Traficanți de droguri de mare risc, prinși la Piatra Neamț

De Ziua Internațională de Luptă Împotriva Traficului de Droguri, sfaturi de la IPJ Neamț și din partea DSP Neamț

Ieri, 26 iunie, a fost Ziua Internaţională de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri. Chiar în această zi, Inspectoratul de Poliției Județean Neamț a informat că doi tineri au fost reținuți, iar alte trei persoane au fost audiate de procurorul DIICOT Neamț după ce asupra acestora au fost găsite droguri de risc și de mare risc- amfetamină, MDMA și LSD. “La data de 22 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamţ, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial Neamţ, cu sprijinul Direcţiei Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R., au depistat şi reţinut în municipiul Piatra Neamţ, doi bărbaţi de 21, respectiv 20 de ani, ambii din Tazlău, bănuiţi de trafic de droguri de mare risc. Asupra acestora, poliţiştii au găsit 66 de grame și 24 de comprimate din diferite tipuri de droguri de risc și de mare risc (amfetamină, MDMA, LSD). Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale – I.P.J. Neamţ şi a poliţiştilor Serviciului Rutier Neamţ. Poliţiştii au condus alte trei persoane la sediul D.I.I.C.O.T – B.T. Neamţ, în vederea audierii. Procurorul de caz a dispus reţinerea pentru 24 de ore a celor doi bărbaţi din Tazlău, sub aspectul comiterii infracţiunilor de introducere în ţară de droguri de risc şi de mare risc, trafic şi deţinere de droguri de risc şi de mare risc în vederea consumului propriu ”, a declarat agentul șef adjunct Robert Costân, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț. Cei doi tineri din Tazlău au fost prezentaţi, în data de 23 iunie, Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile faţă de bărbatul de 21 de ani, iar în cazul celuilalt, a fost luată măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile. Ofițerii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județeană Neamț, promovează mesajele transmise de către ONU, cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri, recomandând populație în ansamblu și tinerilor în special să ia decizii corecte în ceea ce privește adoptarea unui astfel de comportament: “Nu cedaţi tentaţiei de a consuma droguri deoarece curiozitatea poate duce la dependenţă . Dependenţa asociată cu o criză financiară, obligă consumatorul de droguri la comiterea unor infracţiuni grave (furt, tâlhărie, omor etc.) ceea ce, în final duce la privarea sa de libertate”. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Neamț transmit, de asemenea, un mesaj cu această ocazie, precizând că anul acesta, Tema Zilei Internaţionale de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de Droguri este „Să îi asculţi pe copii şi tineri este primul pas pentru a-i ajuta să crească sănătoşi şi în siguranţă”, iar sloganul: „În primul rând, ASCULTĂ”. “Drogurile ilegale ameninţă sănătatea şi bunăstarea oamenilor. La nivel global, există un minim estimat de 190.000 de decese premature -în cele mai multe cazuri evitabile, din cauza consumului de droguri, majoritatea atribuite utilizării opioidelor. Drogurile nu afectează doar consumatorii; acestea provoacă familiilor şi celor dragi, dificultăţi enorme şi suferinţă. Tulburările cauzate de consumul de droguri subminează relaţiile cu persoanele apropiate, deteriorează viaţa familială şi pot ruina oportunităţile copiilor și tinerilor de educaţie şi angajare. Impactul acestora se resimte în comunităţi, sistemele de justiţie penală şi în întreaga societate”. DSP Neamț mai transmite că, în România, potrivit rezultatelor ultimului studiu în populaţia generală – GPS 2016, canabisul continuă să fie cel mai consumat drog. După canabis, pe poziţia a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, se situează, în ordinea prezentată, noile substanţe psihoactive (NSP), cocaină/crack şi LSD, ecstasy, ciuperci halucinogene, heroină, amfetamine şi ketamină.

Geanina NICORESCU