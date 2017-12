Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a susţinut o conferinţă de presă la Piatra Neamţ

„Sunt câteva probleme, dar avem şi veşti bune”

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, s-a aflat, ieri, la Piatra Neamţ, pentru a participa la întâlnirea zonală a inspectorilor generali din regiunea Nord-Est şi pentru a discuta cu directorii generali ai şcolilor din judeţul nostru. Aşa cum a punctat prof. dr. Viorel Stan, inspector şcolar general în cadrul ISJ Neamţ, la şedinţa cu reprezentanţii învăţământului din regiune s-au discutat aspecte legate de organizarea sistemului naţional de învăţământ, probleme de legislaţie şi mai ales s-au căutat soluţii pentru problemele care există la ora actuală.

În cadrul conferinţei de presă organizate după şedinţă, ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a primit întrebări din partea jurnaliştilor, dar şi de la o elevă de clasa a IV-a, bine documentată despre unele hibe ale sistemului educaţional.

„Împreună cu inspectorii şcolari din regiunea Nord-Est şi cu directorii de şcoli am desprins câteva soluţii, sunt câteva probleme pe care împreună trebuie să le identificăm. Avem şi câteva noutăţi, veşti bune: prin ordonanţa de Guvern emisă săptămâna aceasta, banii pentru plata salariilor profesorilor nu vor mai trece prin consiliile locale. Circuitul va fi Ministerul- Inspectoratul Şcolar-unitatea de învăţământ. Avem cel mai mare buget al educaţiei din ultimii 27 de ani valoric, din ultimii 10 ani sigur procentual avem buget consistent, iar traseul prin administraţiile locale vor merge numai pentru cheltuielile materiale. În acelaşi timp, am reglementat şi corectat plata cu ora, chestiuni tehnice, care până la urmă contează pentru buget. Pentru anul viitor pregătit proiectul de buget, unde am prevăzut integral sumele cu salariile, avem cu 16% bugetul mai mare la salarii, acoperă majorarea prevăzută pentru anul viitor acordată cadrelor din învăţământ, avem prevăzute vaucerele de vacanţă şi vrem să le acordăm, pentru toţi profesorii, în primul trimestru al anului viitor”, a subliniat ministrul Liviu Pop.

Bani europeni pentru construcţie de creşe şi grădiniţe

Ministerul Educaţiei a precizat că proiectele europene sunt, de asemenea, o prioritate. Săptămâna aceasta a semnat un prim apel, de 248 milioane de euro, bani pe care autorităţile locale îi pot accesa pentru construcţie de creşe şi grădiniţe, pentru reabilitarea şcolilor gimnaziale şi în zona învăţământului profesional. „Impactul va fi unul benefic pentru că, pe zona învăţământului ante-preşcolar pregătim şi introducerea normelor pentru acest învăţământ- de la 6 luni- la 3 ani, ce se va face cu copiii, cine va avea grijă de ei. Sunt alocaţi banii acolo, urmează să semnăm proiectul săptămâna viitoare. Tot pe zona de proiecte europene avem în lucru un proiect prin care dorim să acordăm a doua specializare profesorilor”, a mai spus ministrul Pop.

„În foarte multe auxiliare sunt greşeli de scriere”, i-a semnalat, ministrului, în cadrul conferinţei, Raluca Teodora Nicorescu, vice-preşedintă a Consiliului Elevilor din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 5 Piatra Neamţ

Pe lângă tirul întrebărilor jurnaliştilor, ministrul a fost plăcut surprins de intervenţia unei eleve, care i-a adresat două întrebări: „Doresc să vă adresez două întrebări: prima- dacă vor mai intra auxiliarele în vigoare sau vor rămâne suspendate pe termen foarte lung, iar cea de-a doua întrebare este legată de Programul „Nu fi violent, fii inteligent” recent desfăşurat şi în urma căruia nu s-au schimbat foarte multe în mentalitatea celor vizaţi, în sensul că foarte mulţi elevi nu înţeleg că nu trebuie să batjocorească alţi copii. Consider că un copil trebuie să meargă la şcoală din plăcere şi nu obligat de părinţi ori cu teama că va fi agresat de alţi copii, fizic sau verbal. Cum vedeţi rezolvarea celor două probleme? Şi nu pot să nu vă semnalez faptul că în foarte multe auxiliare sunt probleme de scriere”, a spus Raluca Teodora Nicorescu, elevă în clasa a IV-a Step by Step, vice-preşedintă a Consiliului Elevilor în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 5 Piatra Neamţ.

Intervenţia elevei s-a concretizat într-un veritabil dialog cu ministrul Educaţiei. Liviu Pop i-a răspuns că ştie şi dumnealui că sunt greşeli, dar că, până acum, auxiliarele nu au fost autorizate: „Baronii manualelor au pus o presiune extraordinară pe părinţi, pe profesori, ca voi să aveţi ghiozdanele pline de maculatură. Astăzi suntem în procedură de avizare a acestor auxiliare. Dar pentru ca acestea să poată ajunge în unitatea de învăţământ, părinţii tăi, şi toţi părinţii din România, prin asociaţiile de părinţi, trebuie să stabilească exact care este circuitul banilor pentru aceste auxiliare. Cum se plătesc aceste auxiliare. După ce învăţătoarea ta, alături de părinţi şi de şcoală decid dacă e nevoie de auxiliarul respectiv. Cele contra-cost sunt în curs de avizare. Cele care nu sunt contra-cost sunt pe site-ul inspectoratului şcolar. Mă refer la cele care sunt gratuite. Noi susţinem gratuitatea pentru voi, dar în acelaşi timp vrem să fie corect întocmite. Şi vom supraveghea acest lucru. Legat de colegii tăi care sunt priviţi cu alţi ochi de către alţi copii, aici avem nevoie de sprijinul părinţilor şi de consilierii de care sistemul de învăţământ de astăzi încă duce lipsă. Vrem ca, începând cu anul viitor, să aducem mai mulţi consilieri în sistemul de învăţământ, în special pentru consilierea părinţilor”.

La finalul conferinţei, ministrul a dorit să fie fotografiat cu eleva care l-a surprins plăcut prin curajul de a-i adresa întrebări într-o conferinţă de presă şi căreia i-a mulţumit pentru problemele semnalate.

Geanina NICORESCU