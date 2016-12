URECHENI: În derulare, investiții de amploare pentru alimentare cu apă și canalizare

*Recepție finală a lucrărilor de asfaltare a unui drum comunal *Aproape de start, construirea unei grădinițe *În lucru, proiecte privind extinderea rețelei de apă, asfaltarea a 6,8 km de drum comunal, construirea a 3 poduri *Agricultură integrată: producție și procesare *SC „Lacta Han“ SRL Urecheni, un brand care duce faima comunei în lume

„Dorim să le oferim cetățenilor condiții mai bune, un trai mai civilizat“, declară primarul Ioan TĂNĂSELEA

Reporter: Suntem martorii unui eveniment mult așteptat de foarte mulți locuitori ai comunei Urecheni. Asistăm la recepția finală a lucrărilor de asfaltare a unui drum comunal. Oferiți-ne mai multe detalii!

Ioan Tănăselea: Este o investiție de interes public, care s-a concretizat în asfaltarea unui drum pe o distanță de 2,5 km, care a fost finalizată la sfârșitul lunii septembrie. Acum se face recepția finală a lucrărilor de asfaltare. Este un drum care pleacă de la biserica veche, chiar de aici din spatele primăriei. Finanțarea s-a făcut cu fonduri guvernamentale, dar și de la bugetul local. Mai avem un proiect depus la Ministerul Dezvoltării pentru asfaltarea a 6,8 km de drum comunal. Sperăm ca din anul 2017, viitorul guvern să țină cont de investițiile din infrastructură, mai ales în zona Moldovei.

Rep.: Acum, în pregătire aveți o altă mare investiție care urmează a fi realizată cu fonduri europene integral nerambursabile. Adică fără nici o contribuție financiară acoperită din bugetul local. Doar că aveți foarte mult de alergat, nu mai pun și birocrația…

I.T.: Adevărul este că trecem printr-o perioadă a birocrației excesive! Sincer vă spun, la început, atunci când m-am hotărât să facem proiectul pentru canalizare pe fonduri europene, nu am crezut că va fi atât greu de răzbătut. Unii colegi primari m-au avertizat în această privință. Dacă nu ai oameni buni care să te ajute, oameni foarte pricepuți în problematica accesării banilor europeni, este foarte greu. Și acum m-am convins că este extrem de greu. Marea problemă a unităților administrativ-teritoriale este generată de faptul că nu avem documentele primare puse la punct. Mă refer la planurile cadastrale, schițe și terenuri din domeniul public care nu sunt intabulate. La finanțările de la Uniunea Europeană toate documentele trebuie să fie redactate cu mare rigurozitate, la „punct și virgulă“! Este foarte bine că este așa, dar marele necaz e că nu poți încadra ca timp, sunt termene strânse pe care trebuie să le respecți la obținerea de avize și autorizații. Unele termene sunt foarte scurte, de 2-3 zile. Chiar acum am pregătite mai multe documente în acest sens. Neapărat, într-o sigură zi de deplasare la Piatra Neamț, trebuie să rezolv 7-8-10 probleme, timpul ne presează. Dar, cu gândul la bunul Dumnezeu, le vom duce pe toate la bun sfârșit.

Rep.: Vorbiți de proiectul privind realizarea sistemului de canalizare cu bani europeni. În ce stadiu este acum?

I.T.: Din păcate, în derularea lui a apărut o sincopă, anul trecut, din luna noiembrie. Dacă nu se modifica legislația atunci, poate că era la lucru în teren acum. Nu este corect și normal ca să se schimbe regula în timpul jocului… Ordonanța de modificare a achizițiilor publice trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2017. Noi avem proiectul în derulare, deja făcusem câțiva pași importanți. Ne-am întors din drum, pentru a urma noua procedură legală. Nu te poți juca, sunt termene foarte clare, documente precise, nu poți merge cu jumătăți de măsură, altfel pierzi finanțarea europeană…

Rep.: Rețeaua de canalizare, la care sunteți acum tot la faza de hârțoage, merge paralel cu sistemul centralizat de alimentare cu apă, deja dat în folosință?

I.T.: Investiția de la alimentarea cu apă a fost realizată cu fonduri guvernamentale, prin Consiliul Județean Neamț, la care s-a lucrat în perioada 2007-2012. La ora actuală avem o rețea de apă potabilă de 16,9 km, care satisface în proporție de peste 60% cetățenii din centru comunei, care sunt branșați la rețea. Sunt în jur de 500 de abonați. Din fericire pentru noi, Urecheni este o comună compactă, nu avem sate răzlețe, la mare distanță unul față de altul sau față de centru, care să ducă la divizarea acestor investiții. La apă avem o singură rețea, cu ramificațiile necesare. Lucru ne avantajează foarte mult, este mult mai ușor și pentru realizarea altor investiții.

Rep.: Proiectul de la canalizare acoperă cei aproape 17 km de rețea de alimentare cu apă?

I.T.: Din păcate, nu! Sistemul de canalizare are doar vreo 10 km, plus stația de epurare, care costă în jur de 300.000 euro cu tot cu branșamentele necesare. Dar, ulterior, putem face extindere la rețeaua de canalizare. Deja lucrăm acum la un proiect pentru extinderea alimentării cu apă potabilă pe o distanță de 4,8 km, investiție care va fi finanțată de la bugetul local. Suntem în procedura de achiziție a țevii necesare pentru realizarea acestei investiții, anul viitor vom face și această extindere la sistemul de alimentare cu apă. Un proiect pe care am decis să-l implementăm cu fonduri proprii, ca să nu mai stăm cu mâna întinsă pentru a primi acele fonduri de investiție. Lucrările le vom realiza în regie proprie, la primărie avem un buldoexcavator, dotat cu echipamentele necesare. Bineînțeles că ne bazăm și pe sprijinul persoanelor beneficiare de ajutor social, cele care trebuie să presteze acele ore de muncă.

Rep.: Rețea de apă-canal va fi în centru civic, ceea ce înseamnă că a pătruns și un nivel mai ridicat de civilizație la instituțiile de interes public, care de obicei sunt în centrul comunei. Așa am vrut, de fapt, să vă duc în școală, să vedem condițiile de acolo…

I.T.: Cu rețeaua de alimentare cu apă „acoperim“ tot ceea ce înseamnă domeniu public: școli, primărie, dispensare, biserici, magazine sătești, pentru ca civilizația să fie la un standard cât mai acceptabil. Așa și este normal, în vremurile de acum. Dorim să le oferim cetățenilor condiții mai bune, un trai mai civilizat.

Rep.: Câte școli mai funcționează, pe câte le-ați închis deja?

I.T.: Din păcate, am fost nevoiți să închidem o școală abia renovată și reabilitată în anul 2012, o școală modernă de care multe comune duc lipsă. Este dotată cu grup sanitar de incintă, centrală termică, cu autorizație sanitară de funcționare… Am trebuit s-o închidem pentru că numărul de elevi din acea zonă este foarte mic. Am luat decizia ca elevii din satul Fundătura să fie transportați cu microbuzul școlar la unitatea de învățământ din centrul comunei. În perspectivă și la Școala Ingărești va trebui să procedăm la fel. După previziunile noastre, cred că și acolo, în câțiva ani, este posibil să închidem și acea școală. Numărul de elevi scade de la an la an, nu numai la noi în comună, în toată țara. Familiile tinere sunt plecate la muncă în străinătate, au luat și copiii cu ei acolo. Avem și cazuri când copii au rămas acasă în grija unui părinte sau la rude, în timp ce părinții lor sunt la muncă în străinătate. Acei copii sunt monitorizați, atât de asistentul social din cadrul primăriei, cât și de conducerea școlilor. Nu avem probleme cu acei copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Noi am investit în școli, toate cu bani de la bugetul local. Noi avem autorizații sanitare de funcționare pentru toate școlile, și asta de peste 10 ani. La nivel național, astfel de autorizații încă ridică probleme…

Rep.: Probabil că a contat și faptul că, mulți ani, la cârma Primăriei Urecheni a fost profesorul Mihai Marcel Tănăselea, de la care ați preluat ștafeta în urmă cu un mandat și ceva… Cel care acum este director coordonator de școli.

I.T.: Ne mândrim cu astfel de oamenii din comuna noastră. După concursul din luna octombrie, a rămas pe funcția de director. În continuare suntem o echipă, este și consilier local. Avem o colaborare foarte bună, suntem și verișori.

Rep.: Iarna bate la ușă. Este pregătită administrația locală să-i facă față?

I.T.: Ne-am pregătit din vreme pentru asta. Suntem într-o zonă vulnerabilă, la cea mai mică ninsoare viscolită, drumurile se pot înfunda. Avem achiziționat în jur de două tone de motorină, vreo 55 tone de nisip, o tonă de sare, iar cele 3 utilaje din dotarea primăriei sunt în stare de funcționare. Putem acționate cu toate, în același timp. Noi ne-am pregătit, să vedem de ce iarnă vom avea parte. Dacă va fi necesar, avem agenți economici în comună care dispun de utilaje, ne pot veni de ajutor. Cum de altfel au făcut și în anii trecut.

Rep.: Oamenii din comuna Urecheni sunt buni truditori ai pământului. Cum le-a fost recolta din acest an?

I.T.: La noi terenurile se lucrează mecanizat, în forme asociative, în procent de peste 80%. Sunt fermieri care au arendat pământ de la cetățeni, dispun de utilaje performate, iar când suprafața este mai mare, atunci și producția e mai bună. Cu toată seceta care nu ne-a ocolit, producția a fost mulțumitoare, oamenii nu au ieșit în pierdere. La cum a fost vremea, nu s-a mai gândit nimeni și la profit. Nu s-a terminat de recoltat porumbul, vremea i-a ținut în loc, ploile din ultima vreme. Dar nu-i o problemă, porumbul se poate strânge până mai târziu, au utilaje suficiente.

Rep.: La Urecheni se stă bine și la capitolul de procesare a cerealelor, dar și a laptelui…

I.T.: Din fericire pentru noi, avem o unitate de procesare a laptelui performantă, care și-a făcut simțită prezența pe piața românească a preparatelor din lapte, în orașele mari din țară, precum București, Constanța, Craiova, Iași. Mă refer la SC „Lacta Ha“ SRL Urecheni, care produce într-o gamă diversificată și de cea mai bună calitate, pe rețete tradiționale, specifice zonei noastre. Altfel n-ar rezista pe piață. Noi suntem mândri de asta, pentru că duce în lume faima comunei noastre. Vin și eu din mediul de afaceri și știu cât este de greu să te menții pe linia de plutire cu activitatea, mai ales când este vorba de producție.

Rep.: Vă propun să ne reîntoarcem la investiții, la programul viitor din acest domeniu. Ce proiecte sunt în pregătire?

I.T.: Avem un proiect care se va implementa cu fonduri de la Ministerul Educației. Zilele acestea voi depune documentația la Consiliul Județean Neamț pentru autorizare. Licitația s-a ținut, știm firma constructoare. Chiar dacă suntem nevoiți să închidem școli, aici, în centrul comunei, trebuie să venim cu investiții. Vom construi aici o grădiniță cu 3 săli de clasă, preșcolarii trebuie să învețe în clădire separată de elevi, așa sunt normele. După nefericitul eveniment de la „Colectiv“ a trebui să refacem toată documentația pentru a obține avizele de la ISU. Acum trebuie doar să ridicăm respectivul aviz și să-l depunem la Consiliul Județean Neamț. Imediat constructorul se poate apuca de treabă, cât îi va mai permite vremea.

Mai avem un proiect pentru construcția a 3 poduri, sperăm să obținem avizele necesare până la sfârșitul anului, ca din primăvară să ne apucăm de treabă. Dorim ca în fiecare an să construim câte un pod. Finanțarea va fi de la bugetul local. Majoritatea drumurilor le avem asfaltate ori prinse în proiecte de asfaltare. Ne gândim la un proiect tot pe fonduri europene, pentru modernizarea unui drum de vreo 3 km, care duce spre terenuri agricole, sunt și multe gospodării în acea zonă, dar și o unitate de morărit. Proiecte sunt, bani de investiții să fie.

Rep.: Aveți pace în primărie, mă refer la ședințele de consiliul local…

I.T.: Mai întâi vreau ca și cu această ocazie să mulțumesc oamenilor pentru încrederea acordată la alegerile locale din vară. Când câștigi alegerile cu 80%, nu ai cum să nu fii mulțumit. Avem 10 consilieri locali PSD din 13, doi sunt de la PNL și unul de la ALDE. Nu sunt probleme în promovarea proiectelor de interes pentru comunitate. Le mulțumesc tuturor consilierilor pentru buna colaborare pe care o avem. Numai așa se pot obține rezultate bune, realizăm investiții pentru confortul oamenilor comunei Urecheni.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU

Foto: Sorin PRUTEANU