Unic a pierdut din nou cu Medicina

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț au pierdut încă un meci în minicampionatul pentru locurile 7-12, după 1-3, miercuri, pe teren propriu, cu Medicina Târgu Mureș, în etapa cu numărul 30. A devenit o certitudine faptul că formația din Târgu Mureș a reprezentat un adevărat coșmar pentru fetele de la Unic în actuala stagiune, după ce a reușit să câștige toate cele 4 dueluri directe. Ultima dată s-a întâmplat miercuri la Polivalenta din Piatra Neamț, acolo unde elevele lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod au făcut tot ceea ce au depins de ele să obțină un prim succes în fața ardelencelor, au jucat bine în toate cele 4 acte, dar au cedat pe final. De exemplu, seturile 1 și 4 au fost cedate la 26, respectiv la 24 de gazde, pe cel de-al doilea l-a pierdut la 21, l-a câștigat pe cel de-al treilea la 22, dar a fost insuficient pentru o victorie.

Trupa pietreană se va desființa din această vară pentru că se află în insolvență, dar vrea să părăsească competiția cu fruntea sus și pe un loc cât mai onorabil. Deocamdată, Hambele și compania se află pe poziția a noua, cu 39 de puncte, în spatele Penicilinei Iași și a Medicinei Târgu Mureș. În divizia A1 de volei feminin va urma o pauză de 10 zile, prilejuită cu ocazia sărbătorilor pascale, iar următoarea etapă, penultima, va avea loc sâmbătă, 22 aprilie. Atunci, Unic va juca în deplasare cu SCM Pitești. Deși se știau mai demult, după meciurile din runda a 30-a se cunosc și matematic cele două grupări care vor retrograda la finele sezonului. Este vorba despre CSU Galați și SCM Craiova, ambele cu câte 6 puncte, care din campionatul viitor vor juca în divizia A2.

Rezultate, turneul 7-12

SCM Craiova – Penicilina Iași 2-3 (19, 21, -21, -14, -11)

CSU Galați – SCM Pitești 0-3 (-18, -21, -22)

Clasament

7.Penicilina Iași 48p – setaveraj 55-48

Medicina Târgu Mureș 44p – setaveraj 50-53 Unic Piatra Neamț 39p – setaveraj 51-57 SCM Pitești 39p – setaveraj 44-57 SCM Craiova 6p – setaveraj 17-88 CSU Galați 6p – setaveraj 10-88p

Alba Blaj e din nou campioană

Voleibalistele de la Alba Blaj au cucerit un nou titlu de campioane, al treilea consecutiv, cu două etape rămase de disputat din actuala stagiune a diviziei A1. Ardelencele au bătut cu 3-0, acasă, pe CSM Târgoviște, iar în acest moment are un avans de 14 puncte față de cea de-a doua clasată, CSM București. Singura necunoscută aici este formația care va încheia competiția pe locul 2 și va intra în posesia medaliilor de argint. CSM București are un avans de 3 puncte față de CSM Târgoviște, iar cele două combatante se vor întâlni în meci direct, pe data de 20 aprilie, în orașul de sub turnul Chindiei.

Rezultate, turneu 1-6

Alba Blaj – CSM Târgoviște 3-0 (12, 24, 20)

CSM Lugoj – CSM București 1-3 (-20, -17, 24, -23)

Dinamo București – Știința Bacău 3-2 (24, -20, 16, -14, 9)

Clasament

1.Alba Blaj 84p – setaveraj 86-10

CSM București 70p – setaveraj 76-35 CSU Târgoviște 67p – setaveraj 73-30 Știința Bacău 57p – setaveraj 65-43 Dinamo București 48p – setaveraj 58-47 CSM Lugoj 32p – setaveraj 42-68

Volei

Volei Club și-a amânat meciul, Unirea Dej e aproape salvată

La jumătatea săptămânii s-au disputat și partidele rundei a 30-a în minicampionatul pentru locurile 7-12, acolo unde VCM LPS Piatra Neamț și-a amânat confruntarea de pe teren propriu cu Banatul Caransebeș. Duelul va avea loc duminică, 23 aprilie. Într-un meci capital în ceea ce privește cealaltă formație care va retrograda la finele sezonului, Unirea Dej a bătut dramatic cu 3-2 pe terenul celor de la Universitatea Cluj, iar studenții clujeni sunt aproape retrogradați. Partida a fost una nerecomandată cardiacilor, iar setul decisiv s-a terminat 25-23 pentru trupa din Dej.

Rezultate, turneu 7-12

Universitatea Cluj – Unirea Dej 2-3 (17, -18, -29, 17, -23)

Știința Baia Mare – Știința Bacău 3-0 (14, 20, 15)

VCM LPS Piatra Neamț – Banatul Caransebeș, se joacă pe 23 aprilie

Clasament

7.Știința Baia Mare 47p – setaveraj 60-58

Banatul Caransebeș 41p – setaveraj 54-59 Știința Bacău 37p – setaveraj 50-64p Unirea Dej 27p – setaveraj 45-74 Universitatea Cluj 23p – setaveraj 34-75 VCM LPS Piatra Neamț 5p – setaveraj 16-85

Municipal Zalău e aproape campioană

În turneul pentru locurile 1-6, Arcada Galați a pierdut cu 1-3 pe terenul celor de la Tricolorul Ploiești și astfel și-au diminuat considerabil șansele la titlu. De acest eșec au profitat băieții de la Municipal Zalău, care au învins cu 3-0 pe terenul celor de la CSM București, iar în acest moment au 6 puncte în plus față de gălățeni, cu două etape rămase de disputat. Sălăjenii sunt foarte aproape de a cuceri titlul de campioni în actuala stagiune, trofeul pe care l-au mai câștigat în urmă cu 2 ani. Pe locul 2 a urcat SCM Craiova, victorioasă cu 3-1 pe terenul bucureștenilor de la Steaua.

Rezultate, turneu 1-6

Tricolorul Ploiești – Arcada Galați 3-1 (23, 23, -23, 21)

CSM București – Municipal Zalău 0-3 (-23, -23, -14)

Steaua București – SCM Craiova 1-3 (-23, -18, 19, -14)

Clasament

1.Municipal Zalău 73p – setaveraj 80-31

SCM Craiova 68p – setaveraj 77-32 Arcada Galați 67p – setaveraj 75-38 Steaua București 60p – setaveraj 71-41 Tricolorul Ploiești 55p – setaveraj 67-50 CSM București 34p – setaveraj 42-64

Fotbal

S-a retras și Voința Dobreni

Finalul stagiunii la liga a patra a rămas cu doar 12 formații, dintr-un total de 16 care au început competiția, după ce și Voința Dobreni a anunțat că, din cauza problemelor financiare, se retrage din campionat. Cei de la Dobreni au anunțat marți AJF Neamț că nu mai au bani să continue competiția, nu au fost programați la partida din deplasare cu Vulturul Costișa, iar jucători au devenit liberi de contract. Conform regulamentului, toate rezultatele meciurilor din retur în care a evoluat sau ar fi trebuit să evolueze Voința Dobreni, vor fi omologate cu 3-0 pentru adversare. Runda intermediară cu numărul 21 a programat doar 4 partide, 3 victorii au revenit oaspeților, iar într-un singur joc s-au impus gazdele. În această etapă s-au marcat 23 de goluri, și a programat și derby-ul de la Borca, dintre Bradul din localitate și Moldova Cordun. După o partidă destul de echilibrată, dar în care gazdele au fost vioara întâi, Bradul s-a impus în cele din urmă la limită cu 2-1, după ce la pauză a condus cu 2-0. De eșecul celor de la Cordun a profitat Speranța Răucești, victorioasă cu 8-2 pe terenul celor de la Zimbrul Vânători Neamț și care astfel a urcat pe poziția treia în clasament. În acest moment, cele 4 grupări calificate pentru play off sunt Bradul Borca, Teiul Poiana Teiului, Speranța Răucești și Moldova Cordun, însă în ceafă răsuflă Voința Ion Creangă și Bradul Roznov, care se află la doar două puncte în spatele primelor 4 poziții.

Etapa a 22-a se va disputa cu o zi mai devreme, sâmbătă, 15 aprilie, din cauza sărbătorilor pascale, după următorul program: Cimentul Bicaz – Vulturul Costișa, Bradul Roznov – LPS Piatra Neamț, Speranța Răucești – Voința Ion Creangă, Moldova Cordun – Zimbrul Vânători Neamț, Steel-Man Târgu Neamț – Bradul Borca, în timp ce Teiul Poiana Teiului și Unirea Tămășeni vor sta.

Rezultate, etapa XXI

Unirea Tămășeni – Bradul Roznov 1-2 (0-0)

Bradul Borca – Moldova Cordun 2-1 (2-0)

Zimbrul Vânători Neamț – Speranța Răucești 2-8 (1-1)

Steel-Man Târgu Neamț – Teiul Poiana Teiului 1-6 (0-5)

Vulturul Costișa, Cimentul Bicaz, LPS Piatra Neamț și Voința Ion Creangă au stat

Clasament

1.Bradul Borca 19 17 2 0 69-14 53p