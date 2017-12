Traseu turistic degajat de salvamontişti Invitaţie la drumeţie pentru turiştii foarte bine echipaţi şi antrenaţi

Salvamont Neamţ a finalizat, în urmă cu două zile, operatiunea dificilă de degajare a treseului turistic Izvorul Muntelui – Jgheabul cu Hotare- Vârful Lespezi -Cabana Dochia.

Potrivit salvamontiştilor, traseul este, la ora actuală, practicabil iar incidenţa unor eventuale avalanşe de zăpadă a fost statistic foarte redusă datorită jneapanului care acoperă, în totalitate, zona golului alpin.

Marcajul pe traseu este realizat cu triunghi albastru pe fond alb. Drumul este practicabil primăvara şi vara, iar pe timp de iarnă este recomandat doar turiştilor bine echipaţi şi antrenaţi.

“Traseul necesită o echipare corespunzătoare şi o condiţie fizică bună , elemente practic obligatorii parcurgerii traseelor turistice pe timpul iernii. Traseul este omologat”, au precizat salvamontiştii.

Izvorul Muntelui are 800 metri altitudine, Stânca Dochiei are peste 1000 metri, Jgheabul cu Hotar are 1300 metri, Cabana Dochia- 1760.

Geanina NICORESCU