Tragedie! Trei alpinişti, surprinşi de o avalanşă

Salvamontiştii nemţeni au participat la operaţiunea de căutare

Unul dintre militari a fost găsit în viaţă, femeia era decedată, iar cel de-al treilea membru al echipajului nu a fost găsit

Salvamontiştii nemţeni au participat la o amplă acţiune de căutare şi salvare a unui echipaj montan plecaţi să arboreze drapelul românesc pe masivul Călimani, de Ziua Naţională. Cei doi bărbaţi sunt pompieri militari în cadrul Detaşamentului de Pompieri Vatra Dornei, iar împreună cu cel de-al treilea membru al echipajului, o femeie, erau voluntari ai formaţiunii Salvamont Vatra Dornei.

Operaţiunea de salvare a început după ce unul dintre membrii echipajului a reușit să ia legătura cu colegii şi le-a spus că a avut loc o avalanşă şi este prins sub zăpadă.

Accidentul a fost localizat undeva la altitudinea de 1.500-1.600 de metri, sub Vârful Pietrosu, în zona Gura Haitii, iar persoanele căutate au fost Lucian Drăgan, Liviu Sorin Pandelea și Nathy Josse. Salvamont Neamţ a trimis, pentru misiunea de căutare, o autospecială, unitatea canină şi o echipă de căutare în avalanşă, dotată cu echipament performant.

După câteva ore de căutări, unul dintre alpiniştii surprinşi de avalanşă (36 de ani) a fost găsit în viaţă. Femeia (30 de ani) era şi ea sub strat gros de zăpadă, dar fără viaţă. Cel care până ieri, la amiază, încă nu fusese găsit, se numeşte liviu Sorin pandelea.

“Din pacate pentru colega nostră, echipa de salvare a găsit-o prea târziu. Manevrele de resuscitare nu au avut succes. Dumnezeu nu ne-a dat timp şi pentru ultima căutare… Să schiaţi veşnic printre îngeri, dragii mei!!”, a postat, pe Facebook, salvatorul montan Dumitru Pascu, adăugănd o fotografie cu cei doi. Evident, şansele de a-l găsi în viaţă pe cel de-al treilea membru al echipajului sunt nule.

“Din păcate, în jurul orei 2 (noaptea de 1 spre 2 decembrie) , ultimele echipe de salvatori montani -echipele din Suceava şi Neamţ- au trebuit să abandoneze operaţiunea de salvare. Ninsoarea abundentă, temperatura care cobora cu fiecare oră, pericolul permanent de a fi surprinşi de o nouă avalanşă, acumularea de peste 6 metri ce a facut pe anumite zone sondarea inposibilă, viscolul, epuizarea resurselor umane şi materiale, toare aceste elemente au dus la eşecul acestei operaţiuni. S-a făcut tot ce este omeneşte posibil pentru căutarea şi salvarea colegului nostru. Suntem alături de salvatorii montani din Suceava , de familiile acestora şi de toţi cei implicaţi în această imensă tragedie prin care trece SALVAMONT ROMÂNIA”, a transmis Serviciul Salvamont Neamţ.

În operaţiunea de salvare au fost constituite mai multe echipe de căutare, formate din salvamontişti din Suceava şi Neamţ, pompieri militari, jandarmi montani, lucrători ai Ocolului Silvic Vatra Dornei şi ai Rezervaţiei Călimani, precum şi militari de UM Roşu.

Geanina NICORESCU