Unic, 50 de ani: „Jos pălăria, domnule Ouatu!”

Sărbătoare de excepţie vineri, până seara târziu, la Teatru de Vară – Restaurantul UNIC, acolo unde Valică Ouatu, lângă peste 300 de invitaţi, a marcat jumătate de veac de la inaugurarea Complexului Comercial UNIC. Nu a fost un eveniment obişnuit – şi asta nu doar prin organizarea de excepţie, prezentarea profesionistă a îndrăgitei actriţe Nora Covali şi atmosfera întreţinută de o formaţie cum rar poţi întâlni, orchestra Mirel Manea – cât prin prezenţa celor care, încă de la începuturi, au dus Unicul pe umerii lor. Foştii salariaţi au răspuns cu mare bucurie la surpriza pe care Vasile Ouatu a pregătit-o pentru cei 50 de ani de existenţă. Deşi ne-a rugat să nu scriem asta, din motivul că binele nu se trâmbiţează, vom aminti că pe lângă ziare, tablouri şi diplome, foştii salariaţi au trecut din nou, după decenii, pe la casierie, şi au ridicat câte un premiu de 300 de lei. In memoriam Evenimentul- pregătit până la cel mai mic detaliu- a readus în atenţia participanţilor, şi sperăm că şi în atenţia cititorilor, nume grele ale vieţii sociale şi politicii nemţene. Dincolo de aceste poziţionări, aceste două nume au evocat doi OAMENI, în adevăratul sens al cuvântului: Alexandru Ţibulcă, trecut la cele veşnice în 2015, fost deputat şi prefect de Neamţ, şi Raul Constantin Bobeanu, trecut în nefiinţă în septembrie 2003. „Am avut multe de învăţat de la dl. Raul, omul pe care n-am să-l uit niciodată”, a spus Vasile Ouatu, înainte ca soţia, Adriana Bobeanu, fostă voleibalistă, să vorbească despre acest eveniment. „Dl. Ouatu a ridicat standardele până la nivelele cele mai înalte. Domnule Ouatu, aşa veţi rămâne în istorie, un mare iubitor al sportului!” Au fost prezenţi alături de Valică Ouatu, prefectul de Neamţ, primarul Dragoş Chitic, consilieri locali, personalităţi cunoscute din finanţe şi bănci, primarul comunei Ştefan cel Mare, Sorin Ouatu, foşti primari şi viceprimari de Piatra Neamţ. O scurtă slujbă religioasă susţinută de preotul Dan Cojan, Biserica Sf. Ioan (Curtea Domnească) – „Binecuvântează, Doamne, robii tăi care s-au ostenit 50 de ani în acest Complex Comercial” – a dat tonul pentru vorbitorii care au urmat. Să ne mai chemaţi o dată peste 50 de ani…. Prefectul Vasile Panaite l-a felicitat pe Vasile Ouatu, sufletul acestui eveniment Unic, şi i-a dorit să mai organizeze unul la fel, peste 50 de ani. Primarul Dragoş Chitic a vorbit surprinzător de „cald”, dincolo de stereotipurile cu care ne-a obişnuit în conferinţele de prsă de la partid sau Primărie. „Să vorbesc despre Complexul Comercial Unic şi despre Vasile Ouatu nu mi-ar ajunge ziua şi noaptea. Vasile Ouatu are o activitate extraordinară, este un om cu o notorietate foarte mare, nu cred că există persoană în Piatra Neamţ să nu-l cunoască. În primul rând, dl. Ouatu are un suflet extraordinar, o calitate pe care nu o întâlnim prea des, dar pe care eu iam văzut-o în diferite manifestări. Centrul Comercial Unic a ajuns la jumătate de secol. L-am ascultat pe dl. Ouatu şi i-am simţit bucuria”. De la actualul primar, la fostul primar de Piatra Neamţ, Gheorghe Munteanu, cel care a predat ştafeta în 1989: „M-a impresionat această manifestare, este foarte frumos organizată. Mi-am amintit şi când Unicul a fost pus în funcţiune. Devenise, la un moment dat, centrul comercial cel mai important din Piatra Neamţ”. „Acest unic eveniment îmi aminteşte de sectorul de circulaţie a mărfurilor din Piatra Neamţ”, a spus Mihai Hârţescu, fostul director Direcţiei Comerciale a judeţului până în 1973. Evenimentul este pregătit cu multă dragoste de către dl. Ouat. Îl felicit şi îi urez multă sănătate. Faptul că la această întâlnire a răspuns un număr atât de mare de invitaţi, ne demonstrează calităţile domnului Ouatu şi îmi creează o oarecare emoţie, pe care n<aş vrea să fie percepută la intensitatea care există”. „Astăzi este sărbătoare pe pământ şi este sărbătoare în ceruri. La mulţi ani UNIC, la mulţi ani Piatra Neamţ, la mulţi ani UNICULUI Vasile Ouatu”, a spus fostul viceprimar Dan-Marian Lospa, în a cărui mandat terasa UNIC a fost modernizată şi a primit denumirea de Teatru de Vară. Costache Lupu, excelent vorbitor şi animator, a venit pregătit cu o potcoavă veche, frumos legată de fundiţă tricoloră. Între artizanul voleiului nemţean de performanţă – Valică Ouatu – şi cel al sportului ecvestru- Costache Lupu- este o legătură specială, legată de un element comun: amândoi sunt pasionaţi de ceea ce fac, sunt foarte sufletişti. Profesorul Lupu le-a mulţumit tuturor pentru prezenţă, în special foştilor salariaţi: „Mă adresez în primul rând doamnelor şi domnilor din sectorul acela”, a spus el arătând către foştii salariaţi ai Unicului. Pentru mine –şi sunt convins de asta – că domnul Valică Ouatu, care este regele mai multor sporturi, a reuşit să îi aducă aproape pe toţi cei care i-a invitat. Îi mulţumesc pentru asta! Îl iubesc foarte tare pe Valică, prietenul meu. Când mă uit la Unic, la parcursul acestui centru comercial, îmi vine în minte melodia „Casa părintească nu se vinde”. Acest om pe care îl avem aici, reprezintă unsport, un fenomen. Valică însuşi este un fenomen: în sport, în politiă, în comerţ. A avut 50 de ani de glorie. Felicitări Valică, şi în faţa ta îmi scot pălăria!” Seara s-a încheiat cu un foc luminos de artificii. Au stat până târziu oaspeţii din Cernăuţi, care l-au felicitat pe Vasile Ouatu într-o curată şi cântată limbă română. Odată stinse artificiile, orchestra a continuat să cânte, o parte din oaspeţi s-au retras. A fost evenimentul UNIC 50 de ani, în ziua de Sfânta Maria, 8 septembrie 2017. Felicitări Vasile Ouatu!