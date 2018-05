„Tomata”, termen prelungit până pe 15 iunie

*Legumicultorii nemețeni, cu roșii românești în piață

*În Neamț, 53 de cultivatori înscriși în acest program

A fost prelungit termenul pentru comercializarea roșiilor obținute în sere și solarii, înscrise în Programul „Tomata”. Acum, legumicultorii mai au la dispoziție încă două săptămână, adică până pe 15 iunie pot vinde roșiile din solarii, obținute în primul ciclu de producție. Decizia de prelunire a termenului a fost luată în contextul fenomenelor meteorologice nefavorabile din lunile ferbruarie și martie, care au afectat și au întârziat serios activitatea legumicultorilor în sere și solarii.

„ Prelungirea termenului cmercializare a tomatelor obținute în spații protejate este binevenită și pentru legumicultorii nemțeni, i-a salvat. Abia acum a început rodirea, doi legumicultori înscriși în program deja au ieșit pe piață cu roșii românești. Este vorba de Adrian Cercel din comuna Români și Aurelia Nădejde din comuna Făurei. Până la sfârțitul săptămânii, alți 8 legumicultori nemțeni vor scoate la vânzare roșii românești, obținute în solarii. Adevărul e că acest program s-a bucurat de interes din partea legumicultorilor nemțeni. Avem 53 de legumicultori înscriși în acest program, aproape dublu față de anul trecut, când au fost doar 34. Oamenii s-au convins că este o treabă serioasă, că se dau banii la timp. Prelungirea termenuui de comercializare până la 15 iunie este o veste foarte bună pentru ei”, a precizat Andi Grecu, director adjunct la Direcția Agricolă Neamț.

*3000 euro plățiți într-o singură tranșă!

Programul „Tomata” are scopul de a încuraja legumicultorii să obțină roșii românești de calitate, să fie competitivi pe piața de profil. Vorbim de producția autohtonă de roșii, obținute în extrasezon. Ajutorul de minimis pentru tomatele obținute în spațiile protejate, sere și solarii, este de 3000 de euro, sumă integral nerabursabilă. Banii se plătesc într-o singură transă, după ce legumicultorii depun dosarul cu actele pentru decont la Direcția Agricolă Neamț.

Legumicultorii trebuie să facă dovada obținerii unei producții de minim 2 kilograme tomate/metru pătrat, să valorifice o cantitate de minim 2.000 kilograme tomate, dovedită cu documente justificative, să fie înregistrați în evidențele registrului agricol. Legumicultorul trebuie să depună cererea la Direcția Agricolă Neamț și se duce în teren, unde s-a realizat spațiul respectiv de 1.000 de mp și a fost plantat cu tomate. În momentul acela se întocmește o fișă de identificare a producătorului, moment în care devine recunoscut că deține acea suprafață plantată cu tomate. După acest pas, producătorul agricol are obligația să anunțe specialistul de la Direcția Agricolă Neamț, când are primul rod, iar acesta verifică, face o fișă de verificare și confirmă garanția producției, după care producătorul își poate valorifica producția. Ulterior, după ce producătorul și-a valorificat producția trebuie să aducă acte justificative pentru cele 2 kg de tomate pe mp, respectiv 2.000 de kg la 1.000 de mp și în cel mult o lună poate să primească ajutorul de minimis.

Producătorul poate să își valorifice producția oriunde în piață, în târguri, magazine, la bufete și restaurante, unități de procesare, cu condiţia de a face dovada vânzării cu carnetul de comercializare. În cazul în care nu a făcut cantitatea respectivă în ciclul 1, respectiv perioada ianuarie – 15 iunie, poate să o completeze în ciclul 2, în perioada noiembrie – decembrie.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU