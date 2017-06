Teiul Poiana Teiului e noua campioană la județ

Teiul Poiana Teiului este noua campioană din județul Neamț, după ce a câștigat play off-ul ligii a patra, cu 3 victorii din tot atâtea partide. În confruntarea decisivă de sâmbătă, fotbaliștii de la Teiul s-au impus cu 4-1 în duelul cu Bradu Borca, formație care ratează pentru al treilea an consecutiv titlul de campioană la județ.

În celălalt meci disputat sâmbătă, Speranța Răucești a trecut cu 5-2 de Moldova Cordun. Prin cucerirea titlului, trupa din Poiana Teiului va reprezenta județul Neamț în barajul pentru promovarea pe cea de-a treia scenă fotbalistică. Elevii lui Lucian Cozma se vor duela cu CSM Focșani, campioana din județul Vrancea, pentru locul care duce în liga a treia.

Teiul Poiana Teiului – Bradu Borca 4-1 (1-0)

Stadion: Roznov, vreme frumoasă, teren bun, spectatori, circa 500.

Teiul: Coșa – Acuculiței, Panainte, Lupu, Matei – Șerban, Câmpanu, Doboș, Furtună – Alexandru, Negru. Rezerve, Bordianu, Corfu, Severin. Antrenor, Lucian Cozma.

Bradu: Iftimie – Pisică, Andrei, Dumitru, Gârlă – Stângaciu, Guțu, Ruxandari, Lupașcu – Nuțu, Huțanu. Rezerve, Ivan, Găucan, Bechea, C. Braiș, A. Braiș, Ursu, Codreanu.

Antrenor: Cătălin Rusu.

Arbitrii: Ovidiu Arusoaiei – central, Cosmin Cercel, Vlad Țăranu – asistenți.

Observator: Marius Năstasă.

Teiul Poiana Teiului este noua „regină“ în fotbalul de la județ, după ce a reușit să-și adjudece titlul de campioană, în ultima fază din play out. În confruntarea decisivă cu Bradu Borca, fotbaliștii de la Teiul au câștigat cu 4-1, după un meci pe care l-au controlat de la un capăt la altul, în primul rând din punct de vedere tactic. Deși au fost lipsiți de aportul a 4 jucători importanți, Georgescu, Gheorghe, Ionuț Nuțu și Vlad Nuțu, elevii lui Lucian Cozma au știut să controleze un meci în care și un rezultat de egalitate le era favorabil să își îndeplinească obiectivul.

De partea cealaltă, Bradu Borca este marea perdantă, în condițiile în care a ratat pentru al treilea an consecutiv cucerirea titlului de campioană, însă pe pagina de socializare a clubului din Borca, toți au recunoscut fair play că Teiul Poiana Teiului a fost echipa mai bună.

Meciul de sâmbătă de la Roznov a avut un moment cheie la jumătatea primei reprize, când portarul Coșa de la Teiul a scos aproape incredibil lovitura de cap a lui Dumitru. Dacă ar fi fost 1-0 pentru formația din Borca, poate desfășurarea ulterioară a jocului ar fi avut alt deznodământ. Treptat, fotbaliștii de la Teiul au început să pună și ei în pericol poarta lui Iftimie și au reușit să deschidă scorul în minutul 36 al primei reprize, în urma unei faze fixe. Mingea a fost centrată în careu, Alexandru a recentrat cu capul și Doboș a înscris, tot cu capul, pentru 1-0. Acesta a fost rezultatul pauzei, iar începutul părții a doua a aparținut pe alocuri grupării din Borca, care a încercat să revină pe tabela de marcaj. Echilibrul s-a menținut până în minutul 62, atunci când Matei și compania au făcut 2-0. Furtună a centrat perfect în careu, Negru a pus piciorul și mingea s-a dus sub transversala lui Iftimie. Atacantul Negru s-a dovedit a fi până la urmă „killer-ul“ pentru cei de la Borca, după ce reușit să marcheze încă două goluri. A făcut-o în minutul 69 din lovitură de la 11 metri, după ce Alexandru a fost faultat în careu, iar un minut mai târziu a înscris din centrarea lui Matei. Cu 10 minute înainte de ultimul fluier, jucătorii de la Bradu au marcat golul de onoare prin Nuțu, insuficient pentru trupa din Borca pentru a mai reuși ceva. S-a terminat 4-1 pentru Teiul Poiana Teiului, asociație sportivă care la mai puțin de 10 ani de la înființare a obținut cea mai mare performanță din istorie, cucerirea titlului de campioană.

„Suntem bucuroși pentru această performanță. Dacă după meciul cu Speranța am spus că nu m-a mulțumit jocul, de această dată, băieții și-au respectat sarcinile de joc, au format o echipă unită și au știut să joace bine într-o partidă importantă. Cred că am demonstrat că am fost cea mai omogenă echipă din campionat, și tindem mai departe. Am observat îmbunătățiri ale relațiilor de joc, iar evoluția de sâmbătă îmi dă mare încredere înainte de barajul cu cei de la Focșani. Acum pot să spun că nu îmi e frică de cei de la CSM Focșani, pentru că am văzut o echipă unită a Teiului. Felicit tot grupul, toți jucătorii pentru această performanță, deși după acest joc avem și un gust amar. Unul dintre cei mai buni jucători în confruntarea de sâmbătă, Alexandru, s-a accidentat, iar astăzi va face un RMN pentru a vedea ce are, întindere sau ruptură. Ar fi o pierdere mare să nu îl avem la cele două jocuri de baraj“, a declarat antrenorul de la Teiul, Lucian Cozma.

„Ultimul joc al campionatului, care s-a dovedit a fi și finala, a adus pentru Bradu și cea mai mare decepție, înfrângerea la scor cu rivalii de la Poiana Teiului, și implicit ratarea titlului. Cu toate acestea, vrem să felicităm toate adversarele, și să urăm succes celor de la Teiul în barajul de promovare contra campioanei din județul Vrancea“, scria pe site-ul de socializare al celor de la Bradu Borca.

În urma cuceririi titlului, Teiul Poiana Teiului va disputa Supercupa României în compania celor de la Cimentul Bicaz, cu o săptămână înainte de startul sezonului 2017-2018 al ligii a patra.

„Cucerirea campionatului este o realizare frumoasă pentru comuna Poiana Teiului“

Înființată în anul 2008, Asociația Sportivă Teiul Poiana Teiului a reușit la finele acestui sezon cea mai mare performanță din istorie, cucerirea titlului de campioană la județ. După un campionat pe care l-a controlat aproape de la un capăt la altul, gruparea condusă de Lucian Cozma a fost una dintre cele mai constante din liga a patra, alături de Bradu Borca, iar performanța realizată la finele acestui sezon încununează o muncă începută în urmă cu 2 ani de zile. Mai exact de când Paul Enache, viceprimarul de la Poiana Teiului, a început să se implice mai mult în activitatea fotbalistică din comună și de când și-a propus performanțe frumoase cu această formație. După un sezon, 2015-2016, cu căutări, în vara trecută, Teiul a avut o campanie de achiziții excelentă, aducând la echipă un nucleu de 6 fotbaliști de la Voința Ion Creangă, cu mare experiență la acest nivel. Pe lângă aceștia, la Teiul au mai venit Alexandru sau Acuculiței, jucători cu meciuri multe în picioare la nivelul ligii a treia, sau fundașul Gorea, care a disputat multe partide și în liga întâi, iar pe parcurs, gruparea din Poiana Teiului, condusă de antrenorul Lucian Cozma, și-a căpătat identitatea și a ajuns să fie cea mai bună din județ.

Cucerirea titlului de campioană este o realizare mare pentru comunitatea din Poiana Teiului, spune viceprimarul Paul Enache. „Pentru mine personal, de când m-am implicat la echipă, acest titlu este o realizare frumoasă. Avem planuri și proiecte frumoase din punct de vedere sportiv la noi în comună, însă cheltuielile sunt destul de mari. Sperăm ca în maxim 2 ani să finalizăm lucrările la baza sportivă. Sunt foarte mulțumit de grupul de jucători care au venit la noi, pe mulți dintre ei i-am urmărit de mai mult timp, și mi-am dat seama că nu m-am înșelat. Lucian Cozma a știut să lucreze perfect cu ei, iar împreună am realizat o mare performanță. Ne dorim să câștigăm și barajul, iar dacă vom fi susținuți de Primăria și Consiliul Local Poiana Teiului, cred că avem șanse. Indiferent de deznodământul de la baraj, suntem foarte mulțumiți pentru ceea ce am realizat în acest campionat“, a declarat viceprimarul Paul Enache.

Speranța Răucești – Moldova Cordun 5-2

În primul meci din ultima fază a play out-ului, Speranța Răucești s-a impus cu 5-2 în fața celor de la Moldova Cordun. În urma acestui succes, trupa lui Dan Zavate a încheiat campionatul pe poziția a treia în clasament, în timp ce formația din Cordun a terminat stagiunea pe locul 4.

Clasament final

1.Teiul Poiana Teiului 3 3 0 0 13-2 12p

2. Bradu Borca 3 1 1 1 9-8 6p

3. Speranța Răucești 3 1 1 1 8-7 5p

4. Moldova Cordun 3 0 0 3 4-17 0p