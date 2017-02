Tricolorii au încheiat stagiul de la Piatra Neamț cu o victorie

România U15 – Moldova U15 3-0 (0-0). Au marcat Sima 52’, Pocol 76’, Baiaram 80’– pen.

România: Sava – Grosu, Drăgușin, Mocioacă, Florică – Grameni, Pănoiu – Sima, Cârjan, Bani – Iani. Rezerve: Chirilă, Dicu, Stan, Trucă, Baiaram, Pocol, Borcea, Păvăluc, Badea. Selecționer: Costel Enache

Moldova: Smăileana – Calestru, Ciobanu, Istrati, Zaporojan, Lisu, Covali, Picus, Untură, Danu, Blănuță. Rezerve: Samoileco, Dolghi, Botnari, Sula, Ivanov, Dabija, Gatmaniuc, Baciu, Bețivu. Selecționer: Alexandru Guzun

Naționala de fotbal a României sub 15 ani a încheiat cu o victorie stagiul centralizat de 7 zile de la Piatra Neamț, după ce s-a impus cu 3-0, joi după amiază, în cea de-a doua partidă de verificare susținută în compania echipei similare a republicii Moldova. Pe o vreme foarte frumoasă și în prezența a aproximativ 400 de spectatori care au luat loc în tribuna terenului artificial, inclusiv a antrenorilor din cadrul FRF, în frunte cu directorul tehnic, Mihai Stoichiță, juniorii tricolori și cei ai republicii Moldova au oferit o primă repriză echilibrată, fără ocazii de gol la cele două porți. Partea a doua a fost mult mai animată, și după o primă ocazie mare a oaspeților, elevii lui Costel Enache au deschis scorul în minutul 52 după o acțiune colectivă. Iani a centrat foarte bine de pe partea stângă, iar Sima, venit lansat, a pus perfect capul pentru 1-0. A urmat o nouă perioadă bună pentru tricolori, care au ratat alte două oportunități prin același Sima, și au trimis o dată balonul în bară la șutul centrare al lui Păvăluc. România s-a desprins la 2-0, în minutul 78, în urma unei centrări bune a lui Păvăluc, fundașii de peste Prut au greșit decisiv, iar Pocol, atent, a marcat simplu din 6 metri. Tabela a fost închisă la 3-0 în ultimul minut regulamentar, după ce Baiaram a transformat o lovitură de la 11 metri, scoasă tot de el.

S-a terminat 3-0 pentru juniorii U15, un rezultat care l-a mulțumit pe selecționerul Costel Enache. „Este greu să tragi concluzii după doar două jocuri. Trebuie să tragem concluzii după întreg stagiul, pentru că și perioada de pregătire a fost foarte importantă, și eu spun că ne-am atins obiectivul. Am văzut lucruri clare în ceea ce privește evaluarea și cunoașterea jucătorilor, și am văzut și aspectele tactice, care au fost îmbunătățite în perioada cât ne-am aflat aici. Nu contează atât de mult rezultatele din cele două meciuri, dar firește că o victorie ajută foarte mult la moralul băieților și dă măsura muncii lor din această perioadă“, a declarat Costel Enache.

Amicalul de joi cu republica Moldova a încheiat stagiul centralizat de la Piatra Neamț, iar tricolorii U15 au plecat tot ieri spre București, după care fiecare s-a întors la echipa de club. Următoarea acțiune pentru naționala sub 15 ani a României va avea loc în luna aprilie și va reprezenta un turneu în Italia.

Costel Enache, omul potrivit la locul potrivit

La cele două meciuri ale reprezentativei sub 15 ani a României contra republicii Moldova, de la Piatra Neamț, a fost prezent și Mihai Stoichiță, noul director tehnic din cadrul FRF. Oficialul de la București a vizionat ambele partide din tribună, alături de Toader Șteț, antrenorul de la CSM Ceahlăul, și a strigat în permanență la elevii lui Costel Enache, în special în momentul în care aceștia greșeau.

Ca de fiecare dată, amabil și deschis spectatorilor prezenți în tribună, cel poreclit „Lippi“ a apreciat la final importanța stagiului de la Piatra Neamț pentru cea mai mică reprezentativă a României. „E prima dată când acești copii joacă împreună, când echipa este în competiție, iar noi așteptăm de la ei abia peste un an să confirme. De aceea, ne-am propus să scoatem maxim de la ei, să-i facem să nu se piardă, să stea departe de tentații și să le inoculăm dragostea pentru fotbal. Îmi este destul de greu, pentru că sunt niște copii, și nu pot să am pretenții de la ei, așa cum aveam de la cei mai mari. Sunt de puțin timp în federație, și mi-am propus să merg o dată la câteva zile prin toate zonele țării, pentru a urmări cât mai mulți astfel de tineri. Vrem să avem o colaborare și mai bună cu cluburile din țară, pentru a ne informa despre eventualii jucători care pot face pasul către echipa națională. E o muncă dificilă, dar și cu satisfacții. În ceea ce îl privește pe Costel Enache, eu spun că este omul potrivit la locul potrivit, și nu vreau să îl laud pentru că este de aici. În aceste zile cât am stat la Piatra Neamț, din tot ce am văzut, îl apreciez pentru modul cum se comportă cu jucătorii, cum îi educă, cum le vorbește. Pe lângă calitățile de antrenor, este și un bun pedagog, și cred că această generație are nevoie de un om cum este Costel Enache“, a spus Mihai Stoichiță.

Întrebat despre moderna bază sportivă din Piatra Neamț și despre șansele ca ea să mai găzduiască acțiuni ale echipelor naționale de juniori, directorul general din cadrul FRF a dat un răspuns simpatic, dar cu foarte mult adevăr. „Arena din Piatra Neamț, ca și cea din Ghencea, sunt două monumente frumoase, închinate în cinstea unor eroi necunoscuți“.

Fotbal

Verificare cu vecinii de la CSM Roman

Fotbaliștii de la CSM Ceahlăul Piatra Neamț vor susține astăzi cel de-al treilea joc de verificare al iernii, pe teren propriu, în compania vecinilor de la CSM Roman, formație care se află pe poziția a cincea în seria întâi din liga a treia. Prin prisma adversarului și a poziției din clasament, testul de astăzi de pe terenul sintetic se anunță cel mai tare pentru elevii lui Șteț, Avădanei, Chertic și Anton. Tânăra formație pietreană a disputat până acum două partide test, ambele pe teren propriu, 4-4 cu formația de ligă a treia CSM Pașcani și 2-4 cu echipa de elită de la CSMS Iași sub 19 ani. Chiar dacă au marcat în ambele dueluri, fotbaliștii pietreni au avut probleme în apărare, unde au primit 8 goluri, în primul rând pe greșeli colective, iar impresia generală după aceste jocuri este aceea că mai trebuie lucrat în compartimentul defensiv.

„Suntem supărați că am făcut greșeli tactice de joc mai ales în repriza a doua. Am primit multe goluri și cu ieșenii și cu cei de la Pașcani, și e clar că trebuie să fim mai atenți în apărare“, spunea, după jocul de marți, mijlocașul Andrei Apostol.

Atât cu Pașcani, cât și cu Iași, CSM Ceahlăul a început de fiecare dată bine a, condus după primele 45 de minute, iar cele mai multe goluri au fost primite în partea a doua, cei drept, atunci când antrenorii au trimis pe teren jucătorii de rezervă care au evoluat mai puțin în campionat. Astăzi, Pintilie și compania vor avea în față un adversar mult superior valoric, care și el se află în plină perioadă de acumulări și de cristalizare a formulei de bază. Până acum, gruparea de la malul Moldovei a susținut un singur meci amical, 0-5 în deplasare cu Foresta Suceava din liga a doua, însă un joc needificator pentru antrenorul Gabi Țapu, în condițiile în care s-a jucat pe un teren sintetic înghețat, iar elevii lui au alunecat pe toată durata confruntării.

„Sperăm să fie un joc util pentru ambele echipe. Pentru noi va fi sigur, mai ales că acum avem 4 jucători noi la echipă, vrem să le vedem potențialul, calitățile și posturile unde s-ar adapta cel mai bine“, a spus principalul romașcan, Gabi Țapu.

Amicalul dintre CSM Ceahlăul și CSM Roman va începe la ora 11 și va avea loc pe terenul sintetic de la stadionul Municipal. Duminică, este posibil ca galben-negrii să joace un alt test, tot la Piatra Neamț, cu SC Bacău, tot de la ora 11.

Handbal

Meciul revenirii

Handbalistele de la CSM Roman vor întâlni duminică, pe teren propriu, pe Corona Brașov, în etapa a 19-a a Ligii Naționale. Confruntarea de la sala Sporturilor are două conotații importante pentru fetele de la Roman, care traversează o perioadă mai puțin fastă în competiția internă. În primul rând, un succes cu ardelencele, ar reprezenta o descătușare, după o serie de 3 jocuri fără victorie, dar poate readuce gruparea de la malul Moldovei în lupta pentru un loc de cupă europeană. Cu doar un singur punct adunat din 9 posibile, elevele lui Gheorghe Covaciu și Viorel Lazăr sunt în acest moment doar pe poziția a șasea în clasament, cu 22 de puncte. Handbalistele de la Roman au fost băgate în ședință după ultimele rezultate și evoluții, iar conducerea așteaptă de la ele să redreseze situația din clasament în etapele care au mai rămas de disputat până la finele sezonului. Principalul Gheorghe Covaciu a lipsit la primele antrenamente din această săptămână, fiind învoit de conducerea clubului după decesul mamei, iar miercuri la revenit la echipă pentru a pregăti în cele mai mici detalii confruntarea cu Corona Brașov. Adversara de duminică a romașcancelor este de mult timp în cădere liberă, iar echipa se află în acest moment pe locul 7, cu 19 puncte. Runda trecută, Corona a pierdut surprinzător pe teren propriu, 29-31, cu Măgura Cisnădie. În tur, la Brașov, Corona și CSM au remizat la 18. Partida de la Roman se joacă duminică, de la ora 11, și va fi arbitrată de cuplul, Badiu – Barbu, din Cluj. Un meci din această etapă, CSM București – Universitatea Cluj, scor 34-22, s-a disputat în devans, iar în celelalte jocuri se întâlnesc, Danubius Galați – SCM Craiova, Unirea Slobozia – HCM Râmnicu Vâlcea, HC Zalău – Dunărea Brăila și CSM Bistrița – Măgura Cisnădie.