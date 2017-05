Un pietrean în campania umanitară din Nepal inițiată de Ionuț Ursu

Din echipa de voluntari care va merge curând în campania umanitară pentru Nepal face parte un pietrean. Alexandru Claudiu Pintilie are 28 de ani, este originar din Piatra Neamț și este medic stomatolog rezident în București. El este unul din medicii care completează echipa medicală în proiectul inițiat de pietreanul Ionuț Ursu și asociația lui „Volunteer for Life“ de ajutorare a nepalezilor afectați de cutremurul devastator de acum trei ani. Claudiu Alexandru Pintilie a mai desfășurat activitate de voluntariat în anul 2013, timp de șase luni, în cadrul Spitalului de Urgență Neamț și dorește ca acum, prin participarea la proiectul „Life for Nepal 2017“, în care își suportă o parte din cheltuieli ca toți ceilalți voluntari, să-și ofere serviciile nepalezilor săraci. „Aștept cu nerăbdare să folosesc toate cunoștințele legate de stomatologie și alte abilități utile în acest domeniu medical pe care îl fac cu deosebită pasiune. Mă consider o persoană dinamică, cu capacități de comunicare, implicare, spirit de echipă și ambiție. Aș fi onorat să îmi pot aduce contribuția, pasiunea și tenacitatea în această expediție din Nepal, primind cu interes și nerăbdare toate provocările“, spune Alexandru Claudiu Pintilie.

Expediția umanitară din Nepal, cea mai mare din România, va avea loc în perioada 1-24 iunie 2017 și este organizată împreună cu asociația „Life Education for All“ din Cluj și în parteneriat cu Manmohan Memorial Community Hospital și Cold Feet Adventures. Campania se va derula în Kathmandu, Pokhara, Chitwan, Thamel. Până acum au fost selectați 20 de voluntari, spune Ionuț Ursu, care participă la activitățile proiectului de dotare cu aparatură medicală și consumabile a spitalului Manmohan Memorial Community (ce deservește circa 1,5 milioane de locuitori), la efectuarea de intervenții medicale și chirurgicale (medicii români voluntari în cadrul Manmohan Memorial Community Hospital), de dotare cu rechizite școlare, consumabile, aparatură, cărți în limba engleză și jucării educaționale a școlilor din regiunile în care va ajunge expediția umanitară, de a face voluntariat în echipe mobile – medicale și educaționale – în regiunile sărace și greu accesibile din Nepal. „Conform proiectului, avem nevoie de 71.000 euro, din care am strâns până acum cam 37%. Am achiziționat echipamentele de protecție pentru fiecare voluntar, unul costă aproximativ 600 de lei și cuprinde tot ce este nevoie pentru activitatea în mediu neprielnic, am achiziționat două scaune stomatologice, unul este aproape 4.000 de euro, am mai achiziționat corturi de campare, corturi medicale, dar mai avem de achiziționat multe altele. Sunt costuri destul de mari, dar am beneficiat de sprijinul a patru sponsori: Rifil Săvinești, Dinamic 92 Piatra Neamț, Temad Brașov și Fundația „Regina Maria“, așa că suntem destul de avansați. Am primit și sprijinul autorităților locale – Consiliul Județean Neamț și Consiliul Local și Primăria Piatra Neamț, care suportă o parte din costurile pentru corturi, de transport, asigurările medicale pentru voluntari și altele, pentru care mulțumim. Ne ocupăm acum cu partea de documente pentru expediție, e destul de greu, birocrația e destul de mare. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că această expediție se va face, cu ceea ce vom strânge până la 1 iunie, iar dacă nu reușim să facem tot ce ne-am propus acum, vom merge încă o dată – nu renunțăm“, ne-a declarat Ionuț Ursu.

Cine dorește să contribuie la această impresionantă campanie poate contacta organizatorul pentru partea medicală la ionut.ursu@yahoo.com și pentru activitățile educaționale la office@lifeeducationforall.org.

Despre Ionuț Ursu am mai scris, el însuși este voluntar la Ambulanța București, student în prezent, prins între examene și fericit când poate împărtăși. (C.I.)