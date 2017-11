Taximetrist în comă în urma unui accident rutier

Un pietrean în vârstă de 62 de ani se află la spital, în comă, după ce a provocat un accident rutier, în ziua de 18 noiembrie, în localitatea Doina, din comuna Girov. Accidentul s-a produs în intersecția drumurilor DJ 156A cu DJ 157 iar potrivit poliţiştilor, din primele cercetări se pare că bărbatul de 62 de ani, care conducea un autoturism în regim Taxi pe DJ157, având direcția de mers Piatra Neamţ spre Mărgineni, ajuns în intersecţia cu DJ156A, nu ar fi respectat semnificaţia indicatorului „Oprire” şi a pătruns în intersecţie, unde a intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule, compus dintr-o autoutilitară ce tracta o platform pentru transport auto și care se deplasa din direcţia Roznov- TârguNeamţ. Din impact, autoturismul a fost proiectat într-altul, staționat, iar autoutilitara s-a rsturnat în afara părții carosabile, maşina tractată fiind, şi ea, avariată. Ambii şoferi implicaţi în accident au suferit leziuni în urma accidentului, aceştia fiind transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. “Doar conducătorul autoutilitarei, bărbatul de 31 de ani, din Suceava,a putut fi testat alcoolscopic,rezultatul fiind negativ. Față de celălalt conducător autose va stabili dacă se afla sau nu sub influența alcoolului, în urma analizelor toxicologice de sânge. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, a precizat subinspector Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ. Un alt accidentrutiera mai avut loc tot în ziua de18 noiembrie, în jurul orei 17.25, în afara localităţii Borca. Polițiștii au stabilit din primele cercetări faptul că în timp ce un bărbatde 67 ani din Răuceşti conducea un autoturism pe DN 17B,pe direcţia Borca -Poiana Teiului, ar fi încercat să evite o persoană ce se afla pe partea carosabilă a sensului său de mers, a virat brusc stânga, moment în care a intrat în coliziunecu un ansamblu de vehicule compus din autocamion şi semiremorcă,condus de un bărbat de 42 ani din Broşteni,jud. Suceava. De asemenea o autoutilitară, care circula în spatele ansamblului de vehicule, nu ar fi păstrat distanţa corespunzătoare intrând în coliziune cu semiremorca. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului autoturismului, bărbatul de 67 de ani, care a fost transportat la Spitalul orăşenesc Târgu Neamţ. Toți conducătorii auto au fost testați alcoolscopic, iar rezultatele au fost negative, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii devătămare corporală din culpă. Poliţia Română atrage atenţia asupra importanţei respectării regimului legal de viteză întrucât viteza excesivă şi cea neadaptată la condiţiile meteo, de drum sau trafic, reprezintă principalul factor generator al accidentelor rutiere în România. Poliţiştii recomandă conducătorilor de vehicule să circule cu viteză adaptatăpermanent condiţiilor concrete din trafic, să evite depăşirile riscante, în special când se circulă în coloană.

Geanina NICORESCU