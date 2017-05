Tot mai puține îmbolnăviri cu infecții respiratorii, dar mai grave

Epidemiologii Direcției de Sănătate Publică Neamț avertizează populația că, deși calendaristic a trecut sezonul rece, practic încă ne confruntăm cu temperaturi extrem de scăzute, care pot genera îmbolnăviri ale aparatului respirator, mai ales la copii. În săptămâna trecută de supraveghere epidemiologică, în care au fost oscilații mari de temperatură, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS) a fost de 615, cu un număr de 34 de internări, față de 698 cazuri cu 18 internări înregistrate în săptămâna precedentă. Se poate constata că numărul îmbolnăvirilor este în scădere, însă cel al spitalizărilor a crescut, fiind vorba despre cazuri tot mai grave. Imunitatea scăzută, dar și faptul că sunt expuși zilnic colectivităților – grădiniță, școală – îi fac pe cei mici să fie ținte directe ale unor astfel de infecții.

„În ultima săptămână de supraveghere epidemiologică s-au înregistrat și 255 cazuri de pneumonie, cu un număr de 80 internări, față de 492 în săptămâna precedentă. Ratele de incidenta cele mai crescute pentru infecții respiratorii s-au înregistrat la grupele de vârstă 2-4 ani și 15-49 ani, iar pentru pneumonii la grupa de vârstă 0-1 an. Morbiditatea prin infecții respiratorii acute și pneumonii a fost mai scăzută comparativ cu cea înregistrată în săptămâna precedentă, încadrându-se în intervalul așteptat. Nu s-a raportat niciun caz de gripă“, a declarat dr. Mirela Grădinaru, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Neamț.

Medicii avertizează că, în cazul infecțiilor de căi respiratorii inferioare, în laringotraheita acută copilul respiră cu dificultate, cu zgomot, are vocea răgușită și prezintă o tuse uscată „lătrătoare“. În bronșita acută copilul prezintă tuse inițial uscată, apoi productivă, pe o durată de 1-2 săptămâni. În bronșiolita acută – afecțiune specifică sugarului, acesta respiră cu dificultate, hârâie, tușește sec, foarte des. În pneumonia acută copilul prezintă febră cu frisoane, tuse, respirație dificilă. Copilul mare poate acuza și junghi toracic. Cel mai important simptom care ne indică severitatea bolii este starea generală a copilului. Dacă atunci când îi scădem febra copilul devine vioi, se joacă și are poftă de mâncare, cel mai probabil are o infecție ușoară. În orice caz, la orice semn de boală, copilul trebuie dus la medic pentru consultație și prescrierea unui tratament corect.

