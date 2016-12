TAȘCA: Festivalul de datini și obiceiuri la Sărbătorile de iarnă

*La „Pomana porcului“ au fost invitați toți locuitorii comunei * A treia zi de Crăciun a început cu o dimineață de colinde la cele 3 parohii din comuna Tașca

La Tașca, cea de a treia zi de Crăciun a fost încărcată în evenimente deosebite. Fără a trece cu vederea Concertul extraordinar „Colinde de vis la Tașca“, ce a avut loc în duminica dinaintea Crăciunului, la care invitați de onoare au fost părintele Marius Ciprian Pop și cunoscutul folclorist Valter Nicolesc. Prilej cu care David Avarvarei, fiu al satului, student la Teologie, și-a lansat un CD cu cântece populare din zonă și cu care, pentru prima dată, a „ieșit la rampă“ și corul mixt format din salariații instituțiilor publice din comuna Tașca: Primărie, școală, biserică. Cei care, în toată această perioadă, împreună cu primărița Daniela Ursache au colindat pe la casele din toată comuna Tașca.

Cea de a treia zi de Crăciun a debutat cu colindele susținute țășcani, în frunte cu primarul Daniela Ursache la cele 3 parohii din comuna Tașca. Apoi, în Parcul „Sfânta Maria“ a avut loc Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă și un alt eveniment inedit, „Pomana porcului“, la care au fost invitați toți locuitorii satelor comunei Tașca.

„Sunt două evenimente care vor să valorifice ceea ce este specific acestei zone. În comuna Tașca, de-a lungul vremurilor, s-au împământenit foarte mulți «stranieri», cum îmi place mie să le spun. Și eu sunt unul dintre ei, doar că de 36 de ani locuiesc și muncesc în această comună. Din folclorul local s-au pierdut anumite lucruri, în această perioadă. Primăria și Consiliul Local Tașca, școala, bisericile, precum și alți factori care contribuie la bunul mers al treburilor la noi, împreună, vrem să readucem la lumină ceea ce a fost specific acestei zone. Acesta este motivul pentru care s-a organizat și prima ediție a Festivalului, în care să fie prezent alaiul de datini și obiceiuri, cu tot ceea ce înseamnă manifestare la sărbătorile de iarnă: capră, ursari, colinde, urături și multe alte surprize. «Pomana porcului» este un eveniment tot la prima ediție, pentru că, așa cum toți creștinii știu, până în noaptea de Crăciun se postește, iar tășcanii păstrează cu sfințenie asta. După un an de muncă, oamenii merită să fie împreună la această masă de comuniune sufletească, prilejuită de «Pomana porcului“, ne-a declarat Dorina Mucenicu, de la Școala Tașca.

Tășcanii au venit în număr foarte mare în Parcul „Sfânta Maria“, din centrul comunei Tașca, au participat la toate evenimentele organizate aici, în cea de a treia zi de Crăciun. Sunt oameni de toată isprava, mulți foarte în vârstă, care s-au încumetat să plece la drum lung, din satele și cătunele pitulite între munți, au mers multe ceasuri pe jos, pentru a fi împreună la ceas de mare sărbătoare creștină. Cu toții s-au bucurat, au discutat îndelung, s-au cinstit cu vin sau țuică, am mâncat tochitură cu mămăliguță și multe alte preparate tradiționale făcute din carne de porc.

Daniela URSACHE, primarul de Tașca: Mesaj la cumpăna dintre ani

„Mulțumim bunului Dumnezeu pentru cele trecute, ne rugăm bunului Dumnezeu și pentru ce-o să urmeze! Oamenilor le spun să fim mai buni, mai harnici și mai uniți. Locuitorii comunei Tașca știu foarte bine că sufletul meu le aparține. Este cel mai important lucru pe care toți oamenii din comuna Tașca trebuie să-l știe.

Probabil că multă lume se întreabă de ce nu am vorbit până acum de investiții. Am început cu investițiile în oameni, în sufletele lor. De anul viitor, vom porni în forță cu foarte multe planuri de investiții materiale, de care se vor bucura țășcanii. Ne vom orienta spre drumurile care nu sunt asfaltate sau pietruite. Vom încerca la GAL «Ceahlău» să obținem fonduri europene pentru pietruirea unor drumuri. Vrem să achiziționăm un tocător de material lemnos pentru centrala termică pe rumeguș care funcționează la Tașca. Urmează să semnăm contractul pentru proiectul de canalizare. Mai avem în plan construirea a două poduri. Anul trecut am depus un proiect pentru drumurile care mai pot fi asfaltate, pentru că sunt și drumuri care nu se pretează la asfalt. Pentru tineret am în atenție mai multe proiecte. Vom realiza o teren de sport la Școala Tașca, cu fonduri de la bugetul local. Va fi o bază sportivă modernă, cu toate dotările necesare, gazon artificial și nocturnă. Am făcut demersuri pentru obținerea de fonduri necesare unei săli de sport. Vrem să reamenajăm Parcul „Sfânta Maria“, să facem un beci, cuptoare de pâine și niște căsuțe în care, de anul viitor, să-l primim cum se cuvine pe Moș Crăciun. Să organizăm atunci un adevărat Târg de Crăciun. Mi-am dorit asta și acum, dar n-a mai fost timp“.