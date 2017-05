Uși închise la Fisc, protest al funcționarilor Uși închise la Fisc, protest al funcționarilor

Acțiunile de protest ale funcționarilor Fiscului au continuat luni, 15 mai, cu o nouă grevă, după cea de acum o săptămână.Îngrijorarea salariaților ține de faptul că noua grilă de salarizare și coeficienții de ierarhizare vor duce la scăderea veniturilor în sistem. „Protestul nostru spontan vizează grila de salarizare, conform căreia noi, ca familie profesională, vom avea salarii mai mici decât acum. Nu știu când se va încheia protestul, acțiunea are loc în toată țara, la București a fost un marș ce s-a încheiat în fața Ministerului Finanțelor. Problema este că legea a ajuns deja în Parlament și nu mai avem ce aștepta. Am primit invitație miercuri la ministru, pentru discuții, mâine (n.n. – astăzi, 16 mai) avem o întâlnire cu președintele ANAF la Iași, acolo va participa o delegație din Neamț, să vedem ce negocieri vor fi. Dar doleanțele noastre țin de faptul că, pentru a da un exemplu, sporul de complexitate a fost anulat, iar coeficientul de ierarhizare pleacă în grilă de la 1,44 și ajunge la 1,96, deci suntem pe pragul de jos în grila da salarizare, ceea ce va conduce la salarii mai mici decât acum“, ne-a declarat Cristian Aanei, liderul Sindicatului Liber al Funcționarilor Publici din Administrația Finanțelor Publice Neamț. Nemțenii care ieri au avut treabă la Fisc au fost nevoiți să facă stânga împrejur. Dacă protestele continuă, ar putea fi afectate până la blocare activitatea de colectare a veniturilor și cea de relații cu publicul, așa cum se arată în comunicatul Sed Lex. Pe de altă parte, răspunsul primit de sindicaliști de la președintele ANAF nu mulțumește marea masă a funcționarilor din sistem. Rămâne de văzut cât timp va continua protestul, atâta vreme cât acțiunea aparține funcționarilor, așa cum a ținut să precizeze liderul Aanei. (C.I.)

Comunicat de presă al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe, Afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX“ (I)

Aproximativ 22.000 de salariați ai sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor Publice au participat luni, 15 mai 2017, la un protest spontan, ca reacție la proiectul legii salarizării, care duce la tăieri de salarii.La protest au participat salariați din toate județele țării, inclusiv municipiul București, aceștia solicitând Ministerului Finanțelor Publice și Guvernului revizuirea grilelor de salarizare din proiectul legii, astfel încât să fie reflectată complexitatea și importanța activității Ministerului Finanțelor Publice și unităților subordonate (ANAF, direcții generale regionale ale finanțelor publice etc.).Acțiunile de protest generate de tăierea salariilor au fost declanșate de salariați și se pot întinde pe o perioadă nedeterminată de timp, ceea ce poate duce la blocarea activității de colectare și a activităților de relații cu publicul.Salariații Ministerului Finanțelor Publice și unităților subordonate nu beneficiază de sporuri, bonusuri sau alte venituri suplimentare, fiind incompatibili cu orice altă funcție care poate aduce venituri suplimentare.Guvernul României decât să plătească 35.000 de consultanți fiscali nou angajați, cu salarii de 10.000 lei, dublu față de un salariat al sistemului Ministerului Finanțelor Publice, mai bine ar plăti decent cei 25.000 de salariați responsabili cu colectarea veniturilor statului, fiind o investiție mai realistă, corectă și cu efecte în timp, care ar duce la atragerea și păstrarea personalului bine pregătit, care să poată face față noilor cerințe în implementarea politicii fiscale.Sindicatele au făcut toate eforturile ca acest conflict să nu escaladeze, însă pasivitatea autorităților în a găsi soluții i-a determinat pe salariați să reacționeze necontrolat.

* Comunicat de presă al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe, Afiliată la Alianța Națională a Sindicatelor Bugetarilor „SED LEX“ (II)

Referitor la declarațiile președintelui ANAF, domnul Bogdan Nicolae Stan privind protestul spontan al salariaților din sistemul instituțional al MFP, Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe face următoarele precizări:1. La ultima întâlnire pe care domnul Bogdan Nicolae Stan a avut-o cu liderii de sindicat din teritoriu, i-a fost comunicat faptul că o creștere de 15% nu acoperă scăderile de salariu ale angajaților instituțiilor subordonate ANAF. Ținem să-i reamintim pe această cale discuția care avut loc la sediul Ministerului Finanțelor Publice în data de 3 mai 2017, la care au participat și directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.2. Liderii de sindicat i-au solicitat foarte clar să susțină refacerea grilelor de salarizare pentru angajații sistemului instituționalizat al MFP.3. Nu înțelegem declarația dumnealui potrivit căreia a trimis propunerea sa către Guvern, în condițiile în care legea se afla în Parlament iar Guvernul a transmis deja punctul sau de vedere referitor la legea salarizării. Dacă înțelegea să recunoască importanța și complexitatea muncii angajaților din instituțiile subordonate ANAF, ar fi putut preveni acțiunile de protest declanșate astăzi la nivel național.

* Comunicat de presă al Sindicatului Național Finanțe Publice SindFISC, afiliat C.N.S. Cartel ALFA (I)

Finanțele publice, domeniu strategic al statului român, continuă să fie ignorat de guvernanți și politicieni, atât prin subfinanțarea activităților specifice, cât și prin politica salarială promovată – aspecte care induc riscuri majore și pot afecta grav siguranța financiară a României. Deși rolul finanțiștilor este unul de importanță strategică pentru România, întrucât prin activitatea de administrare fiscală se asigură resursele financiare necesare finanțării activității tuturor instituțiilor și autorităților statului român, în accepțiunea factorilor decizionali care au contribuit nemijlocit la transpunerea viziunii lor politice și guvernamentale în materia salarizării personalului bugetar plătit din fonduri publice, noțiunea de finanțe publice, practic, lipsește. În multitudinea grilelor cu coeficienți de ierarhizare a salariilor pentru anul 2022, cuprinse în cele 9 anexe reprezentând familii ocupaționale distincte din proiectul legii salarizării, familia ocupațională finanțe nu există.Mai mult, personalul care lucrează în structurile ANAF de la nivel teritorial, în lipsa unor precizări clare cu privire la încadrarea angajatorului (DGRFP – adică Regiunea), ca posibilă unitate administrativ-teritorială (conform Constituției României) la care face referire noțiunea de funcție publică teritorială, presupune a fi asimilat, în mod forțat în opinia organizației noastre, acestui tip de funcție.Neconcordanțele dintre prevederile din proiectul de lege privind salarizarea, referitoare la funcțiile publice de la nivel județean și situația reală din MFP/ANAF unde se regăsesc funcții cu responsabilități regionale care nu sunt cuprinse în proiectul de act normativ aflat în Parlament (MFP/ANAF fiind singura instituție cu organigramă la nivel de regiune), în lipsa unei familii ocupaționale distincte și a unei grile corespunzătoare, din punct de vedere salarial, în opinia SindFISC, demonstrează faptul că, actualele funcții nu pot fi asimilate funcțiilor publice teritoriale/județene, asemănător celorlalți funcționari din alte instituții deconcentrate.Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC a semnalat, în ultima perioadă, de mai multe ori faptul că, pe fondul nemulțumirilor generate de finanțarea necorespunzătoare a activității și lipsei protecției juridice a funcționarilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu, acțiunile revendicative spontane se vor intensifica, existând posibilitatea perturbării grave a activității de colectare a resurselor financiare necesare funcționării statului, fapt demonstrat pe alocuri, în ultima perioadă de timp.Reiteram faptul că SindFISC a solicitat ca salarizarea funcționarilor din finanțele publice să fie în concordanță cu complexitatea și importanța socială a muncii prestate. Ca atare, în cuprinsul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, această categorie socială specifică trebuie să beneficieze de prevederi exprese cu privire la salarizarea celor cca. 30.000 de funcționari răspunzători de construirea și administrarea bugetului de stat.

Liviu Toader, președinte

*Precizari SindFISC, Comunicat de presă II

Cu privire la protestele spontane derulate astăzi (ieri – n.re.) în instituțiile din cadrul MFP, față de proiectul Legii salarizării, SindFISC prezintă o serie de exemple de coeficienți de ierarhizare care generează nemulțumiri în rândul finanțiștilor, întrucât se dovedește că munca acestora nu este apreciată la același nivel cu munca personalului bugetar din alte domenii de activitate, prin următoarea comparație:– compararea coeficientului de ierarhizare de 1,96 prevăzut pentru un consilier superior cu vechimea cea mai mare (ca specialist cu gradul cel mai mare ) din cadrul unităților subordonate ANAF care efectuează rambursări de TVA și descoperă evaziunea fiscală și care nu mai beneficiază de niciun alt spor sau avantaj material, dar care are, în schimb, multe interdicții și incompatibilități, neavând dreptul să desfășoare și alte activități aducătoare de venituri, cu coeficientul de ierarhizare prevăzut pentru alte categorii de bugetari (considerați tot specialiști cu vechime în muncă similară și gradul profesional cel mai înalt sau chiar cel mai scăzut).SindFISC dorește să se înțeleagă că finanțiștii sunt îndreptățiți în demersul lor și solicită tuturor să îi susțină. Totodată, solicită înțelegere din partea celor care astăzi au avut parte de unele neplăceri, ca urmare a protestelor personalului din cadrul instituțiilor ANAF.În timp ce un finanțist, consilier superior cu vechimea cea mai mare, are un coeficient de ierarhizare 1,96, pentru specialiștii altor domenii sunt prevăzuți următorii coeficienți de ierarhizare:– pentru personalul din instituții din domeniul culturii:– pag 56 – actor (teatru sau mânuitor păpuși) la instituții naționale de cultură – 4,35; – pag 57 – sufleor la instituții naționale de cultură – 2,74;– pag 58 – actor (teatru sau mânuitor păpuși) la alte instituții de cultură – 3.37;– pag 58 – sufleor la alte instituții de cultură – 2,00;– pag 60 – bibliotecar – 2,13; – pag 62 – muzeograf – 2,13;– pag 74 – registrator + consilier juridic ORC – 2,74;– pentru personalul diplomatic trimis în străinătate, chiar cu studii medii: – pag 76 – contabil studii medii – 2.86;– pag 76 – secretar dactilograf studii medii – 2,75;– pentru personalul de specialitate din domeniul justiției:– pag 78 – judecător stagiar gradație 0 (cu vechimea cea mai mică) – 3,26;– pag 79 – procuror stagiar gradație 0 (cu vechimea cea mai mică) – 3,10;– pag 80 – grefier șef cu studii medii – 3,02;– pag 83 – expert criminalist grad I – 2,91;– pag 87 – inspector de probațiune grad I – 2,74.

Liviu Toader, președinte