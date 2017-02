Victimă și inculpat, nemulțumit de sentință

*După ce a fost bătut cu furca și toporul și lăsat aproape mort, Gheorghe Gavril Lungu a fost tot el condamnat

Sentința într-un dosar de tentativă de omor a stârnit nemulțumirea uneia din părți, într-atât încât omul a venit de la Dămuc la redacție ca să își spună personal păsul.

Imediat ce joi, 2 februarie, Tribunalul Neamț a pronunțat sentința prin care s-a decis schimbarea încadrării juridice a faptei, din tentativă de omor în vătămare corporală gravă pentru inculpatul Ion Lungu și condamnarea acestuia la 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendare, victima (foto) – Gheorghe Gavril Lungu (55 de ani) – a venit a doua zi la sediul redacției pentru a vorbi despre cauza nemulțumirii sale. Prin aceeași sentință în dosarul în care, la rândul lui, Gheorghe Gavril Lungu a fost și inculpat, sub acuzația de loviri, instanța l-a condamnat la 6 luni închisoare, cu suspendare. Bărbatul spune că el nu a lovit pe nimeni, ci el a fost doar victimă, atacat de trei dintre rudele sale, sub ochii fiului său, dar a cărui declarație nu a fost luată în considerare. „Voi ataca sentința dată de Tribunal, pentru că eu am fost acuzat și condamnat pentru că aș fi lovit-o pe Veronica Lungu. Am ajuns la dumneavoastră pentru că nu știu încotro să mă mai îndrept. Dar eu repet, am spus și la anchetă, am spus și la proces: eu nu am lovit-o, am fost atacat cu furca, eu m-am apărat, am ridicat mâna și furca a ricoșat în capul ei. Mi-a rupt mâna în două locuri, am fost operat, dar eu mâna nu mai pot s-o folosesc. Și m-au lovit cu toporul în cap, fiul meu, avea 11 ani atunci, era cu mine și a sunat el la 112, le-a spus „veniți, că tata e mort!“. Ei spuneau să mă dea la telefon, dar fiul meu le-a spus că n-are cine vorbi, că tatăl lui e mort. Se poate verifica, în data de 6 septembrie 2013, la între orele 16 și 18, fiul meu a sunat de n-ori. Salvarea a venit după patru ore, că n-au luat în considerare pe copilul meu. A mers și a vorbit cu pădurarul și el a sunat la 112 – el a fost și martor – și atunci abia a venit salvarea. Și cei de pe salvare la fel au spus, că omul ăsta n-ajunge la Piatra Neamț, că moare! Pădurarul a dat și el declarație la proces, a spus că eram ca și mort când m-au luat.

Medicina legală a spus cu corpuri dure, iar ei au spus că m-a lovit un cal. Eu n-am avut nici un fel de unealtă! Iar fiul meu era cu mine și a dat și el declarație, le-a spus că n-am avut nimic în mână, că dacă aveam puteam și eu să-i lovesc. Dar, nici la anchetă nu au luat în considerare, eu am acte medicale și expertize făcute la București, am fost la un pas să mor, am rămas cu invaliditate cu gradul II și pierderea capacității de muncă în proporție de 55%, mă judec de patru ani și acuma îs condamnat! Deci, eu îs vinovatul, nu ei îs criminali! Am avut 120 zile de îngrijiri medicale și am fost aproape să mor, ancheta au ținut-o pe loc și au vrut să claseze dosarul. Am fost scos din spital de verișoara mea, Lungu Veronica, tocmai ca să nu fac zilele de îngrijiri cât era nevoie, să spună că sunt bine sănătos. Așa am ajuns la spital la Gheorgheni, am vreo 70-80 zile de spitalizare numai acolo și dacă nu mă opera, pierdeam mâna. De la Parchetul Bicaz, până în august 2014 când m-am dus la Iași, la expertiză, nu m-a întrebat nimeni nimic, și de câte ori mă duceam la poliție îmi spuneau că mai aveau de cercetat, dar pe mine nu m-a întrebat nimeni nimic! Când am fost cu certificatele medico-legale, au spus că nu e relevant și au clasat dosarul. Apoi, a venit alt procuror și a reluat ancheta pe tentativă de omor și dosarul a ajuns la Parchetul Neamț. Dar, eu nu înțeleg de ce, dac-am fost aproape să mor, tot eu sunt acuzat!?“, spune Gheorghe Gavril Lungu.

*Instanța a stabilit despăgubirile

Celălalt inculpat în dosar, Gheorghe Lungu, a fost condamnat la 6 luni închisoare cu suspendare. În plus, instanța a obligat inculpații la despăgubiri. „Obligă în solidar inculpații Lungu Ghe. Ion și Lungu I. Gheorghe să plătească părții civile Lungu Gav. Gheorghe suma de 8.000 lei cu titlu de daune materiale și suma de 15.000 lei cu titlu de daune morale. Obligă inculpații Lungu Ghe. Ion și Lungu I. Gheorghe să plătească către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț suma de 726,20 lei, către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș suma de 7.719,26 lei, către Spitalul Municipal Gheorgheni suma de 1.514.70 lei cu titlu de cheltuieli spitalizare, și către Serviciul Județean de Ambulanță Neamț suma de 1.289,30 lei cu titlu de cheltuieli de transport. Obligă inculpatul Lungu Gav. Gheorghe să plătească părții civile Lungu Veronica suma de 3.000 lei cu titlu de daune materiale și suma de 4.000 lei cu titlu de daune morale. Obligă inculpatul Lungu Gav. Gheorghe să plătească către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț suma de 56,07 lei și către Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș suma de 3.106,29 lei cu titlu de cheltuieli spitalizare“, spune soluția pe scurt a Tribunalului Neamț.

Conflictul din data de 6 septembrie 2013 a avut la bază niște neînțelegeri mai vechi dintre verii Lungu. Gheorghe Gavril Lungu ar fi fost chemat la un teren, în satul Trei Fântâni, și a mers împreună cu fiul său. Acolo ar fi fost atacat de familia Veronica și Gheorghe cu Ion Lungu, bătut cu toporul și furca. Rana la cap este vizibilă sub forma unei cicatrici (foto), iar pe antebrațul mâinii stângi se văd urmele operațiilor, bărbatul neputând să-și folosească mâna. Veronica Lungu ar fi fost lovită cu furca de către Gheorghe Gavril Lungu, femeia fiind parte vătămată și parte civilă în proces.

În cursul procesului au fost făcute noi expertize. După administrarea întreg probatoriului, instanța a pronunțat hotărârea în cauză, dar sentința nu este definitivă.

Cristina IORDACHE