Tineri mulți la bursă, interes scăzut pentru muncă

După nici o oră după începerea evenimentului, majoritatea absolvenților se făcuseră deja nevăzuți În total, ieri, la târgul de joburi, în tot județul au participat 570 de persoane și 77 de agenți economici, care au oferit 729 de posturi La terminarea acțiunii, 37 de persoane au fost angajate pe loc, iar 146 au fost selectate pentru interviu Venit, văzut, semnat, plecat! Așa am putea descrie atmosfera și „interesul” multor tineri aflați ieri dimineață, la Bursa locurilor de muncă a absolvenților, care a fost organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț.

Din păcate, tinerii n-au manifestat atenția cuvenită pentru găsirea unui loc de muncă, iar la final, mulți angajatori au plecat dezamăgiți, mai ales că posturi au fost destule și în multe meserii, atât pentru cei cu studii medii, cât și pentru cei care au terminat o facultate, respectiv informatician, asistent manager, inginer chimist, inginer mecanic, fizicianmatematician, inginer electrotehnist, etc. În cazul persoanelor cu studii medii, pe foile angajatorilor erau trecute ocupațiile de electrician, lăcătuș mecanic, sudor, tâmplar, frizer, agent de securitate, agent de securitate, vânzător, agent de vânzări, vopsitor, zidar, zugrav, casier, mecanic auto, iar lista poate continua. La final, când s-a tras linie, în tot județul, la acest eveniment au participat 570 de persoane, respectiv 230 la Piatra Neamț, 280 la Roman și 60 la Târgu Neamț. Dacă ne referim la prezența firmelor, în Piatra Neamț au răspuns apelului organizatorilor 38, la Roman 33 și 6 la Târgu Neamț. În ordine, cele mai multe joburi au fost oferite la Piatra Neamț, e vorba de 356, după care 275 la Roman și 98 în Târgu Neamț. Ca urmare a acestei acțiuni, 37 de persoane au fost angajate pe loc și 146 au fost selectate în vederea susținerii interviului. Ieri, tinerii pietreni aveau ocazia să se înscrie și să obțină informații despre o viitoare carieră de pompier La Piatra Neamț, evenimentul a fost găzduit și în acest an de Centrul de Formare Profesională, unde absolvenții și reprezentanții firmelor au avut ocazia să se întâlnească față în față, la cel mai important eveniment desfășurat după târgul de joburi din primăvară. Ca în fiecare an, pe holul de la intrarea în istituție se aflau mai multe mese și fiecare avea rolul sau. La prima se înmânau foile de înscriere, a doua era destinată persoanelor care vroiau să participe la cursurile de formare profesională, iar la ultima se afla consilierul EURES, care oferea informații utile despre locurile de muncă din străinătate. Ca noutate, în acest an, tinerii pietreni aveau ocazia să se înscrie și să obțină informații despre o viitoare carieră ca pompier. În acest scop, la Bursă a fost prezent chiar locotenentul Andrei Grancea, comandantul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț, care împreună cu un subordonat îndruma și oferea explicații tinerilor interesați să se înscrie la concursul de admitere, de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldești, unde sunt oferite 300 de locuri vacante, respectiv 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă, iar 25 de posturi pentru maiștri militari auto. “Inspectoratul de Urgență Petrodava al județului Neamț participă la activitatea organizată de Agenția de Șomaj Neamț, ocazie cu care aducem la cunoștința absolvenților de liceu faptul că până la data de 5 decembrie 2107, se pot înscrie la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldesti. Până la această oră avem deja 3 tineri care s-au înscris pe lista noastră”, nea declarat locotenentul Andrei Grancea, comandantul Detașamentului de Pompieri Piatra Neamț. Tot acolo, am mai stat de vorbă cu un tânăr de 18 ani, care terminase liceul de la Roznov ca tehnician ecolog, iar acum căuta un loc de muncă. “Am găsit o ofertă interesantă la pompieri, unde să mă înscriu la un concurs pentru subofițeri, și sincer să fiu am să mă gândesc atent la această ofertă, mai ales că la final, locul de muncă este asigurat. La bursă am să mai caut și un job de ospătar. În prezent, urmez un curs în această ocupație”, ne-a declarat Ion Plută, un tânăr prezent la bursă. O reprezentantă a unei firme din Piatra Neamț era dezamăgită de orientarea profesională a tinerilor La polul opus, o doamnă care reprezenta o firmă din Piatra Neamț și care încerca să atragă tinerii prezenți cu oferta dânsei, părea dezamăgită de orientarea profesională a lor:”Chiar dacă ne-am prezentat cu o ofertă bogată de locuri de muncă în tot felul de meserii, respectiv patiser, brutar, contabil și altele, spre surprinderea mea, am avut o persoană care a terminat școala de patiser și a refuzat să se înscrie la noi. Cred că este și o problemă majoră de orientare profesională a tinerilor din ziua de astăzi”, ne-a spus Viorica Rusu, manager Resurse Umane, de la Moara Gliga. Tot ieri, o tânără de 24 de ani, care a terminat Academia de Muzică din Piatra Neamț, își încerca norocul la acest eveniment:” Până acum nu mi-am găsit nicun un job. Am încercat și azi (ieri, n.r.), însă fără suces. Eu am mai făcut și Școala Postliceală de Farmacie, însă la bursă nam găsit o ofertă pentru așa ceva”, nea zis supărată Eugenia Apetrei, din Piatra Neamț. Operaţiune de indentificare a tinerilor de 16-24 de ani fără ocupaţie, pentru acordarea şomajului Și Daniel Chirilă, directorul executiv al Agenției de Șomaj Neamț nu și-a ascuns dezamăgirea față de interesul scăzut al absolvenților pentru găsirea unui loc de muncă bine plătit:”Tinerii sunt dezinteresați să lucreze, chiar dacă sunt posturi unde se câștigă în jur de 2.000 de lei, cum ar fi în meseria de mecanic sau constructor. În schimb, aceștia preferă posturile de vânzător, în detrimentul celor mai-sus enumerate, dar unde e nevoie de muncă fizică. Si anul acesta avem un eveniment fructuos la bursa muncii destinată absolvenților, cu toate că numărul tinerilor înregistrați la agenții a scăzut în ultimii ani, iar economia s-a dezvoltat și sunt mai multe locuri de muncă vacante. Aș vrea să subliniez că sunt din ce în ce mai puțini absolvenți care se prezintă la agențiile de șomaj pentru a se înscrie ca și persoane care se află în căutarea unui loc de muncă. Acest fenomen s-a accentuat în ultimii ani, și poate fi pus pe seama indemnizației mici de șomaj, care este de 250 de lei și a rămas neschimbată de mulți ani, iar salariul minim a crescut foarte mult, și atunci tinerii refuză să se înscrie. Pentru a contracara acest fenomen, la nivel național, s-a început un proiect european pentru indentificarea tinerilor cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, persoane care nu se află în evidențele noastre, nu sunt în educație și nu urmeaza o formă de pregătire profesională. Obiectivul nostru este să-i identificăm pe cei aproximativ 4.000-5.000 de tineri, să mergem la ei acasă pentru a-i convinge să se înregistreze în evidențele agenției de șomaj, pentru a putea beneficia de toate serviciile oferite”, ne-a declarat Daniel Chirilă, șeful AJOFM Neamț.

