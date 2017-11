Supervisor de podgorie plătit cu 21.000 de lire sterline pe an

*Candidații acestui job au nevoie de experiență și studii în domeniul viticulturii

*A doua ofertă EURES este de montator de acoperișuri în Norvegia

Firma britanică VINE WORKS LTD, din localitatea East Sussex vrea să încadreze un supervisor podgorie din România, care să ofere servicii de consultanță și management pentru diverse podgorii din zona de sud a Marii Britanii. Pentru acest job e nevoie de experiență și studii în domeniul viticulturii, la conducerea tractorului, bune abilități de comunicare cu clienții și cu echipa, condiție fizică bună, disponibilitate pentru deplasări frecvente la clienți, permis de conducere și vorbirea limbii engleze la nivelul B1/C1. Remunerația primită va fi de 17.000-21.000 de lire sterline brut pe an. Durata contractului va fi pe o perioadă nedeterminată. Persoanele interesate de acest job trebuie să trimită CV-urile completate în limba engleză, la adresa de e-mail: sally.crowder@vine-works.com.

A doua ofertă EURES este pentru montatorii de acoperișuri. Cei 3 lucrători care vor fi selectați, vor munci în peninsula Haugaland din vestul Norvegiei, la montarea de acoperișuri. Activitatea desfășurată trebuie să fie eficientă și rapidă, pentru proiecte în derulare și proiecte noi. Se va lucra în echipă, angajatorul RANDSTAD BERGEN AS AVD HAUGESUND cere etică profesională ridicată. Se va lucra într-un mediu plăcut, cu colegi calificați. Pentru aceste posturi e nevoie de experiență în domeniu de cel puțin 2 ani. Nu este necesară calificare. Constituie un avantaj dacă lucrătorul a mai muncit în Norvegia. Se mai cere permis catergoria B, autoturism și cunoașterea limbii engleze la un nivel ridicat (vorbit si scris). Angajatorul oferă o remunerație de 30 NOK brut/oră (echivalentul a 23,6 euro brut/oră). Salariul se plătește în două tranșe pe lună. Se oferă posibilitatea de a lucra ore suplimentare pentru timp liber. Firma acordă sprijin în găsirea unei locuințe, la un preț accesibil (aproximativ 3.500 NOK/lună, respectiv 360 euro/lună). Perioada contractului va fi de 6-12 luni sau pe un termen mai lung. Se va lucra câte 37,5 ore/săptămână. Angajarea trebuie să fie cât mai curând posibil. Se trimite CV Europass în limba engleză, la adresa de e-mail: ingrid.teigland@randstad.no.

V. ANDRIEȘ