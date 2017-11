Vânt puternic, ogoare în flăcări

Contrar avertizărilor lansate de pompieri, continuă “curăţarea” ogoarelor prin incendiere. Peste 7.000 de metri pătraţi de mirişti au ars, în ziua de 31 octombrie, în diferite localităţi din judeţul Neamţ, fiind scăpate de sub control. Pe la amiază, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre producerea unui incendiu de vegetaţie uscată în comuna Tămăşeni, satul Adjudeni. Pentru localizarea și stingerea incendiului s-au deplasat cinci pompieri militari cu o autospecială de stingere din cadrul Detaşamentului de pompieri Roman şi un voluntar din cadrul SVSU Tămăşeni.

Potrivit slt. Adrian Rotaru, purtător de cuvât la ISU Neamţ, în urma evenimentului au ars aproximativ 5000 mp mirişte de porumb, împrejurarea determinantă a producerii incendiului fiind ,,foc deschis în spaţii deschise”.

În jurul orei 15, un alt apel la 112 anunţa pompierii despre producerea unui incendiu de vegetaţie uscată în localitatea Răuceşti. Pentru localizarea și stingerea incendiului s-au deplasat nouă pompieri militari cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD(EPA) din cadrul Detaşamentului de pompieri Tîrgu Neamţ şi un voluntar din cadrul SVSU Răuceşti. În urma evenimentului au ars aproximativ 2000 mp vegetaţie uscată şi resturi de coceni.

Împrejurarea determinantă a producerii incendiului a fost, şi în acest caz, “foc deschis în spaţii deschise”.

Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, ISU Neamț recomandă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii; utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă; asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control. De asemenea, pompierii recomandă responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc.

Geanina NICORESCU