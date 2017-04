Veste bună pentru polițiștii rutieri judecați de corupție, în Săptămâna Patimilor

Săptămâna Patimilor a debutat cu o veste bună pentru polițiștii rutieri judecați de corupție. Curtea de Apel Bacău a decis, luni, 10 aprilie 2017, să schimbe arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar pentru ultimii patru inculpați. Viorel Andronic, fostul șef al Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț și foștii săi subalterni Iulian Ciolpan, Ionuț Alexandru Berbec și Bogdan Eugen Miziligeanu sunt cei care scapă de arestul la domiciliu, dar rămân la dispoziția organelor judiciare. Instanța le-a interzis să profeseze și să poarte arme, iar printre alte condiții obligatorii – dacă vor să rămână sub control judiciar – este și aceea potrivit căreia nu au voie să ia legătura în nici un fel între ei ori cu ceilalți inculpați (inclusiv cu șoferii judecați pentru dare de mită). „În baza art. 242 alin. 2 C.pr.pen înlocuiește măsura preventivă a arestului la domiciliu luată față de inculpații Andronic Viorel, Ciolpan Iulian, Miziligeanu Bogdan Eugen și Berbec Ionuț Alexandru, cu măsura preventivă a controlului judiciar prev. de art.202 al.4 lit.b din C.p.p. În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen., impune inculpaților respectarea următoarelor obligații, pe durata măsurii: a) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați; b) să informeze de îndată instanța cu privire la schimbarea locuinței; c) să se prezinte la IPJ Neamț, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori sunt chemați; În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpaților să respecte următoarele obligații: 1. să nu depășească limita teritorială a României, decât cu încuviințarea prealabilă a instanței; 2. să comunice periodic, respectiv lunar informații relevante despre mijloacele lor de existență; 3. să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme; 4. să nu comunice între ei ori cu ceilalți inculpați, direct sau indirect, pe nici o cale. 5. să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfășoare activitatea în exercitarea căreia au săvârșit fapta. În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenția inculpaților că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. În temeiul art. 348 al.2 C.p.p. raportat la art. 207 al.4,7 din C.p.p. menține măsura controlului judiciar față de inculpații Inimosu Botcă Ioan, Munteanu Marius Ioan și Zaharia Adrian Ovidiu“, spune minuta de ședință.

Procesul în care 13 polițiști rutieri pietreni sunt judecați pentru luare de mită și unii și pentru falsificarea unor procese verbale de contravenție intră în faza de judecată, după cum a decis, la finele lunii martie, Curtea de Apel Bacău. Toți cei 13 polițiști sunt sub control judiciar acum, iar câțiva au vrut să revină în profesie, motivând că au nevoie să-și întrețină familiile. Magistrații băcăuani le-au respins cererile, dar nici la Înalta Curte de Casație și Justiție nu au avut câștig de cauză. În data de 27 martie, completul ICCJ a decis ca Dragomir Loredan Covasan, Constantin Neamțu și Marius Laurențiu Greaca să treacă din arestul la domiciliu sub controlul judiciar pentru 60 de zile și a respins „cererile formulate de inculpații Gălușcă Ioan Alexandru, Chifu Vasile Lucian și Popescu Ionuț de modificare, respectiv, înlăturare a obligației de a nu exercita profesia, meseria sau de a nu desfășura activitatea în exercitarea căreia au săvârșit faptele“, după cum se arată în soluția pe scurt.

Alături de polițiști, sunt acuzați pentru dare de mită 53 de șoferi. Potrivit acuzării, faptele s-ar fi petrecut în perioada 22 aprilie – 18 mai 2016. Polițiștii au fost inculpați pentru 115 acte materiale, prin care au pretins și primit sume între 50 și 400 lei de la șoferii opriți în trafic pentru viteză excesivă sau alte încălcări ale normelor rutiere. „Inculpații Ciolpan Iulian, Greaca Marius-Laurențiu, Covasan Dragomir-Loredan și Berbec Ionuț-Alexandru au falsificat procesele verbale de constatare a contravenției cu ocazia întocmirii acestora, prin atestarea în cuprinsul lor a unor fapte necorespunzătoare adevărului, respectiv consemnarea unei viteze de deplasare inferioare celei constatate, cu consecința reducerii amenzii. La datele de 25.04.2016 și 29.04.2016, inculpații Greaca Marius-Laurențiu și Neamțu Constantin au remis o parte din sumele de bani primite cu titlu de mită de la conducătorii auto verificați inculpatului Andronic Viorel, în legătură cu atribuțiile acestuia de coordonare a activității Biroului rutier și controlul asupra agenților din cadrul biroului“, arată rechizitoriul DNA. (C.I.)