Transparenţă la numărarea voturilor pentru Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Neamţ

Comisia Electorală a Colegiului Medicilor Neamţ a dat, ieri, publicităţii, rezultatul oficial al votului din 2-3 octombrie, exprimat pentru componenţa Comisiei de Disciplină a CM Neamţ. Printr-o lăudabilă transparenţă, pe site-ul CM Neamţ a fost menţionat şi numărul de voturi aferent fiecărui membru.

Astfel, cele mai multe opţiuni au fost exprimate pentru dr. Puşa Creţu (76), director medical în cadrul Spitalului Orăşenesc “Sf. Nicolae” Bicaz. La un punct diferenţă este urmată de dr. Sava Cristinel. Dr. Doiniţa Vararu Gavrilescu a întrunit 63 de voturi, dr. Oana Onu a primit 62, pentru dr. Claudia Denciu au optat 55 de votanţi, dr. Liliana Dorofte a primit 53 voturi, dr. Viorica Adriana Orzescu a întrunit 50, dr. Elena Cătălina Pălănceanu- alte 34, dr. Constantin Neagu a primit 21 voturi, dr. lucia Chetreanu- un număr de 18 şi tot atâtea dr. Gabriela Lucachi.

Potrivit Regulamentului Electoral privind alegerea membrilor Comisiilor de Disciplina al Colegiului Medicilor din Romania, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 10.05.2017, în componenţa acestor comisii trebuie sa fie medici primari cu o vechime in profesie de peste 7 ani si care nu au avut abateri disciplinare in ultimii 5 ani.

Urmează desemnarea unui reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, conform art. 452-454 din Legea nr. 95/2006, şi confirmarea CEC a Colegiului Medicilor din România.

Din păcate, componenţa Comisiei de Disciplnă a fost aleasă de aproximativ 10% dintre cei peste 850 de doctori cu drept de vot din judeţul Neamţ, în condiţiile în care pe toţi îi interesează justa judecare a cazurilor care ajung “pe masa” comisiei.

