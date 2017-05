Un filfizon a distrus viețile și carierele a doi oameni

Un polițist și-a ratat cariera, după ce a fost condamnat definitiv. Constantin Ciuraru, fost agent șef principal în cadrul Poliției municipiului Roman, a primit joi, 4 mai 2017, o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, cu suspendare, de la Curtea de Apel Bacău, pentru că a permis accesul la informații nepublice. „(…) admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman împotriva sentinței penale nr. 93/9.03.2016 pronunțată de Judecătoria Roman în dosarul 6215/291/2014. Desființează în parte sentința apelată sub aceste aspect, reține cauza spre rejudecare și, în fond: Condamnă inculpatul Ciuraru Constantin, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de săvârșirea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, prev. de art.12 lit.b din Legea nr.78/2000 la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare. În baza art. 81 C. pen. 1969 dispune suspendarea executării acestei pedepse pe durata unui termen de încercare de 3 ani și 6 luni, fixat în condițiile art. 82 C.p.1969“, spune soluția pe scurt a instanței.

Sentința este definitivă și în ce-l privește pe Sorin Ovidiu Fărcășel, 40 de ani, din Roman, cel care l-a determinat pe fostul polițist să intre în baza de date a poliției. În acest dosar, Fărcășel are de executat 2 ani și 6 luni de închisoare pentru instigare la corupție. Pedeapsa se adaugă celei de 3 ani închisoare, pentru șantaj, din luna noiembrie 2015. Ambele sentințe vizează aceeași situație: Fărcășel a avut o relație de iubire cu o tânără, angajată a SRI, iar când aceasta a rupt relația, romașcanul a apelat la căi neortodoxe de a o determina să se răzgândească. Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, individul a creat trei conturi false pe Facebook pe care a postat fotografii nud ale tinerei, apoi a postat pe câteva site-uri fotografii nud și anunțuri potrivit cărora fata ar fi oferit servicii sexuale contra cost, a publicat numărul ei de telefon, a realizat și distribuit 150 de flyere cu o poză cu explicite conotații sexuale și text ca acela postat pe site-urile cu escorte. În luna noiembrie 2013, anchetatorii au făcut percheziții la locuința lui Fărcășel și au confiscat telefoane, camere video, unități de calculator și aproape 400 de flyere din seria celor împărțite de el și care ar fi urmat să fie distribuite în București, dar și câteva cartușe de la o pușcă de vânătoare.

Ulterior, anchetatorii au verificat de unde a obținut Fărcășel fotografiile și adresele a două persoane pe care a vrut să le aducă martori în procesul de șantaj. Era vorba despre un bărbat pe care Fărcășel îl suspecta că ar fi cel pentru care fosta iubită l-a părăsit, și mama rivalului. Tânăra care a fost șantajată de individ a declarat în instanță că nu-l cunoaște pe respectivul ori pe mama acestuia și că nu i-a văzut decât în două fotografii tip buletin din telefonul mobil al lui Fărcășel, fotografii ce păreau a fi similare celor din baza de date a poliției. Procurorii au verificat aceste informații și au suspectat că ar fi putut fi obținute de Fărcășel cu ajutorul cuiva din sistem. Din datele primite de parchet de la Direcția pentru Evidența persoanei și Administrarea Bazelor de Date a reieșit că în perioada iulie – noiembrie 2013 o singură persoană a accesat baza de date, respectiv în data de 8 octombrie 2013, ora 18,43, utilizatorul Ciuraruc – grup IPJNT a fost singura persoană care prin intermediul aplicației portal a căutat în bazele de date persoanele având datele de identificare solicitate, iar persoana care a efectuat căutarea ar fi fost Constantin Ciuraru. Acesta a susținut, inclusiv la proces, că a verificat doar niște informații pe care Fărcășel i le-ar fi furnizat în legătură cu cei doi și că nu i-a permis accesul în sistem, iar Fărcășel a susținut în instanță că polițistul nu are nici o legătură cu acele fotografii din mobilul său, care i-ar fi parvenit prin intermediul unei alte angajate a SRI, ceea ce s-a dovedit a fi nereal. (C.I.)