Un rareșit, locul II în lume pentru un proiect despre viața în spațiu

* Ieri, la Concursul Internațional Infomatrix, elevul Andrei Petrescu a fost premiat cu locul II

Andrei Petrescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Petru Rareș“ Piatra Neamț, a urcat pe podiumul mondial datorită îndemânării sale în a crea animații 3D și imaginației de a concepe viața în spațiul tridimensional digital. Tânărul a primit prestigiosul premiu în cadrul Concursului Internațional Infomatrix, organizat de Institutul Lumina. Competiția a adunat elite din 45 de țări, care au intrat în luptă cu 562 de proiecte. România a reușit, datorită rareșistului Andrei Petrescu, să ocupe locul II și să adjudece argintul, iar grație altor două echipaje din țară, a luat și două premii I și medalia de aur.

„Bravo, lui! Mare viitor îl așteaptă după o medalie de argint la Concursul Internațional Infomatrix! Muncă multă, inimaginabil de multă, continua pregătire, dorință de autodepășire și iată, un final atât de așteptat și de fericit! Andrei e muncitor și îi mulțumesc pentru că, pe lângă faptul că am lucrat împreună și iată, mi-a adus o mare împlinire, mai am o satisfacție profesională de pe urma lui, pentru că după acest important concurs, «Rareșul» mai are un premiu internațional“, a declarat profesorul Grigoruță Oniciuc, director al Colegiului Național „Petru Rareș“ și profesor coordonator pentru Andrei Petrescu.

La puțin timp după aflarea rezultatului de ieri, tânărul rareșist deja își făcea planuri pentru ediția următoare a competiției, sperând să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. „Am avut emoții până în ultima clipă, pentru că nu se știa nici o ierarhie până la festivitatea de premiere! Sunt fericit pentru această reușită și pentru că am reușit să fiu nu doar eu acolo, pe podium, ci și România! Au fost 45 de țări care au concurat și dacă din 562 de proiecte, al meu a ieșit pe locul II, am de ce să fiu mândru! Acum trebuie să îmi fac ordine în gânduri și să mă concentrez pe mai departe. Pentru la anul, sper în și mai mult de la acest concurs, dar sunt interesat să mă înscriu și la altele, sper într-o reușită la competiția «Hai în viitor!» și, de ce nu, mi-ar plăcea să particip la niște congrese, seminarii etc!“, a declarat Andrei Petrescu.

Tema cu care rareșistul a obținut premiul pentru locul II este o excursie în spațiu, animată până la cele mai mici amănunte.

După vreo zece ani în care a căutat continuu să se perfecționeze, urmărind sute de tutoriale pe internet și ascultând de sfaturile a doi profesori de la „Rareș“ care l-au „descoperit“ și „crescut“ – Lăcrămioara Smaranda și Grigoruță Oniciuc, elevul de clasa a XI-a se poate lăuda cu peste o sută de proiecte personale și de echipă, extrem de apreciate în competiții de anvergură.

Infomatrix este o competiție internațională, organizată anual în România, începând cu anul 2003, de Fundația Lumina Instituții de Învățământ, fiind inițiată pentru a permite celor mai buni elevi și studenți din domeniul IT să se cunoască și să facă schimb de idei prin prezentarea de proiecte IT&C. Obiectivul concursului este să-i încurajeze pe tineri să-și folosească imaginația, pasiunea și creativitatea pentru a realiza inovații tehnologice care ar putea aduce o schimbare pozitivă în societate. Este cunoscut că în fiecare an companiile în domeniu urmăresc evoluția participanților și chiar se arată interesate de achiziția unor proiecte realizate de elevi și studenți.

Mihael BALINT