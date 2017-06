Tabere sociale pentru studenți

Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat, printr-un ordin emis în aprilie 2017, Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național Tabere Studențești 2017. Astfel, și în această vară, studenții de la buget de la ciclurile de licență și master vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare sau la munte.

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, pe loc finanțat de la bugetul de stat, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, și anume 2015-2016, sau din semestrul 1 al anului universitar 2016-2017 pentru studenții din anul 1, ciclurile de licență și master) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de integralitate nu se aplică.

Locurile în tabere se acordă în funcție de două categorii de criterii: cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică; studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul universitar precedent (2015-2016) sau în semestrul 1 al anului universitar curent (2016-2017), în cazul studenților din anul 1, ciclurile de licență și master, și studenții care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat.

În perioada taberelor studențești, studenții beneficiază în mod gratuit de cazare și masă, iar sejurul durează cinci zile.

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților ce vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

Prima serie de tabără are loc pe 16 iulie 2017. Taberele studențești se vor desfășura în perioada 16.07.2017 – 30.08.2017. Această perioadă este împărțită în nouă serii de tabără cu durata de cinci zile fiecare.

În anul 2017 se vor aloca 6.000 de locuri de tabără în cadrul Programului Național Tabere Studențești, la fel ca în ultimii 3 ani. Fiecare universitate va primi un număr de locuri de tabără direct proporțional cu numărul de studenți finanțați de la bugetul înmatriculați la ciclurile de licență și master.

În acest an, în fiecare serie de tabără studenții vor trebui să participe, în mod obligatoriu, la două activități a câte două ore fiecare: o prezentare a programelor și politicilor Ministerului Tineretului și Sportului de către un reprezentant al Direcției Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți (DPTTS); două ore un curs de participare civică susținut de către un formator din cadrul federațiilor studențești, membru al comandamentului de tabără.

Data și ora când vor avea loc aceste activități vor fi afișate la locația de tabără, în prima zi, alături de Regulamentul de Tabără.

Geanina NICORESCU