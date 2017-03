Tema zilei de astăzi: „Fii inteligent! Păstrează-ți zâmbetul sănătos întreaga viață!“ Dentiștii au buget de pus „pe-o măsea“ pentru asigurații care au dreptul la pachetul de servicii decontat de Casa de Asigurări

*Accesul este minim la servicii stomatologice gratuite * Cabinetele stomatologice școlare au dotări învechite, astfel că elevii ajung tot la privați pentru intervenții complexe

Astăzi, lumea întreagă sărbătorește Ziua Mondială a Sănătății Orale. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Neamț transmit că tema aleasă pentru acest an, de Federația Internațională a Dentiștilor, este „Fii inteligent! Păstrează-ți zâmbetul sănătos întreaga viață!“. Prin aceasta este semnalată importanța menținerii unei sănătăți orale bune pe tot parcursul vieții, din copilărie până la vârste înaintate. Legislația din România prevede ca serviciile medicale de pedodonție și ortodonție, precum și serviciile medicale preventive și tratamentele stomatologice incluse în pachetul de bază acordate copiilor sub 18 ani să fie decontate de CAS în proporție de 100%. Pentru asigurații care au mai mult de 18 ani, serviciile medicale preventive și tratamentele de medicină dentară incluse în pachetul de bază sunt decontate de CNAS în cote de 40%, 60% și 100%, în funcție de tipul acestora. În realitate, însă, dentiștii în relație cu CAS au buget extrem de limitat și nu pot acorda mari servicii gratuite.

De aceea, campania inițiată de autoritățile sanitare cu prilejul Zilei Mondiale a sănătății Orale nu face decât să „bată apa-n piuă“ pe niște reguli pe care prea puțini români le pot respecta, din cauza problemelor financiare. Sănătate orală este lăsată pe ultimul loc, devenind o prioritate numai atunci când măseaua crapă la propriu. Campania de prevenție lansată de DSP pune accent pe deciziile inteligente pe care oamenii le pot lua cu privire la sănătatea orală pe tot parcursul vieții, prin adoptarea măsurilor preventive – o bună igienă orală, controale dentare regulate – și prin autocontrolul factorilor de risc implicați în apariția afecțiunilor orale – fumat, alcool, consum de zahăr etc.

Cariile dentare afectează 60-90% dintre elevi

„În ciuda marilor progrese în domeniul sănătății orale a populației la nivel mondial, problemele privind sănătatea orală rămân în continuare importante în multe comunități din întreaga lume – în special în rândul grupurilor defavorizate din țările dezvoltate și în curs de dezvoltare. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 90% din populația lumii suferă în cursul vieții de afecțiuni orale și multe dintre acestea ar putea fi evitate prin programe de prevenție, detecție și tratament, finanțate de guvern, asociații și societăți de promovare a sănătății. Cariile dentare reprezintă o problema majoră de sănătate orală în țările industrializate, afectând 60-90% dintre elevi și marea majoritate a adulților și au o prevalență crescută în mai multe țări din Asia si America Latina, în timp ce majoritatea țărilor africane par sa fie mai puțin afectate. Neglijate și netratate la timp, ele pot fi punctul de plecare a unor probleme grave de sănătate a organismului“, transmite DSP Neamț.

Evident, la capitolul teorie stăm bine, dar în practică rețeaua sanitară dentară din școli este la pământ. În sensul că un medic stomatolog are grijă de câteva sute de elevi, din mai multe școli, iar cabinetul este dotat ca-n anii ’90. De aceea, tot ce poate face un dentist de școală este, pe lângă consultații preventive, să efectueze tratamentul cariei simple, să pună pansamente calmante, să extragă dinți „de lapte“ și să aplice mici plombe.

Planuri pentru mutarea cabinetului stomatologic din spital, în policlinică

Singurul cabinet stomatologic destinat rezolvării urgențelor medicale din Piatra Neamț oferă servicii limitate și doar câteva ore pe zi, fără weekenduri, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Însă cabinetul nu este vizitat cu săptămânile, deși este situat la parterul blocului chirurgical, chiar la intrarea în unitate, unde poate fi văzut cu ușurință de pacienți și aparținători. Anul trecut, adresabilitatea a fost de un pacient pe zi. Pentru că singurul medic stomatolog angajat acolo are program de lucru doar câteva ore pe zi, fie dimineața, fie după-amiaza, iar atunci când este la serviciu, nu poate interveni decât cu trimitere din UPU, fiind parte din structura acesteia. Lipsa aparaturii de specialitate este, de asemenea, o problemă esențială care a condus la acest fiasco. Conducerea spitalului are în plan mutarea cabinetului în policlinică și dotarea sa corespunzătoare, plus angajarea încă unui stomatolog pentru asigurarea turelor de după-amiaza. Desigur, planurile se vor putea materializa atunci când vor fi alocate fonduri pentru acestea.

Geanina NICORESCU