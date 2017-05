Una caldă alta rece pentru HCF Piatra Neamț

Spartac București – HCF Piatra Neamț 25-32 (10-17)

Finalul săptămânii trecute a fost unul foarte greu și încărcat pentru handbalistele de la HCF Piatra Neamț, care în decurs de două zile, sâmbătă și duminică, a disputat două meciuri în campionat cu Spartac București. Primul, cel de sâmbătă, a fost o restanță din etapa a zecea a turului, partidă care trebuia să aibă loc pe 8 ianuarie, dar care a fost amânată atunci din cauza drumului impracticabil către București, iar cel de-al doilea, de duminică, din runda a 23-a a diviziei A. Chiar dacă ambele confruntări au avut loc la sala mică Polivalentă din Piatra Neamț, duelul de sâmbătă a fost considerat pe terenul fetelor de la Spartac. Așa cum era de așteptat, handbalistele de la Piatra Neamț au dominat întrecerea, au condus cu 17-10 la pauză, iar la final au câștigat la o diferență de 7 goluri, scor 32-25. Succes normal pentru trupa lui Dan Valentin în fața ultimei clasate din seria A, grupare care până atunci adunase doar 3 puncte, iar meciul de duminică, de la ora 11, reprezenta o simplă formalitate pentru gazde să își treacă în cont alte 3 puncte. Nu a fost așa, deoarece Spartac București a dat lovitura și a câștigat surprinzător cu 24-23, după ce la pauză pietrencele au avut două goluri avantaj pe tabelă, 12-10. Din păcate, tinerețea și lipsa de experiență a multor dintre sportivele pietrence, dar și oboseala acumulată până acum au făcut ca HCF să cedeze 3 puncte importante în clasament. Așadar, cu doar o victorie din cele două preconizate cu Spartac București, trupa pietreană a acumulat 31 de puncte și a rămas pe poziția a noua în clasament, deși putea să mai urce un loc și să treacă în fața vecinelor de la Bacău. Joi, în etapa cu numărul 24, Rotaru și compania vor întâlni în deplasare pe CNOT Iași.

Rezultate, etapa XXIII

Rapid București – Activ Plopeni 39-20 (21-10)

CS Buzău – Știința București 28-27 (14-15)

Neptun Constanța – CNOT Iași 43-23 (21-14)

Dinamo București – SCM Pitești 39-19 (19-13)

Șc. 181 București – CSM II București 28-34 (14-17)

CSU Târgoviște – Știința Bacău 26-30 (15-13)

Clasament

1.Rapid București 23 22 0 1 853-482 66p

2. Dinamo București 23 22 0 1 780-468 66p

3. CS Buzău 23 18 0 5 792-668 54p

4. CSM II București 23 14 1 8 694-614 43p

5. Știința București 23 14 0 9 667-628 42p

6. SCM Pitești 23 13 1 9 672-644 40p

7. Neptun Constanța 23 13 0 10 672-654 39p

8. Știința Bacău 23 10 2 11 614-669 32p

9. HCF Piatra Neamț 23 10 1 12 624-652 31p

10. Activ Plopeni 23 6 1 16 19p

11. Șc. 181 București 22 6 2 14 616-718 19p

12. CNOT Iași 22 4 0 18 567-730 12p

13. CSU Târgoviște 23 2 0 21 516-778 6p

14. Spartac București 23 2 0 21 496-777 6p

Fotbal

Bradul Roznov speră la play off

Bradul Roznov – Vulturul Costișa 1-0 (0-0)

La finele săptămânii trecute s-au disputat partidele rundei a 24-a în liga a patra la fotbal, rundă care a fost amânată cu o săptămână din cauza condițiilor meteo nefavorabile din urmă cu 7 zile. În etapa de duminică s-au disputat 5 meciuri, s-au marcat 30 de goluri, de 3 ori s-au impus gazdele, iar de două ori au triumfat oaspeții. Moldova Cordun a stat și a câștigat cu 3-0, la masa verde, duelul cu Unirea Tămășeni, iar scorul rundei s-a consemnat la Răucești, acolo unde Speranța a bătut cu 11-0 pe juniorii de la LPS Piatra Neamț. Teiul Poiana Teiului a obținut un succes important, 2-0 pe terenul unei echipe unde se câștigă greu, Cimentul Bicaz, iar liderul, Bradu Borca, a trecut cu 8-3 pe teren propriu de Zimbrul Vânători Neamț. O partidă importantă a avut duminică la Roznov, între Bradul din localitate și Vulturul Costișa, două formații cu evoluții bune în actuala stagiune. Confruntarea a fost una mai importantă pentru formația gazdă, care se află pe loc de play off, locul 4, și care își dorește să se califice în partea superioară a campionatului, mai ales că turneul play off are loc în acest sezon, în premieră pe stadionul din Roznov. După o partidă destul de echilibrată, dar controlată în mare măsură de Bradul, elevii lui Marius Anghel s-au impus la final cu 1-0, după ce la pauză scorul a fost egal, 0-0. Gazdele au avut mai mult inițiativa, au avut ocaziile mai clare de gol și au marcat singurul gol în minutul 75. Mingea a fost centrată din corner, iar Urdă a pus capul pentru 1-0. Echipa gazdă a profitat oarecum și de faptul că adversarul a rămas în 10 oameni, după ce portarul de la Costișa a fost eliminat de pe teren în minutul 65. S-a terminat 1-0 pentru gruparea din Roznov, care astfel a luat o opțiune serioasă în ceea ce privește calificarea în play off, și care a răzbunat eșecul din cupă, după ce la mijlocul săptămânii trecute, Vulturul Costișa s-a impus cu 3-2, pe teren propriu, în Cupa României.

„Am pierdut în cupă cu Costișa, însă am fost mai puțin interesați de această competiție. Noi ne dorim să ajungem în play off și vrem să fim acolo. Partida de duminică cu Costișa a fost una frumoasă, cu un arbitraj excelent, iar la final ne-am impus la limită. Importante sunt cele 3 puncte, dar am întâlnit o echipă redutabilă a celor de la Costișa, care și-a jucat corect șansa. Poate am avut și ceva șansă la eliminarea portarului advers, dar cred că victoria e meritată. Noi încercăm să ajungem în play off, dacă se poate ar fi frumos, dacă nu, nu facem o tragedie. Ar fi frumos pentru noi, mai ales că play off-ul se organizează în premieră la Roznov, însă programul nostru până la final este cel mai greu dintre echipele cu șanse la play off. Jucăm acasă cu Bicaz și Poiana Teiului, și la Răucești, iar de alte 3 ori stăm. E greu, dar ne jucăm șansa“, a declarat Marius Anghel, antrenorul de la Bradul Roznov.

Trupa din Roznov a ajuns la 45 de puncte, e pe 4 în clasament, și are tot atâtea ca și gruparea de pe poziția a cincea, Moldova Cordun. Între aceste echipe pare a se da lupta pentru locul 4, ultimul care duce în play off, în condițiile în care gruparea de pe poziția a șasea, Cimentul Bicaz, are 40 de puncte.

În meciul cu cei de la Costișa, Bradul Roznov a evoluat cu Marian – Țurcanu, Urdă, Capraru, Țârnă – Pricope, Sâia, Doroftei, Constantinescu – Ciocoiu, Mahu-Moisii, iar ulterior au mai intrat Aparaschivei, Trifan, Horciu și Cozar. Runda viitoare, care se joacă astăzi de la ora 17.30, Bradul Roznov va sta. Celelalte meciuri ale rundei a 25-a sunt, LPS Piatra Neamț – Moldova Cordun, Voința Ion Creangă – Bradul Roznov, Teiul Poiana Teiului – Zimbrul Vânători Neamț, iar Cimentul Bicaz, Vulturul Costișa, Speranța Răucești și Steel-Man Târgu Neamț vor sta.

Rezultate, etapa XXIV

Cimentul Bicaz – Teiul Poiana Teiului 0-2 (0-1)

Bradul Roznov – Vulturul Costișa 1-0 (0-0)

Speranța Răucești – LPS Piatra Neamț 11-0 (7-0)

Steel-Man Târgu Neamț – Voința Ion Creangă 2-3 (1-2)

Bradu Borca – Zimbrul Vânători Neamț 8-3 (4-0)

Moldova Cordun a stat

Clasament

1.Bradu Borca 21 19 2 0 79-17 59p

2. Teiul Poiana Teiului 22 19 1 2 98-18 58p

3. Speranța Răucești 23 15 3 5 86-29 48p

4. Bradul Roznov 23 14 3 6 72-29 45p

5. Moldova Cordun 23 14 3 6 63-33 45p

6. Cimentul Bicaz 23 12 4 7 76-34 76-34 40p

7. Voința Ion Creangă 22 12 4 6 66-43 40p

8. Vulturul Costișa 22 11 2 9 55-36 35p

9. Zimbrul Vânători Neamț 22 5 4 13 38-70 19p

10. Steel-Man Târgu Neamț 22 4 3 15 37-69 15p

11. LPS Piatra Neamț 22 4 0 18 25-145 12p