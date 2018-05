Ucrainean prins cu mașina plină de pesticide foarte periculoase, de contrabandă

O persoană în vârstă de 55 de ani, cu dublă cetăţenie, română şi ucraineană, care locuiește în Piatra Neamț fără forme legale, a fost surprinsă în trafic, pe DN2, în localitatea Secuieni, având mașina plină de substanțe de contrabandă periculoase și foarte periculoase. În urma percheziției efectuate asupra autoturismului, polițiștii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase – I.P.J. Neamţ au ridicat, în vederea confiscării, 65 kg și 4 litri de produse în valoare estimativă de peste 90.000 euro și mai multe sume de bani, respectiv 10.000 de lei, 200 de euro, 150 de dolari și 127 de grivni. Bărbatul fiind reținut și ulterior plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, având interdicția de a părăsi județul Neamț, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de produse sau substanţe toxice, contrabandă, contrafacere și de livrarea sau utilizarea de produse de protecția plantelor, neautorizate. “La data de 25 mai, polițiștii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase – I.P.J. Neamţ, sub coordonarea Direcţiei Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.G.P.R., împreună cu polițiști ai Serviciului de Ordine Publică şi Serviciului Rutier, au organizat o acţiune de prindere în flagrant a unei persoane, care era bănuită de comerţ cu produse contrafăcute de protecţia plantelor, care fac parte din categoria produselor toxice şi foarte toxice, introduse în ţara noastră, prin contrabandă”, a precizat agentul șef adjunct Robert Costân, purtătorul de cuvânt al Poliției Neamț. Astfel, cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase – I.P.J. Neamţ, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman, care au continuat cercetările pentru infracţiunile de trafic de produse sau substanţe toxice, contrabandă, contrafacere și de livrarea sau utilizarea de produse de protecția plantelor, neautorizate. Produsele în valoare estimativă de peste 90.000 de euro au fost indisponibilizate în vederea expertizării pentru a se stabili toxicitatea acestora, iar sumele de bani au fost puse sub sechestru, în vederea acoperirii prejudiciului.

Geanina NICORESCU