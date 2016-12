Vâscul, în tradiția populară

*Este simbolul dragostei, păcii și al norocului *Pus la uși și ferestre, aduce spor și noroc în casă *Ceaiul de vâsc, leacul-minune al iernii

Din cele mai îndepărtate timpuri, vâscul a fost o plantă misterioasă, plină de magie și sacră în tradițiilor mai multor popoare. Vâscul este un simbol al iubirii, păcii și al norocului.

Vâscul este, de fapt, un parazit care nu are rădăcini și crește pe tulpinile copacilor, având aspectul unor tufe rămuroase, îngroșată la noduri, de unde se rupe cu ușurință, florile sunt discrete, de culoare galben-verzuie. Fructele sunt sticloase, verzi la început apoi albicioase, sunt toxice și apar din octombrie până în decembrie. Arată ca o boabă care conține numeroși sâmburi încastrați în pulpa gelatinoasă a fructului.

*Vâscul în tradiția popoarelor

În tradiția populară românească, vâscul se pune la uși și ferestre în noaptea Anului Nou pentru a aduce spor în casă și ca să apere gospodăria de lucruri necurate, fiind totodată un simbol al ospitalității și prieteniei. Una din cele mai populare și mai amuzante tradiții de sărbători este sărutul sub crenguța de vâsc. Chiar dacă semnificația strămoșilor a fost uitată, sărutul sub vâsc este un obicei bine păstrat în foarte multe țări. Dacă un cuplu îndrăgostit se sărută sub vâsc, înseamnă că vor avea o relație lungă și fericită.

Vâscul este de vreme îndelungată simbolul dragostei, păcii și bunăstării. În vechea societate a druizilor, clanuri dușmane își opreau războaiele și cereau armistițiu temporar când întâlneau vâsc în calea lor. Se pare ca această tradiție între dușmanii a condus la obiceiul din ziua de azi de a te săruta dacă te afli sub o rămurică de vâsc. După alte culturi, obiceiul sărutului sub vâsc aparține scandinavilor, care asociau vâscul cu zeița dragostei. La unele popoare, obiceiul are și alte explicații: dacă un bărbat sărută o femeie în timp ce ea stă sub vâsc, este echivalent cu o cerere în căsătorie. În ziua de azi, în marea majoritate a culturilor, faptul că o persoană stă sub ramura de vâsc înseamnă că este disponibilă unui sărut.

*Vâsc, efecte terapeutice

Vâscul are efecte benefice doar dacă se dezvoltă în pomi precum mărul, părul, prunul, bradul, gutuiul, pinul, mesteacănul, frasinul sau pe trandafiri. Cel mai valoros vâsc este cel crescut pe măr. Vâscul care crește în copaci precum arțar, salcie, tei, stejar și nuc este toxic și nu poate fi consumat, deoarece poate fi fatal organismului. În scop terapeutic se folosesc ramurile tinere cu frunze care se recoltează tot timpul anului.

Vâscul ca și plantă medicinală are un rol important prin proprietățile sale excepționale de a stabiliza tensiunea arterială. Vâscul are puteri de lecuire a infertilității femeilor, de regenerare a organismului și afrodiziace. Vâscul este recomandat în suferințe cardiace, fiind vasodilatator, antispasmotic, hipotensiv. Vâscul se remarcă prin faptul că produce dilatație la nivel coronarian, dar și periferică. Este indicat în arterioscleroză, hipertensiune arterială, în alte suferințe cardiace, dar și în tahicardie, astm, tuse convulsivă, afecțiuni renale determinate de hipertensiune, epilepsie, convulsii, isterie, menopauză și simptomele acesteia, prostată. Cu vâsc se tratează și sughițurile.

Vâscul contribuie la înviorarea circulației sângelui în artere, acționând benefic și în cazul bolilor de plămâni. Ceaiul de vâsc este leacul-minune al iernii

Tratamentul cu vâsc se va face numai sub supravegherea specialistului, planta fiind toxică.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU