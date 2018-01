Unde sunt gerurile de altă dată?

*În weekend, la Piatra Neamț, maxima aerului va ajunge până la 11 grade Celsius

A mâncat lupul iarna. La Piatra Neamț, după ce vremea ne-a lăsat fără zăpadă de Crăciun și Revelion, iată că nici la început de an nu se întrevăd schimbări majore în termometre, iar bocancii și paltoanele nu-și mai au rolul cuvenit. În zilele rămase din această săptămână, meteorologii estimează un timp mult mai cald decât normalul perioadei, cu valori maxime ale aerului cuprinse între 5 și 11 grade Celsius. Doar pe parcursul următoarelor două nopți temperaturile minime ale aerului vor scădea sub 0 grade Celsius, după care, la sfârșit de săptămână minima va ajunge până la 2-3 grade Celsius. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări izolate. Ieri dimineață, la ora 8, în orașul de sub poalele Pietricicăi erau două grade Celsius, și cu un grad mai mult la Roman și Târgu Neamț. La polul opus, pe masivul Ceahlău era o atmosferă hibernală, cu minus 5 grade Celsius și un strat de zăpadă de 32 de centimetri.

În Moldova, în perioada 1-14 ianuarie 2018, conform estimărilor realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, în prima zi a intervalului vremea va fi deosebit de caldă, cu temperaturi medii maxime la nivel de regiune de 9…11 grade Celsius. Apoi, până în 5 ianuarie vremea se va răci, însă valorile termice se vor menține peste mediile multianuale. La finalul acestei perioade, valorile medii diurne vor fi de 4…6 grade Celsius, iar cele minime medii se vor situa între -3 și -1 grad Celsius. În următoarele două zile vremea se va încălzi accentuat, media maximelor diurne se va apropia din nou de 9…10 grade Celsius, iar a minimelor nocturne va fi ușor negativă. În ultima parte a intervalului vremea se va răci treptat, apoi nu vor fi variații însemnate de la o zi la alta. Temperaturile din timpul zilei vor ajunge la două și 6 grade Celsius, iar noaptea se vor situa între -4 și 0 grade Celsius, caracterizând o vreme relativ caldă pentru a doua decadă a lunii ianuarie. Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în intervalul 2 – 4 ianuarie, în special pe data de 2 sau 3, când se pot înregistra cantități mai importante, precum și după data de 8 ianuarie.

V. ANDRIEȘ