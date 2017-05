Un adolescent și-a înjunghiat tatăl

Neînțelegerile dintr-o familie din comuna Sagna au culminat sâmbătă, 13 mai, cu un episod sângeros. În urma unui scandal între părinți și fiul mai mare, în vârstă de 13 ani, acesta și-a înjunghiat tatăl. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, s-a ales cu mai multe răni în zona cervicală. În jurul orei 20 a fost chemată ambulanța, care l-a preluat pe rănit și l-a transportat la Centrul de primire a urgențelor din cadrul Spitalului Municipal Roman, potrivit Serviciului județean de Ambulanță. Medicii urgentiști au luat decizia transferului la un spital din Iași, astfel că pacientul a fost transportat la o clinică din județul vecin.

Polițiștii au ajuns, pentru cercetări, la locul scandalului și au deschis un dosar de violență în familie, urmând să se stabilească încadrarea exactă a faptei după ce vor intra în posesia constatării medicilor legiști privind gravitatea leziunilor și dacă acestea i-au pus victimei viața în pericol.

Incidentul violent a ajuns la urechea autorităților din comună, care au fost oarecum surprinse de asemenea izbucnire. O familie de oameni gospodari, tineri, care au trei copii minori (încă un băiat de 8 ani și o fată de 9 ani), el a lucrat în străinătate, dar s-a întors de vreo doi ani și de atunci lucrează la o firmă din Roman pentru a-și întreține familia, iar ea vede de copii și de gospodărie. Aparent o situație normală, dar care ascunde o tragedie, pe fondul consumului de alcool. „Sunt o familie liniștită, el face naveta cu bicicleta la serviciu și îl văd de multe ori, copiii sunt îngrijiți, merg la școală. Cu fiul cel mare au fost ceva probleme la școală, el este în clasa a VI-a acum. Nu știu ce s-a întâmplat sâmbătă acolo, familia are un comportament normal în public, dar acum, dacă s-a ajuns la așa ceva, probabil ni se va cere o anchetă socială. Din ce am vorbit astăzi, la școală, băiatul ar fi spus că tatăl său era sub influența alcoolului și l-a bătut, el ar fi vrut să plece la bunici ca să nu mai fie în prejma lui, dar l-a prins și l-a bătut mai tare, iar băiatul a văzut cuțitul pe masă și l-a lovit. Acum este speriat de ce a făcut, dar vom merge în anchetă socială și vom vorbi și cu mama“, ne-a declarat Maria Mârț, asistentul social de la Primăria Sagna.

Situația este una delicată, băiatul va face în curând 14 ani și, potrivit legii penale, nu are vârsta pentru a răspunde juridic. O discuție cu un psiholog și cu preotul paroh sunt mai mult decât utile în aceste circumstanțe, cu atât mai mult cu cât la scenă au asistat și frații mai mici, iar astfel de traume lasă sechele, dacă sunt ignorate. (C.I.)