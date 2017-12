Tehnologie modernă, de ultimă generaţie, pentru diagnostic şi intervenţii oftalmologice la Cristal Vision

Geanina NICORESCU O explorare de calitate înseamnă un aparat medical de calitate şi un doctor cu experienţă. Clinica Cristal Vision, dotată cu echipamente profesionale, de ultimă generaţie asigură, prin intermediul medicului oftalmolog Cristina Ghindea, o varietate de investigaţii şi intervenţii chirurgicale de fineţe, o parte dintre acestea fără concurenţă pe piaţa nemţeană de profil. PLUS OPTIX, cel mai nou aparat din clinică, este ultima apariţie în domeniu pentru măsurarea dioptriilor copilului mic „Copilului mic, de multe ori, nu putem să-i cerem să stea nemişcat pentru măsurarea dioptriilor la autorefractokeratometru, cum stau adulţii sau copiii mari şi atunci, acest aparat, PLUS OPTIX, măsoară dioptriile copilului de la un metru. Este un aparat cu o faţă zâmbitoare, care atrage, care emite sunete ce atrag atenţia copilului şi, în acest timp, el măsoară dioptriile. Astfel încât să nu creăm un disconfort copilului, ci să-i facem măsurători pe care el chiar le poate lua în joacă. Acest aparat ne oferă un foarte mare confort în evaluarea copiilor, ţinând seama că pacientura pediatrică la noi ocupă, deja, mai mult de un sfert din total. Şi atunci, se cerea un astfel de aparat care să ne orienteze mai exact asupra dioptriilor copiilor mici pentru a depista din timp anumite dioptrii, astfel încât să creştem şansele ca, pe viitor, copiii să aibă o vedere cât mai bună”, ne-a declarat dr. Cristina Ghindea. Consultaţia de bază, atât la copil cât şi la adult, este cea mai importantă în ceea ce priveşte stabilirea dioptriilor. Pentru aceasta, la Cristal Vision se utilizează tehnologie de ultimă generaţie, respectiv un Autokeratorefractometrul computerizat. Folosind Autokeratorefractometrul computerizat se pot măsura, în câteva secunde, dioptriile, axul cilindrului cu acurateţe foarte mare. Autorefractokeratometrul pe care-l foloseşte medicul Cristina Ghindea determină o fixare a pupilei, chiar dacă pacientul se mişcă. În câteva fracţiuni de secundă aparatul măsoară pe centrul pupilei şi atunci acurateţea este mult mai mare pentru că tot timpul, automatizat, el verifică poziţia pupilei, astfel încât măsurătoarea să fie centrală. „Oamenii, în general, au vederea bună atunci când dioptriile sunt între anumite limite. Pânăn plus1 sau până-n minus 0,25. Cu dioptriile cu minus pacientul nu vede bine la distanţă şi necesită corecţie optică. La fel, dacă dioptriile pe plus sunt mai mari decât plus1, pacienţii de obicei au nevoie de ochelari pentru ca ochii să vadă bine la distanţă şi să nu obosească la aproape”, a precizat dr. Ghindea. Un alt aparat de ultimă generaţie utilizat la Cristal Vision este Biomicroscopul 3D pentru evaluarea fundului de ochi. În acest caz, cu ajutorul unei lentile măritoare, se observă dacă fundul de ochi are un aspect normal sau dacă sunt leziuni ale nervului optic, ale retinei sau ale vaselor. Atunci se indică, de obicei, măsurători sau investigaţii suplimentare pentru a completa cât mai bine diagnosticul şi pentru a îndruma cât mai bine pacientul spre o soluţie terapeutică. Tomograful în coerenţă optică tip ZEISS , cu infraroşii, evaluează cu exactitate structura retiniană şi structura nervului optic. Este cel mai important echipament medical şi pe care clinica îl utilizează cel mai des. Este un Tomograf ZEISS, iar firma ZEISS este cunoscută pe piaţă pentru seriozitatea şi tehnologia înaintată pe care o investesc în aparatele în coerenţa optică. „Deşi se numeşte tomograf şi ne duce cu gândul la tomografia pe care o facem pentru a depista probleme din interiorul organismului, acest tomograf în coerenţă optică nu foloseşte raze X. Foloseşte infraroşii, deci nu este iradiant, nu implică introducerea într-o cupolă, ci doar fixarea capului către sursa de infraroşii, care poate pătrunde la nivelul ţesuturilor şi măsoară, evaluează cu exactitate structura retiniană şi structura nervului optic, astfel încât noi putem măsura, în microni, grosimea retinei, putem evalua gradul de vitalitate al nervului optic, astfel încât putem să şi urmărim, în timp, efectul tratamentelor indicate în bolile retiniene şi ale nervului optic cu mare exactitate”, a subliniat dr. Ghindea. Evaluarea câmpului vizual se realizează, la Cristal Vision, cu ajutorului unui ampimetru computerizat OPTOPOL, cea mai înaltă tehnologie de evaluare a câmpului vizual, cel mai evaluat de pe piaţă. Are o cameră de filmat care filmează tot timpul ochiul şi face ca pupila să fie tot timpul centrată. Limitările de câmp vizual sau defectele de câmp vizual foarte rar pot fi detectate de pacient. De aceea, dr. Ghindea o indică în majoritatea cazurilor când pacientul se plânge de probleme oculomotorii, oculo-neurologice (dureri de cap, ameţeli, tulburări de vedere, de coordonare), tocmai pentru că defectele de câmp vizual foarte rar sunt sesizate de pacienţi. Retinofotograf ZEISS, un echipament de înaltă precizie, este utilizat pentru fotografia de fund de ochi, fiind utilizat cel mai des la pacienţii care au diabet şi care au modificări la retină din cauza diabetului. Retinofotograful de la ZEISS are capacitatea de autofocusare şi preia, în mod facil, fotografiile. Aceste modificări le vede oftalmologul la fundul de ochi sub formă de hemoragii şi exudate, în majoritatea dăţilor. „Pacientului diabetic cu retinopatie diabetică, de cele mai multe ori i se indică o evaluare a fondului de ochi o dată la 6 luni. Pentru o urmărire reală, cu acurateţe mare, fotografia de fund de ochi este necesară. Nu este doar un moft. Pentru că, punând o fotografie una lângă alta, vede foarte exact dacă retinopatia diabetică evoluează într-un ritm care ne pune în alertă. Acest lucru ajută foarte mult şi pe doctorul diabetolog în cazul în care retinopatia diabetică evolueazăsă ajusteze tratamentul- pentru că retinopatia diabetică este un martor al afectării circulaţiei în întregul organism. Adică, dacă vasele de la fundul de ochi se degradează din cauza diabetului, în acelaşi ritm se degradează toate vasele din organism. Deci, practic, este un martor al evoluţiei diabetului şi al efectului diabetului în întregul organism”, subliniază dr. Ghindea. Pe fotografie se vede foarte clar limita leziunii, culoarea leziunii, modul în care modifică retina şi, astfel, dacă medicul epetă fotografia la un anumit interval, poate vedea foarte clar şi obiectiv evoluţia şi atunci ştie foarte bine să se orienteze pe drumul care trebuie continuat. Fotografiile mai sunt indicate în cazul în care sunt leziuni ale fundului de ochi, pe care medicul vrea să le urmărească în timp. Pentacam-ul, un alt echipament de înaltă tehnologie, este utilizat pentru evaluarea polului anterior. În principiu, în oftalmologie, explică dr. Ghindea, există o separare teoretică a jumătăţii din faţă a ochiului , faţă de cea din spate. La modul în care chirurgii se profilează pe partea de pol anterior, adică operează conjunctivă, cornee, cristalin sau chirurgii de pol posterior care operează vitrosul şi retina. Polul anterior poate fi evaluat cu mare exactitate prin utilizarea Pentacam-ului . „Acesta poate face o hartă corneană şi poate să ne arate dacă prezenţa astigmatismului este una patologică sau una doar fiziologică. În sensul că astigmatismul care tot progresează devine, de fapt, un keratoconus care trebuie tratat. Deci, nu este suficient doar să purtăm ochelari. Acest lucru se face prin topografia corneană pe care o poate face acest aparat. Evaluarea polului anterior înseamnă evaluarea camerei anterioare, a cristalinului, şi ne ajută foarte mult în încadrarea glaucoamelor- cu unghi închis, îngustpentru că,în funcţie de morfologia care-l determină, putem acţiona mult mai eficient terapeutic”, a subliniat dr. Ghindea. Ecografului ocular DGH cu ultrasunete, utilizat pentru a vedea structurile din spatele ochiului, în special pentru identificarea tumorilor, este un aparat de ultimă generaţie. În cazul în care există o cataractă matură- care este ca un oblon, adică nici cel din „casă” nu vede afară, nici cel de afară, în acest caz oftalmologul, nu vede înăuntru, adică nu mai vede structurile polului posterior, încât să poată spune pacientului dacă are rost sau nu să-i efectueze operaţia de cataractă. Adică, dacă îndepărtăm oblonul, are şanse sau nu de recuperare a vederii. Efectuând ecografia oculară , care foloseşte ultrasunele, medicul poate vedea dacă structurile din spatele ochiului sunt în limite normale, fără a putea decela leziuni ale retinei, dar poate spune dacă retina este lipită, dacă vitrosul este clar, dacă există sau nu leziuni în interior sub formă de tumori la nivelul fundului de ochi, astfel încât intervenţia să devină una cu şanse de vedere şi nu una care să facă mai rău. Pentru că, spre exemplu, în cazul prezenţei unei tumori intraoculare, operaţia de cataractă face mai rău. Astfel, ecografia oculară o realizăm cu ajutorul Ecografului ocular DGH. Acesta merge pe o anumită frecvenţă a sunetelor, astfel încât structurile mici să fie mult mărite. Investigaţia nu se realizează cu acelaşi ecograf care realizează ecografii abdominale şi nu cu aceeaşi frecvenţă realizăm ecografiile oculare.