Unii nu se lasă de “meteahna” curăţării ogoarelor prin incendiere

La două incendii izbucnite, în ziua de 10 octombrie, în localităţi diferite, pe ogoare cu vegetaţie uscată şi deşeuri de culturi, au trebuit să se deplaseze 13 pompieri cu trei autospeciale de stingere.

În localitatea Dumbrava Roşie au ars aproximativ 2000 metri pătraţi de vegetaţie uscată şi deşeuri de porumb tocat, iar la Bârgăuani focul a mistuit 100 metri pătraţi vegetaţie uscată şi 500 kg deşeuri. La Dumbrava cauza probabilă a producerii incendiului a fost focul deschis în spaţii deschise, iar în cel de-al doilea caz se pare că o persoană a aruncat, la întâmplare, o ţigară aprinsă.

Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, ISU Neamț reaminteşte populaţiei că utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; iar realizarea arderii se face doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi. De asemenea, se impune supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii; este interzisă utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) şi trebuie asigurate mijloace tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control. Nu în ultimul rând, se subliniază responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).

Geanina NICORESCU