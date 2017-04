„Suntem datori să cinstim memoria marilor noștri înaintași, Creangă și Hogaș“

* La orizont, două importante evenimente literare: C. Hogaș 170 și Premiul Național pentru Proză „Ion Creangă“ Opera Omnia * Interviu cu criticul literar Cristian Livescu, președintele Reprezentanței Neamț a Uniunii Scriitorilor din România

Reporter: Sunteți direct implicat, din câte știm, în organizarea unor importante evenimente literare: aniversarea a 170 de ani de la nașterea lui Calistrat Hogaș și decernarea Premiului Național pentru Proză „Ion Creangă“, Opera Omnia. Cum stați cu pregătirile?

Cristian Livescu: Într-adevăr, în această a doua parte a lunii aprilie 2017, Reprezentanța Neamț din cadrul Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România și Societatea Scriitorilor din județul Neamț au de aniversat două mari personalități literare, aparținând istoriei culturale a județului nostru, Ion Creangă, de la a cărui venire pe lume s-au împlinit recent 180 de ani, și Calistrat Hogaș, pe care îl sărbătorim pentru cei 170 de ani de la naștere, iar în luna august îi comemorăm centenarul morții. Amândoi au devenit efigii ale tradiției nemțene și nu e turist care străbate județul nostru să nu treacă prin Humulești, să viziteze încă o dată casa intrată în legenda copilăriei marelui clasic, după cum nu e turist care, înainte de a cutreiera Moldova de sub Ceahlău, să nu citească măcar o pagină din „Drumurile de munte“ hogașiene, cu nostalgia lumii patriarhale și a peisajului natural de aici. Nu vreau să spun altceva decât că suntem datori să cinstim memoria acestor iluștri înaintași, cu atât mai mult cu cât ei au contribuit în mare măsură la identitatea, la perceperea într-un anumit mod a acestui spațiu. Sunt efectiv fericit că am reușit să conving autoritățile județene și locale în instituirea din acest an a Premiului Național pentru Proză „Ion Creangă“ Opera omnia, care să răsplătească un prozator contemporan de anvergură și de unanimă apreciere. Este un semn de recunoștință, similar cu ceea ce se întâmplă la Botoșani, în fiecare an, de ziua lui Eminescu, dar și o privire în actualitatea literară, pentru a răsplăti și stimula creativitatea. Din câte știu, se află în pregătire și un premiu literar pentru memorialistică de călătorie care va purta numele lui Hogaș și care va fi probabil lansat în vară, la centenarul morții scriitorului, printr-un proiect susținut sub auspiciile Primăriei și Consiliului Local Piatra Neamț. Sunt suporți de cursă lungă, pentru anii viitori, de a polariza la Neamț lumea literară din țară, având ca argumente doi scriitori îndrăgiți constant de milioane de cititori de toate vârstele.

Rep.: Cronologic vorbind, ce pregătiți pentru momentul aniversar Hogaș?

C.L.: Miercuri 25 aprilie a.c. Complexul Muzeal Județean, în colaborare cu noi, organizează, de la ora 13, la Muzeul memorial „C. Hogaș“ din Piatra Neamț, un amplu simpozion, cu genericul „Calistrat Hogaș, un mare clasic al literaturii de călătorie“, unde îi avem invitați pe prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, critic literar de reputație, de la Universitatea „Ștefan cel Mare“ din Suceava, care va susține conferința de deschidere, urmat de comunicările lui Cassian Maria Spiridon, prof. univ. dr. Mircea Platon și prof. univ. Marius Chelaru, din redacția revistei „Convorbiri literare“. Mircea A. Diaconu este autorul unei monografii substanțiale dedicate lui Hogaș, publicată la Crigarux, iar Mircea Platon este un fin exeget al revistei „Viața Românească“, unde pelerinul de la Piatra și-a publicat mare parte din operă. În ce ne privește pe noi, în calitate de gazde, eu voi prezenta integrala prozei hogașiene, ediție apărută recent, iar profesorul Constantin Tomșa și poetul David Alexandru, muzeograful așezământului memorial, vor aduce în atenție episoade mai puțin cunoscute din biografia scriitorului omagiat. Față de data sa de naștere (18 aprilie), întârziem cu câteva zile (e vorba de Săptămâna luminată, de manifestările de la Iași, cu Zilele „Convorbiri literare“ din această perioadă etc.), dar trebuie spus că evenimentul astfel creat se va bucura de ecou în lumea noastră intelectuală. Întârzierea ne va fi astfel scuzată.

Rep.: Cum stați cu pregătirile celuilalt eveniment, legat de Premiul național ce poartă numele Humuleștenului?

C.L.: Aici lucrurile sunt mai complexe. Staff-ul manifestării își are cartierul general la Centrul de Creație „Carmen Saeculare“, desemnat de Consiliul Județean ca organizator, în comunicare permanentă cu Departamentul Proiecte-Programe al Uniunii Scriitorilor. A fost desemnat juriul național al primei ediții, reunind nume valoroase din mediul criticii literare, în frunte cu președintele USR, acad. Nicolae Manolescu. Juriul desemnat de Comitetul Director al USR îi cuprinde pe Eugen Negrici, Daniel Cristea Enache, Ioan Holban, Vasile Spiridon, Marius Miheț, cărora mă adaug și eu, în calitate de secretar al juriului. Conform regulamentului, am întocmit o listă de propuneri de prozatori consacrați, 15 la număr, înaintată USR, care a conceput o listă a sa de 17 nume, nu mult diferită de a noastră. Din păcate, din ambele liste a trebuit să luăm act în aceste zile de decesul unui mare prozator, cu șanse reale la laurii premiului, e vorba de George Bălăiță, fost redactor șef al revistei „Ateneu“ de la Bacău, unde mulți ne-am făcut ucenicia literară, și director al Editurii Cartea Românească; într-o discuție pe care am purtat-o cu dânsul nu de mult, la Iași, își recunoștea descendența creației din universul lui Creangă. Listele de care vorbeam au fost trimise apoi, în sondaj de opinie, unor personalități, redacții de reviste culturale din țară, fundații, edituri, filiale scriitoricești etc. Rezultatele ierarhizate urmează să configureze o listă finală de șapte nume, din rândul cărora, prin vot secret, va fi desemnat premiatul. Dar programul nu cuprinde numai festivitatea de premiere, ce va avea loc pe prispa Casei Amintirilor de la Humulești, în ziua de luni 1 mai a. c., momentul de culminație al manifestării. Duminică 30 aprilie, în sala mare a Consiliului Județean de la Piatra Neamț, se va desfășura, în două sesiuni, simpozionul „Ion Creangă, un homerid în povestea fără de sfârșit a lumii“, la care participă istorici literari și exegeți ai vieții și operei scriitorului. Avem și o surpriză – lansarea celei mai recente traduceri a creației lui Creangă, una realizată în limba tătară, difuzată de curând în Crimeea. Vrem să aflăm ce însemnă, cum e receptat azi povestitorul nepereche, ce noutăți se mai pot produce pe seama lecturii scrierilor sale. Finaliștii vor primi medalii omagiale, iar laureatului i se vor oferi Diploma și trofeul județului Neamț. Premiul Național „Ion Creangă“ este patronat de Consiliul Județean, unde am găsit în președintele Ionel Arsene un entuziast susținător al proiectului. Ni s-a alăturat de asemenea cu generozitate primarul orașului Târgu Neamț, Daniel Harpa. Ca semnificație și ca anvergură, cred că este vorba de cel mai important eveniment cultural găzduit de județul nostru în ultimii ani și vrem ca toate detaliile să fie bine configurate și puse la punct.

Rep.: Cine credeți că va fi primul câștigător al Premiului?

C.L.: E prematur să facem pronosticuri. Juriul va intra în aceste zile în posesia listei finaliștilor și va decide prin vot secret. Noi credem că va fi o personalitate cunoscută publicului larg. El va deveni cetățean de onoare al orașului Târgu Neamț, titlu ce-i va fi decernat la „Zilele Ion Creangă“ din luna decembrie. (Interviu realizat de Mihael BALINT)