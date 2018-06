Viceprimarul Bogdan Gavrilescu, sponsor pentru 100 de copii

La sfârşitul săptămânii trecute, 100 de copii au vizitat Parcul Zoologic din Piatra Neamţ, la invitaţia şi pe banii viceprimarului de Piatra, Bogdan Gavrilescu.

Nu au fost doar copii din Piatra Neamţ – vice primarul şi-a extins aria de simpatie şi în unele comune, cum ar fi Bodeşti, Gârcina, Ştefan cel Mare.

Patru grupe de copii au fost vineri ( orele 11 şi orele 14) şi sâmbătă la aceleaşi ore la zoo, şi la toate patru viceprimarul a fost prezent.

„A fost o promisiune pe care aş fi vrut s-o îndeplinesc săptămâna trecută dar pe care am respectat-o acum. De 1 iunie am fost la creşa de pe strada Privighetorii unde le-am oferit copiilor jucării de pluş şi păpuşi. Mi-am luat angajamentul că le voi oferi şi această excursie, cât se poate mai aproape de ziua de 1 iunie”, a spus viceprimarul.

Vizitele la Parcul Zoo au fost organizate de filialele PMP din comune, cu prioritate pentru copiii defavorizaţi, a căror familii au o situaţie materială precară, dar nu li s-au refuzat nici altora dorinţa de a vizita.

Bogdan Gavrilescu îşi argumentează gestul prin aceea că a privit ziua de 1 iunie ca un tată: „Pentru că iubesc copii – sunt tatăl a două fete – şi ştiu câtă bucurie este în sufletul unui copil când merge într-o astfel de excursie. De altfel, bucuria este reciprocă, şi eu sunt fericit când le văd încântarea”, a spus Gavrilescu.