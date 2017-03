„Un eveniment care așază ținutul lui Ion Creangă pe harta marilor premii literare din România“

* Interviu cu scriitorul Cristian Livescu, inițiatorul proiectului Premiul național de Proză „Ion Creangă“, la primirea Medaliei jubiliare „Ion Creangă 1837-1889“, conferită de Primăria municipiului Iași

REPORTER: De curând, în cadrul unei festivități desfășurate la Iași, mediatizată la TV Moldova, vi s-a decernat Medalia jubiliară „Ion Creangă 1837-1889“, conferită de Primăria municipiului Iași, cu prilejul împlinirii a 180 de ani de la nașterea marelui nostru clasic. Ce semnificație are acest însemn în activitatea dvs.?

Cristian LIVESCU: Într-adevăr, am avut onoarea să mă aflu printre invitații Primăriei municipiului Iași la festivitățile prilejuite de sărbătorirea a două evenimente culturale majore pentru capitala Moldovei, ambele legate de prima zi a lunii martie: 180 de ani de la nașterea lui Ion Creangă și 150 de ani de la înființarea revistei „Convorbiri literare“, cea mai importantă publicație culturală românească, în virtutea tradiției sale impresionante. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a dat o atenție deosebită acestor evenimente și în onoarea lor a instituit Medalia jubiliară „Ion Creangă 1837-1889“, destinată unor scriitori care au contribuit la valorificarea acestor repere de tezaur național. Manifestarea s-a desfășurat în Sala mare a Primăriei. Într-un „Laudatio“ ce mi-a fost consacrat, a fost pusă în evidență îngrijirea de către noi și repunerea în circulație a ediției monumentale „Ion Creangă – Opere“, datorată marelui cărturar nemțean G.T. Kirileanu, ediție apărută în 1939, dar republicată, la Piatra Neamț, întocmai cum a fost concepută, abia în 2004 (reluată în 2016). De asemenea, s-a menționat că la Editura Crigarux am dedicat studiile cele mai importante despre viața și opera lui Creangă. În cuvântul meu, am adus la cunoștință asistenței – elita culturală ieșeană – o știre ce-mi fusese comunicată cu puțin timp în urmă, anume că, la Piatra Neamț, fusese aprobată de către Consiliul Județean instituirea Premiului Național pentru Proză „Ion Creangă“, începând din acest an, proiect care ne situează între centrele cu inițiative majore de acest fel din țară. Vreau să vă spun că anunțul meu a fost întâmpinat cu un val puternic de aplauze, semn că a fost remarcată ca atare dimensiunea acestui succes. Altfel spus, ținutul de origine al marelui nostru clasic vine cu o contribuție de prestigiu la sărbătoarea sa din acest an. Au mai primit această medalie, între alții, Ioan Holban, Cassian Maria Spiridon, Constantin Parascan, Dionisie Vitcu. La simpozionul care a urmat, la sediul Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor, am adus în atenție detalii importante despre „junimistul“ G.T. Kirileanu și cele aproape patru decenii de muncă depusă de el pe manuscrisele lui Creangă, pentru o ediție cât mai autentică și exactă, la inițiativa lui Titu Maiorescu. Cât despre medalia amintită, ea se alătură Medaliei jubiliare „Mihai Eminescu“, conferită de Președinția României și primită în anul 2000.

Rep.: Spuneți-ne, ce este acest Premiu Național pentru Proză dedicat lui Ion Creangă

C.L.: De mai mulți ani, cu diverse prilejuri, am avansat ideea ca județul Neamț să acorde un Premiu anual „Opera omnia“ unui prozator român de certă situare valorică, premiu simetric celui pentru poezie, purtând numele lui Mihai Eminescu și care, cum bine știți, se decernează anual la Botoșani, la fiecare 15 ianuarie. Propunerea noastră a intrat în lucru în acest an, pe fondul remodelării viziunii de ansamblu asupra turismului cultural în Neamț. Ion Creangă și Humuleștiul său natal rămân reperele de mare interes pentru acest nou proiect de relansare, îi dau consistență și altitudine. Consiliul Județean Neamț și Consiliul local Târgu Neamț au aprobat în unanimitate propunerea noastră, precum și finanțările corespunzătoare. Inițial, festivitățile trebuiau să aibă loc la 1 martie, oficial recunoscută ca data de naștere a scriitorului (1 martie 1837), dar ținând seama de dificultățile intervenite în aprobarea bugetului țării, a trebuit să refacem agenda și să programăm evenimentul pentru data de 1 mai. Anul Ion Creangă – 180 este în plină desfășurare și momentul acesta trebuie să fie aici unul distinct și vizibil. La realizarea manifestării își aduc contribuția, ca inițiatori, Filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România, cu Reprezentanța sa de la Neamț, Societatea Scriitorilor din județul Neamț, revista „Antiteze“, Fundația culturală „Ion Creangă“ din Târgu Neamț, Asociația română pentru cultură, arte, dezvoltare și educație „ARCADE“. Administrarea proiectului a fost încredințată de Consiliul Județean Neamț Centrului județean pentru cultură „Carmen Saeculare“. Comitetul Director al Uniunea Scriitorilor, președintele Nicolae Manolescu au acceptat cu interes și bucurie propunerea de parteneriat, urmând să stabilească juriul național care va decide asupra numelui primului laureat. Dovadă că un premiu de asemenea anvergură era așteptat să se impună în geografia culturală a țării. Formula este diferită, comparativ cu aceea de la Botoșani, am adus unele elemente de noutate – simpozionul aniversar care deschide manifestarea, includerea în juriu a unui scriitor din județul Neamț, care să fie și secretarul juriului, alcătuirea unei Pleiade Academice „Ion Creangă“, reunind laureații edițiilor, care vor contribui ulterior la alcătuirea listei preliminare a nominalizărilor. Laureații vor deveni Cetățeni de onoare ai județului Neamț și ai orașului Târgu Neamț. Consiliul local Târgu Neamț are în studiu crearea Centrului național de studii „Ion Creangă“, care în timp va deveni gazda principală a acestei inițiative cu deschidere europeană.

Rep.: Vă aflați deci în linia dreaptă a pregătirilor pentru acest eveniment. Cum decurg acestea?

C.L.: Trebuie spus că festivitatea decernării Premiului național „Opera omnia“ pentru Proză „Ion Creangă“ va polariza, în zilele de 30 aprilie – 1 mai a.c., conducerea centrală a Uniunii Scriitorilor, conducerile filialelor din țară, membrii juriului, prozatorii nominalizați, șefii publicațiilor literare și de cultură, traducători ai operei lui Creangă, personalități și invitați din lumea culturală și politică etc. Pentru două zile, Neamțul va fi capitala literară a țării. Asta presupune o bună organizare din partea gazdelor, care au de rezolvat multe detalii, la Piatra Neamț și la Târgu Neamț, începând cu organizarea simpozionului „Ion Creangă, un homerid în povestea fără sfârșit a lumii“ și terminând cu pelerinajul în spațiul Humulești. Sigur că principalele instituții de cultură din județ – respectiv Complexul Muzeal Județean, Biblioteca județeană „G.T. Kirileanu“, Teatrul Tineretului – ne vor fi alături, ca partenere active în reușita acestui proiect ambițios. Am și fost contactați pentru lansarea unor volume recente, cu noi traduceri din opera lui Creangă (dintre care cea mai spectaculoasă e traducerea sa în limba arabă!), cu reeditarea unor exegeze sau cu albume documentare. (Interviu realizat de M. BALINT)