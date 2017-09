Tinerii din Piatra Neamţ şi-au ales liderii

În ziua de 6 septembrie, Consiliul Local al Tinerilor din Piatra Neamț și-a ales liderii. Coordonați de Ani Mîță, consilier de tineret în cadrul Direcției pentru Sport și Tineret Neamț și Loredana Dinu, directorul Asociației de Sprijin Comunitar ”ACS”, tinerii s-au adunat pentru a-și alege liderii care îi vor reprezenta pe perioada mandatului de 2 ani și pentru a pune la punct nouă strategie CLT Piatra- Neamț. În competiția pentru postul de primar al tinerilor au fost înscriși șase candidați, fiecare cu șanse egale: Robert Băltog, Bogdan Ene, Ioana Aurelia Dinu, Ovidiu Mitrea – toți elevi la CN Petru Rareș, Ovidiu Mihăilescu – CN Calistrat Hogaș și Andrei Solomon – Liceul cu Program Sportiv. Votarea propriu – zisă a avut loc la finalul unor dezbateri în care cei șase candidați la titlul de primar al tinerilor și-au prezentat platformele – program și au răspuns întrebărilor colegilor și coordonatorilor lor, care au vrut să se asigure că fac alegerile cele mai corecte. ”Cum te vei asigura că vei răspunde nevoilor tinerilor din Piatra – Neamț ?” a fost întrebarea cheie a dezbaterii, formulată chiar de către unul din consilierii CLT prezenți. După primul tur de scrutin, sau calificat în ”cursa” pentru postul de primar CLT2017 Ioana – Aurelia Dinu și Ovidiu Mitrea, în timp ce pe locul imediat următor s-au aflat la egalitate Robert Băltog, Bogdan Ene, Ovidiu Mihăilescu. În urma votului exprimat la cel de-al doilea tur de scrutin, funcția de primar a revenit lui Ovidiu Mitrea, în timp ce Ioana – Aurelia Dinu și Robert Băltog au primit funcția de viceprimari. Au urmat alegerile pentru funcția de purtător de cuvânt și cea de secretar, unde de data aceasta fetele au avut un cuvânt greu de spus, Mara Elena Gheorghe (CN Petru Rareș) fiind noul purtător de cuvânt al CLT Piatra – Neamț, iar Bianca Teodora Munteanu (Colegiul Național de Informatică) noul secretar CLT Piatra – Neamț. “Deși competitori într-o înfruntare atât de strânsă, dar dominată de un fair play remarcabil, tinerii consilieri s-au dovedit adevărați diplomați și s-au felicitat reciproc pentru prezența din timpul alegerilor, bucurându-se împreună, ca o echipă adevărată, de petrecerea care a urmat”, a transmis Biroul de Presă al CLT Piatra Neamţ. Primul proiect dedicat comunității nemțene, realizat de noul Consiliul al Elevilor, este NONFORMAL FESTIVAL – FESTIVALUL DE ALTCEVA, ediția a V-a, care se va desfășura în perioada 14 – 17 septembrie 2017. ”Este o onoare și o mare responsabilitate să dețin funcția de primar CLT. Consider, însă, că am un as în mânecă: echipa CLT2017. Am întâlnit aici niște persoane deosebite, oameni frumoși și dedicați, o adevărată ”familie” CLT. Este datoria mea să conduc această echipă spre succes și să depășim ștafeta ridicată de CLTiștii din mandatele precedente, însă, cu frumoasa noastră echipă alături, nimic nu mi se mai pare imposibil.” a declarat primarul CLT2017, Ovidiu Mitrea, elev la Colegiul Național Petru Rareș. ” A fost extraordinar totul, de la competiția pentru primar care m-a ținut cu sufletul la gură , la oamenii pe care i-am descoperit acolo și în care am găsit adevărați prieteni și susținători. Sunt sigură că vom fi o echipa bună și vom da tot ce putem ca proiectele CLT să fie din ce în ce mai fâșnețe.” ne-a spus Ioana Aurelia Dinu, viceprimar CLT2017 – elevă la Colegiul Național Petru Rareș “A fost o onoare să concurez la funcția de primar și le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Sunt sigur că în acești doi ani vom face Piatra – Neamț un oraș important în domeniul tineret, deoarece avem o echipă foarte frumoasă, care cu siguranță poate face lucruri mari.” a spus Ovidiu Mihăilescu, consilier CLT2017, elev la Colegiul Național Calistrat Hogaș ”Acum suntem toți ca o familie, o familie frumoasă, unită, care sper că va rămâne mereu așa. Deplasarea pe care am făcut-o pentru alegeri ne-a ajutat să ajungem astfel. Ne-a ajutat să ne apropiem unii de alții, să lăsăm timiditatea deoparte și să ne bucurăm de momentele petrecute împreună. Am legat prietenii pe care, poate, nici nu credeam că le-am putea lega. Ne-a ajutat enorm în consolidarea ”armoniei” în familia noastră, familia CLT, mama noastră, doamna Lore. Sper că vom rămâne mereu atât de uniți și că vom trece împreună peste toate provocările acestui mandat și că acest CLT va fi unul de neuitat.” a spus Sorana Dumitrean, consilier CLT2017 – elevă la Colegiul Național Gheorghe Asachi ”Mi s-a confirmat ideea că oamenii din CLT și CLT-ul însuși merită din plin o parte din timpul și din energia fiecăruia. Ne-am unit și ne-am dezvoltat mult ca echipă, ne-am aflat unii altora calitățile, dar și punctele slabe. În calitate de purtător de cuvânt, sunt gata să dau tot ce pot pentru a ajunge cea mai bună echipă CLT.” a declarat Mara Elena Gheorghe, purtător de cuvânt CLT2017 – elevă la Colegiul Național Petru Rareș. ”Zilele de 5, 6 și 7 septembrie au constituit una din cele mai frumoase experiențe trăite alături de oameni minunați pe care acum îi pot numi prieteni. 6 septembrie a fost o zi mare pentru candidați. După discuții lungi, în care am dezbătut probleme cu care ne-am putea întâlni pe parcursul celor doi ani de mandat și am venit cu propuneri noi, mi-am dat seama, chiar fără să fiu unul din candidați, cât de important este să ai un lider potrivit, o echipă bine consolidată, iar în urma alegerilor pot spune că fiecare este perfect pentru funcția pe care o ocupă. Felicitări și celorlalți candidați și sunt convinsă că vor fi multe alte momente în care vor putea arăta de ce sunt capabili.” a declarat Tania Maria Manuc, consilier CLT2017 – elevă la Colegiul Național Calistrat Hogaș.

Geanina NICORESCU