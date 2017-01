Unul din doi potențiali donatori de sânge este respins!

*Oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi *Numărul donărilor de sânge a atins pragul critic * La început de an, stocul din grupa de sânge B este deficitar

Medicii fac din nou apel la donatorii de sânge. În perioada premergătoare sărbătorilor numărul recoltărilor a fost extreme de scăzut, așa încât rezervele de sânge au ajuns la limită, cel mai îngrijorător fiind stocul din grupa B. Dr. Victoria Marin, șefa Centrului Județean de Transfuzii Sanguine (CTS) Neamț, a afirmat că numărul donărilor a scăzut simțitor în ultimul an, comparativ cu 2015, culminând cu o adresabilitate neașteptat de scăzută înainte de sărbători.

„În anii trecuți, în preajma Crăciunului și a Anului Nou aveam sala plină de donatori. Nu știu ce s-a întâmplat, probabil că medicii prescriptori din spitale nu au avut cazuri grave care să necesite transfuzii și nu au făcut apel la donare pentru pacienți, iar pe de altă parte, cred că și starea de sănătate precară a potențialilor donatori este una dintre cauze. Și încă una destul de importantă. Trebuie să subliniez că în ultimul an am ajuns să refuzăm la donare, lunar, aproximativ 180 de persoane depistate cu probleme medicale, or în anii trecuți aveam, lunar, până-n 100 de nemțeni respinși la donare. Din 20 de potențiali donatori veniți într-o zi, se întâmplă de cele multe ori să selectăm doar 10 dintre ei, după ce aflăm rezultatele analizelor specifice! În România, trebuie să recunoaștem, clasa de mijloc și pătura săracă donează sânge și constatăm că oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi. Donarea benevolă este o problemă a societății și trebuie implicare generală pentru a conștientiza populația cu privire la rolul donării benevole de sânge. Cu 30 de ani în urmă, orice persoană adultă sănătoasă primea recomandare de la medic pentru aceasta“, a punctat dr. Victoria Marin.

Ieri, la CTS Neamț se prezentaseră la donare doar 17 persoane. Pe la amiază încă nu erau gata toate rezultatele analizelor preliminare, însă deja o parte dintre potențialii donatori fusese respinsă din cauza problemelor cu tensiunea arterială.

La donare de sânge este acceptat oricine are între 18 și 60 de ani, peste 50 de kilograme, puls regulat și tensiune arterială normală. Nu pot dona persoanele cu astm sau boli cronice de inimă, cele care au suferit în ultimele șase luni intervenții chirurgicale sau care au avut hepatită, TBC sau sifilis.

O pungă de sânge poate salva până la trei vieți. În urma donării, imunitatea organismului crește, iar riscurile de paralizie și de accident vascular se reduc cu 30%.

Dr. Victoria Marin a mai spus că la fiecare donare de sânge se acordă 7 bonuri de masă, se decontează călătoria, dacă se face dovada cu biletul de transport, și este acordată scutire de o zi pentru serviciu. Deloc de neglijat este avantajul efectuării unui set gratuit de analize, care cuprinde investigații specifice pentru depistarea bolilor transmisibile.

Geanina NICORESCU