele acestei săptămâni sunt programate partidele rundei a 14-a în liga a doua de fotbal în sală, iar în această etapă Futsal Ceahlăul Piatra Neamț are un meci greu pe teren propriu cu Colțea Brașov, formația de pe locul al doilea. Practic, confruntarea de astăzi de la sala Polivalentă, poate stabili în mare măsură echipa care la finele sezonului va termina pe poziția a doua. Cele două combatante sunt vecine de clasament și sunt despărțite de 3 puncte în clasament, gazdele sunt pe 3 cu 27 de puncte, în timp ce oaspeții se află pe 2, și au 30 de puncte. Băieții lui Gabi Bucur au de luat și o revanșă în fața ardelenilor, după ce au pierdut în tur cu 2-7 la Brașov. Pietrenii vin după eșecul din runda trecută, 1-7 de pe terenul liderului Imperial Wet, în timp ce Colțea și-a amânat jocul de acasă cu Informatica II Timișoara. Partida începe la ora 14, și tot în această etapă se mai dispută meciurile, Inter Gheorghieni – Blue Angel Cristian Brașov, Informatica II Timișoara – Luceafărul Buzău, Bukovina Vicov – Fortius Buzău și Pro-Tineret Sighișoara – Imperial Wet Miercurea Ciuc.