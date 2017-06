Suplimente alimentare expirate retrase de la vânzare de Protecția Consumatorilor

*Majoritatea comercianților au fost depistați cu nereguli

Comisarii din cadrul Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Neamț au desfășurat o nouă acțiune de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind modul de comercializare, etichetare, prezentare și publicitate a suplimentelor alimentare. De această dată au fost cuprinși în acțiunea de verificare 16 operatori economici din rețeaua de distribuție și comercializare, constatându-se nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind protecția consumatorilor la 14 dintre aceștia. Cantitatea verificată a fost de 316 kg suplimente alimentare. Gama sortimentala a acestor produse este foarte diversificată, predominând suplimente sub forma de tablete, capsule, comprimate, tincturi de plante, soluții hidro-alcoolice din una sau mai multe plante.

„Pentru limitarea prejudicierii consumatorilor au fost dispuse următoarele măsuri legale: oprirea temporară de la comercializare a unui kilogram de suplimente alimentare în valoare de 150 lei până la intrarea în legalitate; oprirea definitivă și scoaterea de la comercializare a cantității de un kilogram de suplimente alimentare în valoare de 150 lei care prezenta data durabilității minimale depășită. Au fost aplicate sancțiuni, respectiv 8 amenzi contravenționale în valoare de 10.000 lei și 6 avertismente, pentru încălcarea reglementărilor privind protecția consumatorilor“, a declarat Vlad Ciurea, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț.

Utilizați numai suplimentele alimentare indicate de medicul de familie

Șeful CJPC Neamț a subliniat importanța verificării ambalajului la cumpărarea suplimentelor alimentare și, mai ales, documentarea, înainte de achiziționarea lor, despre efectele asupra organismului. „Utilizați numai suplimentele alimentare indicate de medicul de familie. Solicitați opinia acestuia cu privire la efectele pe care le poate avea asupra organismului dumneavoastră. Suplimentele alimentare se comercializează numai sub formă preambalată. Refuzați produsele care nu sunt comercializate în ambalajul original. Refuzați produsele care sunt prezentate într-un ambalaj necorespunzător și care nu asigură integritatea produsului. Refuzați produsele pentru care aveți îndoieli privind calitatea și modul de informare prin etichetare. Refuzați produsele care prezinta data durabilității minimale modificată sau depășită“, a precizat Vlad Ciurea.

La cumpărarea suplimentelor alimentare solicitați și păstrați bonul de casă pentru a putea proba, în cazul în care, în mod justificat, doriți să reclamați calitatea ori siguranța unui produs.

Geanina NICORESCU