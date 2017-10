Ursul și-a arătat colții din nou

*Pentru a-și proteja animalele din bătătură, bărbatul casei doarme în pod, cu toporul lângă el

Chiar dacă mai sunt două luni până la sărbătorile de iarnă, iată că o familie din Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, a fost nevoită să primească ursul. Lăsând gluma la o parte, animalul cu pricina și-a făcut un obicei să viziteze noapte de noapte, gospodăria familiei Răspopa, care se află într-o zonă ceva mai izolată, chiar aproape de pădure. Cum bătrânul urs nu știe carte, așa cum a spus anul trecut și domnul primar Ion Rotaru, fiara se prezintă zilnic la „programul” de masă, fără absolut nicio jenă, fiind atras mai ales de fructele din grădina gospodăriei. De nevoie, pentru a-și proteja animale din bătătură (gospodarul are de toate, respectiv cal, porci, vacă și vițel), bărbatul casei doarme cu toporul în podul cu fân. Cu frica în sân stă și doamna casei, care marți noaptea, în jurul orei 21, s-a întâlnit față în față cu fiara, chiar în curtea casei, și de spaimă, nu mai știa pe unde să o apuce. Din cele spuse de cei doi localnici, ursul nu este așa de mare, dar chiar și așa, nimănui nu-i convine să aibă un așa un animal de „companie”. Din păcate, nu este prima oară când urșii coboară în satul Vaduri. Și iarna trecută, aceste animale au băgat spaima în oamenii care ajunseseră să le fie frică să plece din case. La acea vreme, un urs a intrat prin mai multe gospodării din Agârcia, omorând câteva oi și distrugând mai multe garduri. Apoi, fiara sălbatică a plecat spre așezările din Vădurele și cele din centrul satului Vaduri, unde animalul trecea precum un buldozer prin gardurile oamenilor, fie ele din lemn, fie ele din tablă, așa cum a distrus gardul lui Alin C., din Malici. Al doilea pe listă a fost un sătean din Vădurele, comuna Alexandru cel Bun, căruia într-o noapte din decembrie, ursul i-a stricat sera. Apoi, un alt locuitor din Malici a rămas fără 4 oi, după ce sălbătăciunea a intrat noaptea în grădina unde omul își ținea oile și le-a sfârtecat. Din cele spuse de martori, în acea zi, proprietarul animalelor ar fi încercat să intervină. Speriat și luat prin surprindere, ursul s-ar fi ridicat în două picioare ca să se apere, iar cei prezenți au lăsat totul baltă, fugind ca să scape cu viață. Cu o noapte înainte, respectiv sâmbătă, 17 decembrie, animalul sălbatic a „vizitat“ alte 7 proprietăți aflate chiar în centrul localității Vaduri. După toate aceste ispravi, autoritățile au intervenit și au prins ursul cu pricina și l-au transportat în alte păduri, cât mai departe de locuințele oamenilor. Dar și în vara acestui an, mai multe stâni din comuna Alexandru cel Bun au fost atacate de un urs mare. Atunci, fiara a omorât 5 oi și două capre, la stâna ciobanului Virgil Crușitu aflată în zona Malici, din comuna Alexandru cel Bun. La acea vreme, primarul comunei Alexandru cel Bun, Ion Rotaru, nu avea cuvinte de „laudă“ la adresa fiarei. „Pericolul e să atace oamenii. De câteva zile, ursul omoară oile de la o stână din Malici. Și viața ciobanilor e pusă în pericol. Noi am anunțat autoritățile pentru a se putea lua măsurile necesare în astfel de cazuri. Animalul se poate întâlni oricând în pădure cu oameni care caută ciuperci, așa cum s-a întâmplat recent prin pădurea din Brașov, dacă nu mă înșel, iar persoanele în cauză s-au cățărat prin copaci“. Revenim la cazul nostru, despre care, Lucian Apetrei, șef Serviciu Situații de Urgență în comuna Alexandru cel Bun, ne-a declarat: ”Timp de două săptămâni, noaptea, după ora 21, familia Răspopa, din localitatea Vădurele este vizitată de urs. Oamenii sunt speriați și nu mai știu ce să facă. S-a ajuns ca bărbatul casei să doarmă noaptea cu toporul în podul cu fân, ca să-și protejeze animalele. Este interesant că atunci când vin jandarmii, fiara sălbatică se face nevăzută cât ai clipi. Din discuțiile purtate cu paznicul de vânătoare am înțeles că nu este singurul urs din zonă. De exemplu, în Agârcia mai sunt vreo 4 animale sălbatice, iar în Bâtca alte 5”.

V. ANDRIEȘ