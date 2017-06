Sute de mame minore, în Neamț

*11 cazuri de mame minore au fost semnalate de spitalele din județ numai în luna mai * Două dintre acestea aveau sub 16 ani, cazuri în care se fac investigații pentru infracțiunea de „act sexual cu un minor“ * În 2016 au fost luate în evidență 146 de cazuri de mame minore, dintre care 37 cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani * Direcția de Asistență Socială desfășoară acțiuni de prevenirea sarcinilor nedorite și conștientizarea riscurilor la care se expun copiii în momentul în care au o viață sexuală precoce * România are o situație îngrijorătoare la capitolul „mame minore“

Reducerea numărului de mame minore, prevenirea sarcinilor nedorite și conștientizarea riscurilor la care se expun copiii în momentul în care au o viață sexuală precoce sunt principalele obiective ale acțiunilor de prevenire și informare organizate de specialiștii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Neamț în școlile din județ. Ultima activitate de acest gen a avut loc săptămâna aceasta în comuna Tarcău, iar la finalul lunii mai a fost o activitate similară la Costișa. Grupul țintă au fost elevii din clasele a VII-a și a VIII-a și, în funcție de vârsta, dar și de problemele specifice fiecărei comunități, au fost abordate diverse teme ce țin de educația sexuală. Specialiștii DGASPC Neamț, cadrele didactice și asistenții medicali comunitari le-au vorbit copiilor despre metodele contraceptive, promovarea unei vieți sănătoase și despre prevenirea bolilor cu transmitere sexuală. Elevii au fost informați și despre riscurile pe care le implică o sarcină nedorită la vârste atât de fragede precum abandonul școlar, conflictele familiale, marginalizarea, abuzul nou-născutului, dar și vulnerabilitatea în fața rețelelor de trafic de carne vie. Astfel de acțiuni preventive se fac lunar și vor continua și în perioada următoare, în funcție de problemele specifice ale fiecărei localități sau la solicitarea cadrelor didactice.

„Din păcate, avem un număr mare de mame minore, iar maternitatea la vârste fragede afectează în mod dramatic viața și viitorul social al tinerei, dar și al nou-născutului. Nu de puține ori acesta ajunge în grija noastră, fiind nevoie de o măsură de protecție, iar mama este la rândul ei marginalizată. În aceste condiții, credem că abordarea potrivită este de a merge de la cauză la efect astfel încât ne-am propus să organizăm cât mai multe acțiuni de prevenire și informare și să implicăm toți factorii de decizie de la nivelul comunității, pentru a încerca reducerea acestui fenomen“, a precizat Cristina Păvluță, directorul general al DGASPC Neamț.

În luna mai Biroul de prevenire a abandonului din cadrul DGASPC a instrumentat în colaborare cu autoritățile locale 11 cazuri de mame minore semnalate de spitalele din județ. Două dintre acestea aveau sub 16 ani, motiv pentru care au fost sesizate posturile locale de poliție în vederea investigării infracțiunii de „act sexual cu un minor“. În 2016 au fost luate în evidență 146 de cazuri de mame minore dintre care 37 cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani.

Raport Salvați Copiii: România are o situație îngrijorătoare la capitolul „mame minore“, cu vârste între 15 și 19 ani

Unui copil din patru din întreaga lume i se refuză copilăria, potrivit unui raport al organizației internaționale Save the Children, care include un index global al țărilor unde copilăria este mai mult sau mai puțin amenințată. România ocupă locul 52 din 172, sub țări ca Ucraina, Kazahstan, China, Serbia, Oman, Muntenegru, Liban, Tunisia, Bulgaria, Mauritius, Iordania (medie superioară României). Dintre toți indicatorii urmăriți în raport, mortalitatea infantilă și rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor sunt cele mai îngrijorătoare. Țara noastră se numără printre țările europene cu cel mai ridicat număr de decese ale copiilor sub 5 ani (11,1 la mie), iar din 1.000 de adolescente între 15 și 19 ani, 34 sunt mame.

Raportul Copilării furate, lansat chiar de Ziua Internațională a Copilului, arată că cel puțin 700 de milioane de copii – și posibil sute de alte milioane – și-au sfârșit copilăria mult mai devreme decât trebuia, din cauze care variază de la violența extremă și conflicte la căsătoriile și sarcinile timpurii, la exploatarea prin muncă până la sănătatea precară și lipsa accesului la educație.

Copii cu copii, riscurile sarcinii în adolescență

Efect al lipsei accesului la îngrijiri și educație pentru sănătatea sexuală și a reproducerii, rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor între 15 și 19 ani este cea mai îngrijorătoare, România înregistrând 34 de nașteri la 1.000 de adolescente. În Europa, doar două state prezintă o situație relativ mai gravă: Bulgaria și Georgia, cu valorile de 36,8, respectiv 38,3 de nașteri. Este un semnal de alarmă faptul că România se confruntă cu un număr mai mare de nașteri în adolescență decât state precum Rwanda (25,6), Trinidad Tabago (30,8), Emiratele Arabe Unite (30,1), Uzbekistan (17,6), Albania (21,8), Bahamas (28,7), Botswana (31), Burundi (27,9), Djibouti (21), India (23,3), Mauritius (28,3).

În plus, datele Eurostat (2015) arată că, în Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai mare număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani (9,282 de nașteri, adică 4,7% din totalul nașterilor din 2015, din care 676 erau minore între 10 și 14 ani). Această situație a determinat Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale să atragă atenția Guvernului României că a devenit urgentă adoptarea unei strategii naționale pentru a asigura accesul la educație sexuală și consiliere privind sănătatea reproductivă pentru tinerele și adolescentele din țară.

Raportul mai arată că: în fiecare zi, mai mult de 16.000 de copii mor, înainte de a împlini vârsta de cinci ani, cel mai adesea din cauze prevenibile; aproximativ o pătrime din numărul total de copii sub cinci ani (156 de milioane) au dezvoltarea fizică și mental încetinită din cauza malnutriției; unul din șase copii de vârstă școlară din întreaga lume nu este, în acest moment, inclus în sistemul de educație; 168 de milioane de copii din întreaga lume sunt exploatați prin muncă – în cazul a 85 de milioane fiind vorba despre munci riscante –, număr care depășește totalul copiilor care trăiesc în Europa (138 de milioane); o fată din cinci se căsătorește la fiecare șapte secunde; la fiecare două secunde, o adolescentă naște. (Z.C.)