Tratamente fără interferon pentru bolnavii de hepatita C

Casa de Asigurări de Sănătate anunță revenirea la prescrierea tratamentului fără interferon pe aria terapeutică hepatita cronică virală C, data estimată pentru ca pacienții să poată beneficia de prescripții medicale fiind 1 mai 2017. Potrivit statisticilor Direcției de Sănătate Publică Neamț, în județul nostru sunt aproximativ 9.000 de bolnavi cu hepatită B și C, fără a se ști însă câți dintre acești pacienți sunt infectați cu virusul hepatitei C. Nu există o evidență separată a acestor bolnavi. În momentul în care pacienții au nevoie de interferon, ajung în statisticile Casei de Asigurări de Sănătate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate anunță că a semnat contractele cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală C pentru 10.000 de pacienți eligibili din toată țara, iar în perioada imediat următoare se va finaliza elaborarea și publicarea protocoalelor terapeutice. Pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, CNAS va emite formularele specifice de prescriere a tratamentelor respective.

„Menționăm că un alt contract cost-volum-rezultat pe aceeași arie terapeutică, semnat în urmă cu o lună, vizează alți 2.000 de pacienți eligibili cu ciroză decompensată, medicamentul fiind deja inclus în Lista aprobată prin HG nr.178/04.04.2017. Astfel, noua etapă de tratament pentru hepatita cronică virală C vizează: 9.700 pacienți cu fibroză F3 și F4 (ciroză compensată), cu fibroză F2 asociată cu manifestări extrahepatice de tip autoimun, cu limfom cu celule B non-Hodgkin, cu hepatocarcinom, cu hemofilie sau talasemie majoră, precum și personalul medical, indiferent de stadiul fibrozei; 250 pacienți cu insuficiență renală aflați în dializă, stadiile de fibroză F2, F3 si F4 (ciroză compensată); 50 pacienți cu transplant hepatic; 2.000 pacienți cu ciroză decompensată“, subliniază responsabilii din CNAS.

CNAS a fost autorizată prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 să încheie contracte în limita creditelor de angajament de 3,09 miliarde lei pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat.

Geanina NICORESCU