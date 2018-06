Veste bună pentru tinerii fermieri: plăți duble!

*Suma maximă acordată va fi de 100.000 euro

*Noua alocare va intra în vigoare după anul 2020

*În derulare, 65 proiecte nemțene de câte 50.000 euro fiecare

Veste bună pentru tinerii fermieri: vor primi un sprijin financiar dublu, adică 100.000 de euro pentru instalarea ca șefi de exploatație agricolă. Asta se va întâmpla în viitoarea alocare financiară, de după anul 2020. În prezent, ei beneficiază de finanțare europeană nerambursabilă de maxim 50.000 de euro. Măsirea sumelor are menirea de a convinge cât mai mulți tineri să devină fermieri, fiind astfel posibilă reînnoirea generațiilor din agricultură. Suma de 100.000 de euro este acordată tinerilor fermieri, la instalare, dar și întreprinderilor nou-înființate, agricole și non-agricole, cu condiția să fie înființate în mediul rural.

Propunerea de dublare a sumei alocate tinerilor fermieri este extrem de importantă, aducând și schimbări esențiale în modul de acordare a subvențiilor, în criteriile de eligibilitate, dar și schimbări majore pe partea de finanțare din fonduri europene nerambursabile a dezvoltării rurale, unde vorbim și despre afaceri non-agricole.

*Fermierii nemțeni, primii la bani!

O finanțarea europeană foarte tentantă se acordă tinerilor fermieri care doresc să se instaleze ca unici șefi de exploatație agricolă, valoarea alocării fiind de 50.000 de euro. Asta, fără ca tinerii să vină cu partea lor de contribuție financiară. Fondurile europene destinate tinerilor fermieri dispuși să preia conducerea unei exploatații agricole s-au bucurat de un interes deosebit și în rândul aspiranților nemțeni la șefia unei ferme. Ba mai mult, tinerii fermieri nemțeni s-au dovedit a fi campioni în accesarea fondurilor europene special destinate lor. Dovadă că, numai anul trecut, pentru instalarea tinerilor la șefia fermelor au fost depuse 65 de proiecte nemțene. Banii europeni se vor materializa în dezvoltarea și modernizarea fermelor vegetale și zootehnice.

Anul trecut am avut și o performanță, care aparține tânărului femier Adrian Cercel din comuna Români, fiind atunci primul din Moldova care a semnat contractul de finanțare a proiectului său privind modernizarea fermei legumicole.

În alocarea financiară 2007-2013, doar 26 de tineri nemțeni au solicitat fonduri europene pentru a prelua șefia exploatațiilor agricole. Vorbim de o finințare europeană alocată pe 7 ani.

*Noi condiții de finanțare pentru tinerii fermieri

Suma maximă de 100.000 euro vizează 3 categorii de activități agricole și neagricole din mediul rural. Sprijinul financiar european din cadrul acestui tip de intervenții se acordă doar pentru a contribui la instalarea tinerilor fermieri care au o vârstă care nu poate depăși 40 de ani, au statutul juridic de „șeful exploatației și indeplinesc condițiile de formare profesională sau competențele corespunzătoare necesare. Apoi, finanțarea europeană se alocă pentru înființare a unei noi întreprinderi rurale legate de agricultură și silvicultură sau la diversificarea veniturilor gospodăriei agricole, cât și pentru noua înființare a unei întreprinderi cu activități neagricole ca parte a strategiilor de dezvoltare locală.

Statele membre stabilesc condiții privind transmiterea și conținutul unui plan de afaceri. Statele membre acordă sprijin sub formă de sume forfetare. Sprijinul este limitat la cuantumul maxim de 100 000 euro și poate fi combinat cu instrumente financiare stipulate în noul regulament european, care se va aplica după anul 2020.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU