Ţeapă cu computere vândute la “Superofertă” “Promoţii” afişate, dar expirate încă din vară

Un singur magazin din 19 verificate de OPC prezenta ofertă reală de soldare!

Să recunoaştem: cu toţii vânăm promoţiile. Unde vedem un afiş cu reduceri de preţ, hop şi noi în magazin. Parcă nici nu mai contează dacă avem, sau nu, nevoie de acele lucruri. Faptul că “prindem” oferta ne face mai fericiţi. Cine este mai naiv din fire, iese pe deplin fericit din magazin. Pentru că nici nu mai face socoteala, să vadă cât a câştigat, de fapt, prin reducerea practicată la preţul iniţial al produsului. Câţi dintre noi ne-am luat ţeapă? Ne răspund comisarii pentru protecţia consumatorilor din Neamţ,care luna trecută au desfăşurat o acţiune de verificare a respectării prevederilor legale în cadrul vânzărilor cu preţ redus, indiferent de tipul acestora -soldare, lichidare, promoţionale.

Păcăleală cu afiş “reduceri de preţ de 50%”

În acţiunea de verificare a comisarilor din Neamţ au fost cuprinşi 19 operatori economici care au calitatea de vânzători. Toţi operatorii economici verificaţi practicau vânzări cu preţ redus din categoria vânzărilor promoţionale.

“Un singur operator economic din cei verificaţi anunţa vânzări de soldare şi a făcut dovada constituirii stocului de produse şi a notificării Primăriei , în termenul legal. S-au constatat abateri de la prevederile legale la un număr de 10 operatori economici. S-au aplicat 8 avertismente şi două amenzi contravenţionale în valoare totală de 6000 lei”, ne-au transmis, printr-un comunicat, reprezentanţii Comisariatului pentru Protecţia Consumatorilor din Neamţ.

La una dintre unităţile verificate, comisarii au depistat că, în vitrină era pus un afiş prin care se anunţau promoţii procentuale de -20% ; -30% şi -50%, iar în magazin procentele de reduceri aplicate erau doar de -20% şi -30%.

În altă unitate verificată se comercializau produse IT ( monitoare, unităţi PC) pentru care era afişată sintagma « Superofertă » fără a se explicita avantajul specific al preţului sau al produsului supus ofertei.

Suplimente alimentare la «preţuri mici», fără nicio reducere

Comisarii CJPC Neamţ au identificat, la un alt magazin, că potenţialii cumpărători erau atraşi printr-un afiş exterior «preţuri mici» la unele suplimente alimentare, iar la verificare s-a constatat că aceste produse nu suportau nicio reducere de preţ. Existau alte produse cu reducere de preţ, fără a se indica perioada promoţiei şi sintagma «în limita stocului disponibil» . În altă parte au fost identificate la comercializare trotinete Razor pentru care perioada promoţională era expirată din 28.06.2017 !

Comisarii au mai identificat, la vânzare, poşete damă, articole de îmbrăcăminte, sucuri Adria şi băuturi răcoritoare având reduceri de preţ, dar fără afişarea perioadei promoţiei sau a sintagmei « în limita stocului disponibil » şi fără menţionarea preţului vechi al acestor produse în comparaţie cu preţul nou. În majoritatea cazurilor, se comercializau produse textile destinate atât adulţilor cât şi copiilor, fără afişarea perioadei promoţiei sau a sintagmei « în limita stocului disponibil » .

“Cumpărătorii să verifice dacă oferta mai este valabilă!”

Comisarii pentru portecţia consumatorilor din Neamţ îi sfătuiesc pe vânătorii de chilipiruri să ştie că orice vânzare cu preţ redus, indiferent de tip (de soldare, de lichidare, promoţională etc) trebuie să fie însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea ei („soldare/soldari/solduri”, “lichidare”, “promoţii” etc), însoţită de data de debut şi de durata acesteia.

“Potenţialul client trebuie să ştie că, în cazul în care oferta este deja în derulare, consumatorii trebuie să fie informaţi cu privire la valabilitatea reducerii sau că oferta este valabilă numai “în limita stocului disponibil”. Să verifice dacă oferta mai este valabilă în momentul respectiv. Să verifice dacă reducerea de preţuri anunţată este identică cu cea reală (la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casă, dacă preţul afişat este cel facturat), la achiziţionarea pachetelor promoţionale de tipul „3 la preţ de 2”, trebuie să verifice preţul individual al produselor, care trebuie sa existe în mod obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara cu preţul pachetului promoţional. Cumpărătorul trebuie să solicite informaţii suplimentare atunci când au nelămuriri privind orice campanie publicitară făcută prin orice mijloace (în cadrul magazinului, prin afişe sau pliante, prin anunţuri pe site)”, a subliniat conducerea CJPC Neamţ.

Comisarii atrag atenţia asupra faptului că orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice: fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat; fie prin menţiunile „preţ nou”, „preţ vechi” lângă sumele corespunzatoare; fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat, indiferent de tipul de vânzare cu preţ redus -soldare, lichidare, promotionale.

Geanina NICORESCU