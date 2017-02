Unic a rămas invincibilă în 2017

Unic Piatra Neamț – SCM Pitești 3-0 (23, 16, 23)

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț au rămas invincibile în 2017, după ce și-au trecut în cont cea de-a treia victorie consecutivă, din tot atâtea jocuri, în divizia A1. După CSM Lugoj și SCM Craiova, de această dată, victimele pietrencelor au fost voleibalistele de la SCM Pitești, pe care VC Unic le-au învins sâmbătă, pe teren propriu, în minim de seturi.

Sportivele de la Pitești au venit la Piatra Neamț cu toată artileria grea și au încercat toate modalitățile posibile de a pleca cu punct sau puncte de sub Pietricica, însă au avut în față un adversar mult mai motivat, susținut frenetic din tribune de numerosul public pietrean. Cu doar 7 jucătoare titulare, fără nicio schimbare pe toată durata partidei, formația gazdă și-a impresionat încă o dată fanii și conducătorii, printr-un joc exact și atent în toate compartimentele și a știut foarte bine să gestioneze finalurile de set, în special 1 și 3, ambele încheiate la limită, 25-23.

Duelul de la Polivalentă a început în nota echilibrului, cele două echipe au trecut pe rând la conducere pe tabelă, însă finalul a aparținut gazdelor, care au fost mai inspirate și s-au impus la 23, după 29 de minute de joc. Actul al doilea, deși a avut 26 de minute, a fost unul la discreția elevelor lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod, care au condus pe tabelă de la primul până la ultimul punct, câștigând în cele din urmă la 16. A urmat un nou set echilibrat, însă oaspetele au început mai bine, au condus cu 6-3 și 8-5, au avut apoi 11-5, dar Unic a trecut în avantaj cu 14-13. După o perioadă echilibrată, sportivele argeșene au avut din nou o perioadă mai fastă și s-au desprins periculos la 20-16, dar gazdele nu au renunțat la luptă și, după un joc foarte bun, au făcut 6 puncte la rând și au trecut în avantaj cu 22-20. Hambele și compania au reușit să-și mențină această marjă de două puncte până la final, s-a impus din nou la 23, după 30 de minute, și au câștigat în cele din urmă cu 3-0, o partidă foarte importantă și aproape decisivă pentru configurația finală a clasamentului în partea lui superioară.

„Trebuie să recunosc că meciul de la Piatra Neamț a fost unul mult mai greu decât cel din tur, când am câștigat la Pitești cu 3-1. Am început jocul echilibrat, și noi și ele am condus în primul set, dar pe final am fost mai bune și am știut să valorificăm avantajul. Per total, consider că este o victorie meritată și muncită, după o evoluție bună a jucătoarelor. Asta ne-am dorit la începutul anului, 3 din 3 victorii, ne-a reușit și suntem mulțumiți. Noi vrem să o ținem pe aceiași linie, deoarece echipa noastră, chiar dacă se bazează pe un lot foarte subțire, are potențial și a demonstrat până acum că poate“, a declarat antrenoarea Mihaela Voivod.

În partida de sâmbătă, la gazde au evoluat Pintea – Buz, Hambele, Bobi, Dancu, Andreica și Ciucu – libero.

După victoria de sâmbătă, fetele de la Unic au ajuns la 23 de puncte, și-au consolidat locul 6 în clasament, iar runda viitoare vor evolua în deplasare cu Penicilina Iași, în derby-ul Moldovei al etapei a 17-a.

Rezultate, etapa XVI

Unic Piatra Neamț – SCM Pitești 3-0 (23, 16, 23)

Alba Blaj – SCM Craiova 3-0 (9, 15, 19)

CSM București – Penicilina Iași 3-0 (18, 20, 19)

CSU Galați – Medicina Târgu Mureș 0-3 (-15, -14, -19)

Dinamo București – CSM Lugoj 3-0 (13, 16, 22)

CSM Târgoviște – Știința Bacău, se joacă astăzi

Clasament

1.Alba Blaj 16 14 1 1 0 45p

2.CSM București 16 11 2 1 2 38p

Știința Bacău 15 12 0 1 2 37p CSM Târgoviște 14 11 0 0 3 33p Dinamo București 16 8 2 1 5 29p Unic Piatra Neamț 16 7 0 2 7 23p Medicina Târgu Mureș 16 6 0 1 9 20p Penicilina Iași 15 5 1 1 8 18p CSM Lugoj 16 4 2 1 9 17p SCM Pitești 16 4 1 0 11 14p CSU Galați 16 1 0 2 13 5p SCM Craiova 16 0 1 1 14 3p

Volei

Încă o dezamăgire

VCM LPS Piatra Neamț – Universitatea Cluj 2-3 (20, 17, -20, -23, -9)

Voleibaliștii de la VCM LPS Piatra Neamț au dezamăgit încă o dată în competiția internă, după ce au pierdut cu 2-3 partida de pe teren propriu cu Universitatea Cluj, din etapa a 16-a a diviziei A1. Marea dezamăgire se datorează faptului că elevii lui Nicu Buruș au pierdut un meci pe care l-au avut la îndemână, au condus cu 2-0 la seturi și au fost foarte aproape să bifeze primul succes cu 3-0 sau 3-1 în competiția internă, însă adversarul a întors rezultatul și a plecat cu două puncte nesperate de sub Pietricica.

Nicu Buruș a început duelul de sâmbătă cu Răileanu – Boiko, Iosif, Shymansky, Cersemba, Veber și Ursache – libero, iar această formulă de echipă a fost letală pentru studenții clujeni, care aproape nu au contat în primele două seturi, adjudecate de gazde la 20 și la 17. Entuziasmul era unul mare în tabăra pietreană după evoluția din primele două seturi și se părea că jocul de la Polivalentă se va încheia repede în 3 seturi pentru gazde. Nu a fost însă să fie, Shymansky s-a accidentat și a fost înlocuit cu Dragomir, iar evoluția pietrenilor a scăzut în consistență. Ardelenii au profitat și, cu veteranii Borota și Badea în formă, s-au impus în actul 3 la 20. Cu toate acestea, municipalul pietrean putea închide partida în actul 4 unde, deși a fost condus aproape tot timpul, a revenit și a condus cu 21-20, însă oaspeții au greșit mai puțin pe final și au câștigat la limită cu 25-23, egalând situația la general. Pe fondul pierderii seturilor 3 și 4, gazdele au căzut definitiv în actul decisiv, Universitatea Cluj s-a impus la 9 și a câștigat nesperat cu 3-2 un meci în care după setul al doilea nu mai sperau nimic.

Din păcate, VCM LPS se afundă și mai mult în subsolul clasamentului și după acest al 15-lea eșec stagional, iar singura satisfacție după duelul de sâmbătă este aceea că a acumulat un punct. Volei Club a ajuns la 3 puncte, iar runda viitoare joacă în deplasare cu CSM București.

Rezultate, etapa XVI

VCM LPS Piatra Neamț – Universitatea Cluj 2-3 (20, 17, -20, -23, -9)

Știința Baia Mare – Arcada Galați 0-3 (-22, -20, -22)

Știința Bacău – Unirea Dej 3-2 (20, 24, -23, -18, 10)

Banatul Caransebeș – CSM București 0-3 (-21, -18, -19)

SCM Craiova – Steaua București, s-a jucat ieri

Municipal Zalău – Tricolorul Ploiești, s-a jucat ieri

Clasament

1.Arcada Galați 16 12 2 0 2 40p

Steaua București 15 12 1 1 1 39p Municipal Zalău 15 9 3 1 2 34p Tricolorul Ploiești 15 10 1 1 3 33p SCM Craiova 15 10 1 0 4 32p CSM București 16 8 1 2 5 28p Banatul Caransebeș 16 4 2 1 9 17p Știința Baia Mare 16 4 1 3 9 17p Unirea Dej 16 3 1 3 9 14p Știința Bacău 16 3 1 2 10 13p Universitatea Cluj 16 3 1 1 11 12p VCM LPS Piatra Neamț 16 0 1 1 14 3p

Fotbal

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul au început munca la munte

Fotbaliștii echipei de ligă a cincea CSM Ceahlăul Piatra Neamț au început încă de sâmbătă stagiul centralizat montan, care se va întinde până pe data de 13 februarie, din stațiunea Sovata. Acolo, elevii lui Toader Șteț, Vali Avădanei și Lidi Chertic beneficiază de condiții foarte bune, cu săli de forță și pregătire fizică, iar alergările se fac pe pantele montane din stațiune, acoperite de zăpadă. Vom reveni în ediția de mâine cu un amplu reportaj despre stagiul montan de la Sovata.