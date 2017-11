Un “munte” de cherestea fără documente legale, depistat în curtea unei firme

Poliţiştii au depistat că pentru semiremorca utilizată la transport nu există cod unic generat de aplicaţia specifică supravegherii transporturilor de materiale lemnoase

Polițiștii au identificat o reţea de transport ilegal de material lemnos şi depozitare şi au demarat cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals informatic. Jaful din pădure a fost scos la iveală în dimineaţa de 12 noiembrie, când polițiștii Secţiei de Poliţie Rurală Urecheni au identificat pe DJ 155N, în comuna Ţibucani, un ansamblul de vehicule format dintr-un autotractor şi semiremorcă, din care se descărca lemn în depozitul aparţinând unei societăți cu profil exploatare material lemnos. “În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date, s-a constatat pentru semiremorca sus menţionată că nu există cod unic generat de aplicaţia specifică supravegherii transporturilor de materiale lemnoase -Wood Tracking. În cauză s-a solicitat sprijinul specialiștilordin cadrul Serviciului de Ordine Publică-Biroul de Combaterea Delictelor Silvice şi Direcţia Silvică Neamţ. Ca urmare a inventarierii materialului lemnos, a rezultat un volum de 30,641 m.c. cherestea răşinoase descărcat, valoare 16454,20 lei și de 8,40 m.c. cherestea răşinoase aflați în depozit”, a declarat inspector Elena Bulgărea, purtător de cuvânt la IPJ Neamţ. Ulterior momentului verificării efectuate de lucrătorii de poliţie în bazele de date, s-a mai constatat că a fost eliberat un aviz de însoţire secundar pentru marfa transportată, fapt pentru care s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals informatic. Polițiștii au luat măsura sancţionării contravenţionale a societății care a efectuat transportul, cu suma de 10.000 lei dispunându- se în acelaşi timp măsurile complementare de confiscare a volumului de 30,641 m.c. cherestea răşinoase şi a vehiculelor cu care s-a săvârșit contravenția.

Geanina NICORESCU