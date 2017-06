Turneu final reușit pentru juniorii U15 de la LPS Piatra Neamț

Fotbaliștii juniori sub 15 ani de la LPS Piatra Neamț au obținut o victorie și au suferit două înfrângeri la turneul final al campionatului național. Elevii antrenorilor Gabriel Rădulescu și Răzvan Lupu au făcut parte din grupa A a turneului final, una foarte grea, care s-a disputat în capitală, și în care au avut de înfruntat formații puternice, care aparțin unor academii, cluburi private sau cluburi cu tradiție din fotbalul românesc, cum ar fi Viitorul Constanța, Dinamo București și Regal Sport București. În urma rezultatelor înregistrate în cele două turnee finale, LPS Piatra Neamț s-a situat pe poziția a șasea în clasamentul final al celor mai bune formații din România la această categorie de vârstă, a copiilor cu vârsta până în 15 ani.

LPS Piatra Neamț – Viitorul Constanța 0-9 (0-3)

Fără aportul a 2 jucători de bază din primul 11-zece, Matei Ilie și Marius Matei, plecați cu naționala U15 a României la un turneu în Ungaria, gruparea pietreană a debutat sâmbătă la competiția din capitală, când a întâlnit pe Viitorul Constanța, echipa Academiei Hagi. Speriați oarecum de numele adversarului, tinerii jucători pietreni s-au precipitat în fața colegilor de la Constanța, și au cedat în final cu 0-9, după ce la pauză adversarul a condus cu 3-0. LPS Piatra Neamț a primit 5 goluri în ultimul sfert de oră al confruntării, după ce au cedat definitiv în toate compartimentele. „La acest prim meci am văzut emoții foarte mari din partea jucătorilor, nu știu ce s-a întâmplat, poate că trei sferturi dintre ei s-au aflat la primul turneu final din carieră, poate s-au speriat și de numele adversarului. Am avut multe greșeli personale, în special în repriza a doua, iar adversarul ne-a taxat. Oricum, am întâlnit o echipă a Academiei Hagi foarte bună, cu jucători masivi și destul de înalți pentru vârsta pe care o au“, a spus după meci antrenorul Gabriel Rădulescu.

Tot în prima zi, gazdele de la Regal Sport București s-au impus cu 3-1 în fața celor de la Dinamo București.

LPS Piatra Neamț – Dinamo București 2-0 (1-0). Au marcat Vâlea, Spătaru

Debutul slab de turneu nu i-a demoralizat deloc pe fotbaliștii de la LPS Piatra Neamț, care duminică, în ziua a doua, au făcut un meci mare în fața colegilor de la Dinamo, pe care i-au învins în final cu 2-0. Vâlea a deschis scorul în prima repriză, Spătaru l-a majorat în al doilea și, pe lângă cele două reușite, trupa pietreană a mai avut alte 3 ocazii imense la poarta adversă. O victorie frumoasă în fața unei echipe de tradiție din fotbalul românesc, Dinamo București, chiar și la această categorie de vârstă, apreciată la final și de antrenorii pietreni.

„Un meci foarte bun și o atitudine superioară din partea băieților față de confruntarea cu Viitorul. Au jucat dezinvolt, nu s-au mai speriat de adversar, au marcat două goluri, dar au avut și alte situații importante la poarta adversă. Un succes frumos care a demonstrat că prezența noastră la turneul final nu a fost una întâmplătoare“, a concluzionat Gabriel Rădulescu.

În celălalt joc din ziua a doua, Regal Sport București a trecut cu 3-1 de Viitorul Constanța.

LPS Piatra Neamț – Regal Sport București 1-4 (1-2). A marcat Ilie

Luni, în ultima zi de competiție, juniorii U15 de la LPS Piatra Neamț au întâlnit gazdele de la Regal Sport, formație care era favorită la câștigarea turneului și care îi dădea astfel dreptul să joace finala campionatului cu câștigătoarea grupei B. Față de precedentele două dispute, la acest joc, antrenorii Rădulescu și Lupu i-au avut la dispoziție și pe cei 2 jucători plecați la lotul național, Matei Ilie și Marius Matei, care au făcut un efort considerabil să ajungă de la Budapesta în timp util. Cu cei 2 în teren, LPS a început bine meciul cu gazdele de la Regal și au condus cu 1-0, după reușita lui Matei Ilie. Cu toate acestea, bucureștenii au trecut în avantaj până la pauză, după ce au înscris pe contraatac pentru 1-1, și din fază fixă pentru 2-1. În partea a doua, pe fondul oboselii, a presiunii turneului, a căldurii și a terenului sintetic pe care s-a disputat întreg turneul, juniorii pietreni au cedat, au mai primit alte două goluri, iar partida s-a terminat 4-1 pentru Regal Sport, grupare care s-a calificat cu 3 succese în finala campionatului. În ciuda eșecului, fotbaliștii pietreni au încheiat cu fruntea sus turneul de la București. „Și de această dată, la fel ca la partida cu Viitorul, am întâlnit o echipă care a avut în componență jucători destul de masivi pentru vârsta lor. Un club puternic al celor de la Regal, care aplică stilul de joc al celor de la Atletico Madrid, o echipă cu 3 antrenori, dintre care unul spaniol. Nu am jucat rău nici de această dată, dar când ai față jucători aleși pe sprânceană, e destul de greu să faci față. Cred că Regal București a câștigat clar turneul, chiar dacă au avut ceva probleme cu Dinamo, și merită să joace finala campionatului. Au un patron care investește foarte mult în fotbalul juvenil, iar rezultatele se văr. Oricum, per total, consider că am lăsat o impresie frumoasă, pozitivă, iar locul 6 pe țară spune foarte mult“, a mai declarat Gabriel Rădulescu.

În cealaltă partidă, Viitorul Constanța s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Dinamo București.

Finala campionatului la categoria de vârstă sub 15 ani se va disputa în acest an între Regal Sport București și LPS Banatul Timișoara, formație care a câștigat grupa B a turneului final.

Rezultate, turneu București

Clasament

1.Regal Sport București 3 3 0 0 16-1 9p

2. Viitorul Constanța 3 2 0 1 11-4 6p

3. LPS Piatra Neamț 3 1 0 2 3-13 3p

4. Dinamo București 3 0 0 3 2-7 0p

Rezultate frumoase pentru echipe U15 și U17 de la LPS Piatra Neamț

Fotbaliștii juniori sub 15 ani, respectiv sub 17 ani de la LPS Piatra Neamț, au intrat în vacanța de vară, după participarea celor mai mici la turneul final, și odată cu încheierea anului școlar. Ambele echipe pregătite de antrenorul Gabriel Rădulescu au reușit performanțe frumoase și importante în ultima stagiune, dacă ținem cont de faptul că fotbalul din Piatra Neamț se află într-o perioadă de reconstrucție chiar și la nivel de copii și juniori. Dacă juniorii U15 au ajuns până la turneul final, unde s-au clasat pe locul 6 pe țară, juniorii U17 au avut și ei un sezon reușit, cu o clasare pe poziția a doua în campionatul seriei întâi, acolo unde au participat formații din zona Moldovei. Juniorii U17 s-au situat în spatele celor de la Vaslui, formație care ulterior a cucerit titlul național la această categorie de vârstă. Pe lângă rezultatele din campionat, LPS Piatra Neamț a avut și 2 jucători convocați la naționala U15 a României, Matei Ilie și Marius Matei, care au cucerit în Ungaria primul lor trofeul sub tricolor. Profesorul Gabriel Rădulescu va continua și sezonul viitor cu cele două grupe de la LPS Piatra Neamț, posibil cu alți colegi de la LPS, iar juniorii U15 vor evolua în campionatul U17, în timp ce cei mai mari vor activa în campionatul U19.

„Sunt două rezultate foarte bune, jucătorii au toate aprecierile mele, în condițiile unui an foarte greu. Vreau pe această cale să le mulțumesc jucătorilor pentru efortul depus, părinților pentru sprijin, colegilor de la catedra de fotbal de la LPS, Liceului cu Program Sportiv, firmelor private care ne-au ajutat să găzduim turneul zonal la juniorii U15 la Piatra Neamț, dar și tuturor celor care au crezut în nou și ne-au ajutat din toate punctele de vedere. A fost un sezon greu, dar reușit până la urmă. Acum vine vacanța, sper ca copii să profite de ea și să ne revedem cu și mai multă poftă de muncă la reluarea pregătirilor. Vrem să lucrăm mai mult pe viitor, pe toate planurile, și îmi doresc ca cât mai mulți dintre acești copii talentați să facă pasul către marea performanță“, a încheiat antrenorul Gabriel Rădulescu.

Fotbaliștii juniori de la LPS Piatra Neamț vor avea o vacanță de 4 săptămâni, până pe 14 iulie, când se vor reuni și vor începe pregătirile pentru noul sezon. Până la începerea campionatului 2017-2018 la U19 și U17, fotbaliștii de la LPS se vor pregăti pe plan local, iar în luna august, ambele grupe, vor participa la un puternic turneu amical la Brașov.