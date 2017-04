Victorie frumoasă pentru fetele de la CSM Roman

HCM Râmnicu Vâlcea – CSM Roman 36-37 (12-20)

Handbalistele de la CSM Roman au obținut prima victorie în deplasare, din returul Ligii Naționale, după 37-26, luni pe terenul fetelor de la HCM Râmnicu Vâlcea, în etapa cu numărul 24. Deși s-au despărțit pe cale amiabilă de principalul Gheorghe Covaciu, fetele de la Roman au reușit unul dintre cele bune jocuri din actuala stagiune, au condus ostilitățile în teren din primul până în ultimul minut, iar la final au obținut un succes meritat și muncit. Cele două combatante se aflau în luptă directă pentru poziția a cincea în clasament, iar valoarea superioară a grupării romașcane s-a văzut în cele din urmă. Cu Irina Glibko în mare formă, cu Iuganu, Popescu și Toskovic eficiente în atac, CSM Roman a trecut la conducerea partidei încă din debut și-a creat un avantaj confortabil pe tabelă, a avut 8 goluri diferență la pauză, pentru ca la final să se impună cu 37-26, spre mulțumirea staff-ului tehnic. „Echipa s-a pregătit exemplar și a jucat bine. Eram la egalitate de puncte cu formația din Râmnicu Vâlcea și nu ne puteam permite pași greșiți. Felicit toate fetele pentru dăruire, pentru modul cum au abordat meciul, luptându-se pentru fiecare minge, și pentru faptul că s-au impus în acest duel într-o manieră categorică! Trebuie felicitat întregul lot, pentru că am intrat în acest meci cu jucătoare accidentate, am avut un singur portar, în condițiile în care Tereza Pâslaru este indisponibilă pentru o perioadă mai lungă, iar Georgiana Martin s-a accidentat înainte de startul jocului, iar celelalte s-au dăruit și au evoluat și pentru colegele lor. Cel mai important este faptul că am luat cele 3 puncte, împotriva unei contracandidate la poziția a cincea“, a spus după meci principalul oaspeților, Viorel Lazăr.

La Râmnicu Vâlcea, pentru gruparea de la malul Moldovei au marcat Glibko 11 goluri, Iuganu 7, Popescu 6, Toskovic 5, Tomescu și Chitacu câte două, Agrigoroaei și Vădineanu câte un gol. De la formația gazdă s-a remarcat Patricia Vizitiu, autoare a 13 goluri, iar Adespii a marcat de 5 ori.

„Trecem printr-o perioadă destul de dificilă, în sensul că avem indisponibilități, dar lumea nu știe prin ce trecem. De exemplu, Senocico stă de 3 zile în criză renală, dar s-a străduit să ne ajute, iar Florica are probleme la umăr de la partida cu Galați. Deocamdată, atât putem să ne exprimăm, ne pare rău, dar ne asumăm aceste evoluții“, a spus și antrenorul gazdelor, Gheorghe Sbora.

După victoria de luni, CSM Roman a ajuns la 31 de puncte și și-a consolidat poziția a cincea în clasament, cu două etape rămase de disputat până la finalul campionatului. Runda viitoare, programată pe data de 23 aprilie, trupa romașcană va juca pe teren propriu cu Măgura Cisnădie.

Rezultate, etapa XXIV

HCM Râmnicu Vâlcea – CSM Roman 36-37 (12-20)

Universitatea Cluj – SCM Craiova 24-28 (11-12)

CSM Bistrița – Danubius Galați 29-28 (17-15)

Măgura Cisnădie – HC Zalău 22-22 (13-12)

Unirea Slobozia – CSM București, se joacă pe 20 aprilie

Corona Brașov și Dunărea Brăila au stat

Clasament

1.CSM București 20 19 0 1 616-432 57p

Dunărea Brăila 20 14 1 5 513-496 43p SCM Craiova 21 13 2 6 561-507 41p HC Zalău 20 12 3 5 507-468 39p CSM Roman 20 9 4 7 513-479 31p HCM Râmnicu Vâlcea 20 9 1 10 496-541 28p Corona Brașov 20 8 1 11 510-530 25p CSM Bistrița 20 8 0 12 538-565 24p Universitatea Cluj 21 6 3 12 521-532 21p Măgura Cisnădie 20 6 3 11 458-522 21p Danubius Galați 21 5 0 16 449-541 14p Unirea Slobozia 19 2 2 15 451-520 8p

Fotbal

Borca a câștigat derby-ul de la Răucești

Speranța Răucești – Bradul Borca 1-2 (0-1)

Duminică s-au disputat partidele rundei a 20-a în liga a patra de fotbal, etapă care a consemnat 3 victorii ale formațiilor gazdă, un succes al oaspeților și un joc care s-a încheiat la egalitate, duelul de la Roznov dintre Bradul din localitate și Voința Ion Creangă, scor 1-1.

În această etapă s-au marcat 23 de goluri, iar scorul rundei s-a înregistrat la Bicaz, acolo unde Cimentul s-a impus cu 13-0 în fața juniorilor de la LPS Piatra Neamț. Tot în etapa a 20-a a avut loc și derby-ul dintre Speranța Răucești și Bradul Borca, în care oaspeții au avut câștig cauză, impunându-se la final cu 2-0. Trupa din Borca a fost mai pragmatică, a știut să își valorifice ocaziile create și a condus cu 1-0 la pauză, după golul lui Guțu din minutul 15. Oaspeții au început bine și partea a doua, iar la 3 minute de la reluare și-au majorat avantajul pe tabelă după reușita lui Pisică. La acest scor, oaspeții au încercat să-și conserve avantajul, însă Cucoș a readus „speranțele“ Speranței, în urma golului de 1-2, din minutul 54. Finalul a fost unul pe muchie de cuțit, ambele combatante au avut ocazii de gol, dar tabela a rămas nemodificată și confruntarea s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 2-1.

După succesul de duminică, Bradul Borca a ajuns la 50 de puncte și rămâne pe primul loc în clasament, în timp ce trupa din Răucești a rămas cu 36 de puncte și a coborât pe poziția a patra, fiind întrecută de cei de la Moldova Cordun, care duminică au câștigat greu acasă, 3-2 cu Steel-Man Târgu Neamț.

Astăzi se va disputa o etapă intermediară, cea cu numărul 21-a, de la ora 17, după următorul program, Vulturul Costișa – Voința Dobreni, Unirea Tămășeni – Bradul Roznov, Zimbrul Vânători Neamț – Speranța Răucești, Bradul Borca – Moldova Cordun, Steel-Man Târgu Neamț – Teiul Poiana Teiului, în timp ce Cimentul Bicaz, LPS Piatra Neamț și Voința Ion Creangă vor sta.

Rezultate, etapa XX

Speranța Răucești – Bradul Borca 1-2 (0-1)

Teiul Poiana Teiului – Vulturul Costișa 5-0 (3-0)

Cimentul Bicaz – LPS Piatra Neamț 13-0 (10-0

Bradul Roznov – Voința Ion Creangă 1-1 (0-1)

Moldova Cordun – Steel-Man Târgu Neamț 3-2 (1-1)

Voința Dobreni, Unirea Tămășeni și Zimbru Vânători Neamț au stat

Clasament

1.Bradul Borca 18 16 2 0 67-13 50p