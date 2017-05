* În cadrul conferinței internaționale vor fi premiate tinere talente literare * Tema conferinței: RESPECT – 10 ani de implicare în Reconsiderarea, Educația, Susținerea, Promovarea și Evaluarea Creativă a Talentelor

Uniunea Internațională a Femeilor Române, UNIFERO, sărbătorește centenarul la Piatra Neamț, în perioada 14-16 iulie 2017. Anunțul a fost lansat ieri, de fondatoarea uniunii, președinta Smaranda Cazan-Livescu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Hotel Ceahlău, la care a invitat-o pe Monica Sofron, una dintre cele mai noi membre, dar deja cunoscută în țară pentru acțiunile caritabile pe care le-a întreprins prin Asociația „Codrin“.

„Sărbătorim 10 ani de implicare în Reconsiderarea, Educația, Susținerea, Promovarea și Evaluarea Creativă a Talentelor femeilor de orice vârstă în artă, cultură, business, manageriat, tehnologie, pentru continuarea familiei istorice, tradițiilor și istoriei, într-o societate locală și globală încă exclusivistă, care încă se confruntă cu violența împotriva femeilor. Tema conferinței este viața configurată prin RESPECT. Deschiderea oficială va avea loc la Consiliul Județean Neamț, în prezența oficialităților locale și județene. Trebuie subliniat că, în cadrul conferinței, va avea loc și premierea câștigătorilor concursurilor de creație literară pentru elevi și adulți și a concursului de artă plastică lansate la începutul acestui an, cu finalizare în luna iunie 2017. Nu vor lipsi expozițiile de pictură și grafică și vom avea un concert de caritate cu invitați speciali, iar fondurile strânse vor fi folosite pentru ajutorarea unor instituții care se ocupă de copii defavorizați și seniori. Printre invitați se numără Laura Bretan, Costel Busuioc, Mihai Trăistariu, Mircea Belbe, Ioana Barbulicean. Pe parcursul zilelor alocate centenarului vor avea loc module creative, iar în pauze vor avea loc lansări de carte și vernisaje de expoziții“, a declarat Smaranda Cazan-Livescu, președinta UNIFERO.

Despre UNIFERO, președinta acesteia a subliniat că este o organizație non-profit și non-guvernamentală care a pornit din dorința de a arăta sufletul, puterea, capacitatea femeilor române și de pretutindeni. Smaranda Cazan-Livescu a mai spus că UNIFERO încearcă să dezvăluie lumii acea Românie subterană de care vorbea maestrul Artur Silvestri – pe care a avut onoarea să-l cunoască –, o Românie subterană frumoasă, cu femei de o capacitate deosebită. „La noi vin tinere, adolescente, tinere femei, femei adulte și femei senioare, cum spunem noi, pentru că femeile nu îmbătrânesc niciodată. Femeile rămân tinere prin familie, prin devotamentul pe care-l pun la dispoziția celor din jur. Noi ne îmbogățim prin bogăția pe care o aduc membrele noastre. Una dintre cele mai noi organizații și care ne face cinste, a cărei fondatoare, președintă și luptătoare o am astăzi alături, este «Codrin», reprezentată de Monica Sofron. «Codrin» este o organizație care nu uită de copiii afectați într-un fel sau altul de mediul în care s-au născut, dar asociația «Codrin» ajută cât poate, sponsorizează și școli, dar și femei senioare. De exemplu, am însoțit-o pe doamna Sofron la Mănăstirea Petru Vodă, unde sunt 20 de copii orfani și 40 de femei mature și senioare internate și ajutate de măicuțele de acolo. Anul trecut am fost acolo împreună, cu două camioane cu coviltir plus o mașină plină cu donații foarte importante, nu cu gumă de mestecat și creioane colorate“, a spus Smaranda Cazan-Livescu.

Monica Sofron a subliniat că este onorată de includerea sa în biroul director al UNIFERO și a precizat că asta înseamnă că activitatea și dăruirea pe care le-a depus în acțiunile asociației au avut ecou. „Aici, în Piatra Neamț, suntem o organizație mică. Dar dacă acțiunile noastre au devenit vizibile și au fost observate de Smaranda Livescu prin UNIFERO, asta înseamnă mult. Asociația pe care am înființat-o în 2010 are drept scop ajutorarea în primul rând a copiilor cu probleme medicale și sociale, iar prin asocierea cu UNIFERO suntem mai puternici. Consider că femeile, fiind și mame, și soții și fiice, sunt cele mai în măsură să se implice în astfel de acțiuni. Astfel că, împreună cu doamnele din asociația UNIFERO, încercăm să facem acțiuni în toată țara. Astfel încercăm să ne ajutăm, să obținem informații, iar din punct de vedere legislativ să aflăm căi de a ușura parcursul medical și financiar al familiilor, de a găsi resurse materiale și financiare“, a spus Monica Sofron.

În încheiere, președinta UNIFERO, Smaranda Livescu, a ținut să menționeze că oricine dorește să ofere un program artistic în cadrul conferinței jubiliare poate să se înscrie pe site-ul asociației și mai apoi să participe la preselecția care va avea loc pe 9 iulie 2017, la Hotel Ceahlău.

Geanina NICORESCU